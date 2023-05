Windows 11 Moment 3 Update jetzt verfügbar – das bringt es

Microsoft liefert ab sofort das Windows-11-Moment 3-Update aus. Dabei handelt es sich um das nächste große Funktions-Update für Windows 11. Intern trägt das Update die Bezeichnung “KB5026446”. Sie können es jetzt für Windows 11 Version 22H2 herunterladen.

Microsoft hat hier alle Informationen zu Windows 11 Moment 3 KB5026446 zusammengestellt. Weitere Informationen von Microsoft zu diesem Update finden Sie außerdem in diesem Blogbeitrag.

Das sind die wichtigsten Neuerungen von Windows 11 Moment 3

Bluetooth Low Energy (LE) Audio (sofern Ihr Rechner dies unterstützt). Davon profitieren gekoppelte Audio-Geräte bezüglich Akku-Laufzeit und Audio-Qualität.

Bessere Speicheranzeige für alle Microsoft-Onedrive-Abonnements. Der Gesamtspeicher wird zudem auf der Seite Konten in der App “Einstellungen” angezeigt.

Moment 3 bringt außerdem eine neue VPN-Anzeige in der Taskleiste.

Daneben beseitigt das Update eine Vielzahl von Problemen an den unterschiedlichsten Stellen in Windows 11. Beispielsweise löst es Probleme bei der Sprachausgabe oder mit der Audioausgabe. Auch die Bildschirmtastatur soll davon profitieren.

Ein Problem, das zum Speicherverlust führen kann, wenn man Rich-Text-Dokumente druckt, sollte damit ebenfalls beseitigt sein. Wer öfter den Befehl “runas” verwendet (damit führen Sie ein Kommando mit Identität eines anderen, nicht angemeldeten Benutzers aus), profitiert ebenfalls von dem Update, weil es ein Problem löst, das das Funktionieren dieses Befehls verhinderte.

Relativ viele Fehlerkorrekturen betreffen übrigens Windows-11-Rechner im Unternehmensumfeld, die Privatanwender nicht betreffen.

Wichtig: Windows 11 Moment 3 schließt keine Sicherheitslücken. Diesbezüglich müssen Sie es also nicht sofort installieren, sondern können auch noch abwarten.

Das Update KB5026446 ist ein optionales Update, Sie müssen also selbst aktiv werden, um es herunterzuladen und zu installieren.

Gehen Sie in Windows 11 in die Einstellungen, dort in den Bereich Update & Security und dann weiter zu Windows Update. Im Bereich “Optionale Updates verfügbar” finden Sie den Link zum Herunterladen und Installieren des Updates. Die offizielle Bezeichnung des Updates lautet “2023-05 Cumulative Update Preview for Windows 11 Version 22H2 for x64-based Systems (KB5026446)”.

Alternativ laden Sie sich den Installer hier direkt vom Microsoft-Update-Katalog herunter. Je nach CPU-Plattform ist der Download zwischen 287 und 400 MB groß.

Beim nächsten Microsoft-Patchday im Juni 2023 sollte es Microsoft dann standardmäßig allen Nutzern mit Windows 11 22H2 zum Download anbieten.

