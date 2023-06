Die besten Outdoor-Handys 2023

Gorilla-Glas und Schutzhülle hin oder her: Wenn ein normales Smartphone aus der Hand rutscht, ist ein kleiner Herzinfarkt garantiert. Aller Schutzmaßnahmen zum Trotz stecken die Geräte solche Abstürze nämlich schlecht weg. Es drohen Spider-App oder gleich der Totalausfall – und das kann teuer werden. Weil moderne Handys vorwiegend für ein gemütliches Leben auf dem Schreibtisch oder in der Jackentasche konzipiert werden, sind sie auch keine guten Outdoor-Begleiter.

Wer viel Zeit im Freien verbringt oder sich nicht ständig sorgen möchte, dass das Smartphone die nächste Rumpelei nicht überlebt, der greift deswegen zu einem Outdoor-Handy. Solche Smartphones sind besonders robust und belastbar gebaut, bringen langlebige Akkus mit und haben viele Funktionen an Bord, die im Freien besonders praktisch sind.

Die Geräte verfügen über spezielle Gummierungen, die Stöße zuverlässig abfangen und auch kleinkörnigen Schmutz entschieden abweisen. Dazu kommen mittlerweile viele clevere und coole Funktionen, die sich zum Teil nur bei Outdoor-Handys finden: Wärmebildkameras, Unterwasser-Fotografie oder etwa ein Mini-Display auf der Geräte-Rückseite (DOOGEE S98).

Während die vorgestellten Modelle oft geschickt eine eigene Nische besetzen, können wir unter den getesteten Geräten eine klare Kaufempfehlung aussprechen: nämlich für das Samsung Galaxy XCover 6 Pro. Es punktet mit ordentlicher Rechenpower, wenig Gewicht und liegt nicht viel anders in der Hand als ein reguläres Smartphone. Dazu kommen solide Kameras, besonders viel Sicherheit dank Knox und eine nach Militär-Standards gebaute Außenhülle. Jenseits von Wald und Wiesen kann sich das XCover 6 auch als Büro-Handy behaupten.

Die besten Outdoor-Handys

Ob beruflich oder privat: Wer viel draußen ist, der benötigt ein belastbares Handy. Ob Schmutz, wechselhafte Temperaturen, Nässe oder heftige Stöße: Diese widerstandsfähigen Outdoor-Handys sind den Ansprüchen der rauen Natur gewachsen und lassen Sie im Freien nicht im Stich.

Samsung Xcover 6 Pro

Samsung

Pro:

Starke Haptik, liegt gut in der Hand

Akku kann getauscht werden

Bedienung mit Handschuhen möglich

Klinkenstecker

Staub- und Wasserdichtigkeit (IP68)

Dual-SIM

Taugt auch als Büro-Handy

5G

Contra:

Bildschirm könnte heller sein

Kein induktives Laden

Akku mit 4.050 mAh nur mittelmäßig

Das Samsung Xcover 6 Pro ist ein rundum solides Outdoor-Smartphone mit ausgezeichnetem Preis-Leistungs-Verhältnis. Es ist eines der wenigen Outdoor-Handys, das serienmäßig noch von einem der ganz großen Produzenten hergestellt wird. Die Anzeige verfügt über geschmeidige 120 Hz, im Innern sorgt der Snapdragon-778G-SoC für kräftige Rechenpower und der tauschbare Akku verfügt trotz der überschaubaren Kapazität (4.050 mAh) über einen langen Atem. Das besonders robuste Gehäuse erfüllt beim XCover 6 Pro militärische Standards und fungiert als zuverlässiger Bodyguard für die ummantelte Technik. Lediglich die Anzeige lässt für ein Outdoor-Gerät etwas an Leuchtkraft vermissen, bei direkter Sonneneinstrahlung leidet die Lesbarkeit.

Samsung Xcover 6 Pro bei Amazon ansehen

Gigaset GX6

Gigaset

Pro:

Solide Kamera

Akku kann getauscht werden

Flotte CPU

Ansprechendes Gehäuse

Bedienung mit Handschuhen möglich

Schnelladen (50 % in 30 Min.), drahtloses Laden

Staub- und wasserdicht (IP68)

Dual-SIM, Speicher erweiterbar

5G

Contra:

Mittelmäßige Gerätelaufzeit

Mittelmäßiges Display

Das Gigaset GX6 ist ein echtes Vorzeigemodell unter den Outdoor-Handys. Der Hersteller bringt hier moderne Technik in einem militärisch zertifizierten Gehäuse unter – das auch noch richtig schick aussieht. Den Akku mit 5.000 mAh können wir tauschen: Mit einem Reserve-Akku steht also auch ausgiebigen Outdoor-Abenteuern nichts im Wege. Das LCD bringt es beim GX6 auf 120 Hz, schwächelt aber ebenso wie das Xcover 6 Pro von Samsung etwas in puncto Helligkeit. Dafür macht die Frontkamera (50 MP) mit ihrem optischen Bildstabilisator gute Bilder und beherrscht einen Zeitlupenmodus für Videos mit 120 Bildern pro Sekunde. Auch das GX6 lässt sich mit Handschuhen oder nassen Händen gut bedienen und beherrscht schnelles Laden, was hier auch drahtlos funktioniert.

Gigaset GX6 bei Amazon ansehen

Caterpillar CAT S62 Pro

Caterpillar

Pro:

Robust und Widerstandsfähig

Kein klobiger Look

Wärmebild-Kamera

Liegt gut und sicher in der Hand

Staub- und wasserdicht (IP68)

NFC

Dual-SIM, Speicher erweiterbar

klassische Kopfhörer-Klinke

Contra:

Langsames Akku-Laden

Nur 4G

Recht hoher Preis

Auch das Caterpillar CAT S62 Pro ist nach dem Militärstandard MIL-STD-810G zertifiziert und damit für viele Aktivitäten, Arbeiten und Abenteuer im Freien bestens gerüstet. Das Smartphone bietet Dual-SIM, hat eine klassische Kopfhörer-Klinke und bringt 128 GB erweiterbaren internen Speicher mit. Dazu kommen Bluetooth 5 und NFC, aber nur Android 11. Ein echtes Highlight ist die Wärmebild-Kamera, die beachtlich gute Fotos schießen kann. Das Smartphone fängt damit Bilder im Bereich von -20 bis +400 Grad Celsius ein. Damit lassen sich nicht nur nachts im Wald mystische Fotos von Tieren anfertigen. Auch die Wärmeverteilung in Innenräumen, im Auto oder von Außenwänden kann ziemlich spannend sein und sogar wichtige energetische Erkenntnisse liefern. Selbst wenn der Hund beim abendlichen Spaziergang noch ein Häufchen in die Dunkelheit setzt, fällt die Bergung mit dem Smartphone wesentlich leichter.

Caterpillar CAT S62 Pro bei Amazon ansehen

DOOGEE S98

DOOGEE

Pro:

Akku mit 6.000 mAh

Nachtsichtkamera

Sehr robuster Gehäuse-Panzer

Staub- und wasserdicht (IP68)

Dual-SIM, Speicher erweiterbar

Drahtloses Laden, Schnellladen

Praktisches Mini-Display auf der Rückseite

FM-Radio

Contra:

320 Gramm schwer

Etwas wuchtig

Nur 4G

Display könnte heller sein

Das DOOGEE S98 ist ein waschechtes Outdoor-Handy – und sieht auch so aus. Moderne Technik versteckt der Hersteller unter einem regelrechten Panzer, dabei liegt das Smartphone trotz des robusten Schildes noch gut in der Hand. Mit etwas über 300 Gramm bringt das widerstandsfähige Gerät zwar einiges an Gewicht mit, dafür wirkt die Hülle, als hätte sie Iron Man persönlich entworfen. Alle Anschlüsse haben hier eine wasserdichte Abdeckung, die Hauptkamera löst mit 48 MP sehr ordentlich auf und wer es eilig hat, kann das Handy mit 33 Watt schnell aufladen. Auch induktives Laden wird unterstützt. Coole Sache: Per Infrarot-LED kann das Handy selbst in völliger Dunkelheit noch Schwarz-Weiß-Fotos schießen. Dazu kommt eine spannende Besonderheit: Auf der Rückseite befindet sich ein zweiter Bildschirm mit 1,25 Zoll (3,18 cm). Damit kann das Smartphone die Akkuladung anzeigen, Uhrzeit und Datum nennen oder die Wiedergabe von Medien steuern. Auch Anrufe lassen sich damit annehmen oder ablehnen.

Tipp: Mit dem DOOGEE S98 Pro steht eine erweiterte Variante des Outdoor-Smartphones zur Verfügung. Neben einer besseren Kamera (64 MP), winken dabei auch mehr Leistung, eine Kopfhörer-Klinke und eine richtig coole Wärmebildkamera – die allerdings das Mini-Display auf der Geräte-Rückseite ersetzt.

DOOGEE S98 bei Amazon ansehen

DOOGEE S98 Pro bei Amazon ansehen

Blackview BV4900 Pro

Blackview

Pro:

Unterwasserkamera

Dual-SIM, Speicher erweiterbar

Top Preis (unter 150 Euro)

Akku mit 5.580 mAh

Staub- und wasserdicht (IP68)

Akku mit 5.580 mAh

NFC

Radio

Contra:

Nur 4G

Vergleichsweise geringe Auflösung (1440 × 720)

Lädt langsam

Das Blackview BV4900 Pro ist der definitive Preis-Leistungs-Sieger in unserer Liste. Das dick gepanzerte Outdoor-Handy gibt es schon für unter 150 Euro, der Blick in den Funktionsumfang ist dabei aber keineswegs enttäuschend. so beherrscht das Smartphone NFC, verfügt über 64 GB erweiterbaren Speicher und wird von Android 12 angetrieben. In einer Wassertiefe von 1,5 Metern hält es laut Hersteller ganze 30 Minuten durch und auch Stürze aus einer Höhe von bis zu 1,5 Metern soll das Smartphone zuverlässig wegstecken.

Tipp: Für rund 330 Euro ist das Nachfolgemodell Blackview BV9200 bei Amazon zu haben. Es ist mit 6,3 Zoll (16 cm) etwas größer als das BV4900 Pro (5,7 Zoll (14,48 cm)), hat mehr RAM und ein 120 Hz Display (statt 60 Hz). Auch schnelles Laden wird vom Nachfolger unterstützt, die Kamera ist deutlich leistungsfähiger (50 MP, Weitwinkel) und mit IP69K ist es vor Umwelteinflüssen noch besser geschützt.

Blackview BV4900 Pro bei Amazon ansehen

Blackview BV9200 bei Amazon ansehen

Ulefone Armor 20WT

Ulefone

Pro:

Robust und sauber verarbeitet

Ausdauernder Akku (10.850 mAh)

Flotte Bedienung

Üppiger Speicher, gute Ausstattung

Walkie-Talkie-Funktion (bis zu 10 km Reichweite)

Leuchtstarkes Display

Staub- und wasserdicht (IP68)

Dual-SIM

Contra:

Mittelmäßige Kamera

Nur 4G

Outdoor-Profi mit starkem Preis: Das Ulefone Armor 20WT ist quasi das Sinnbild eines durchdachten Outdoor-Handys. Das Gerät verfügt über einen dicken und robusten Panzer, ein Full-HD-Display und hat ein PMR-Funkgerät mit einer Reichweite von bis zu 10 km an Bord. Mit dem Helio G99 gibt im Innern zwar nur eine mittelmäßige CPU den Takt an, die Bedienung klappt dennoch geschmeidig und tadellos – bei gleichzeitig richtig guter Ausdauer. Im Zusammenspiel mit dem kräftigen Akku (10.850 mAh) hält das Outdoor-Smartphone rund 30 Stunden mit nur einer Ladung durch. Selbst per Schnellladen (33 Watt) benötigt der Akku dann allerdings fast drei Stunden, um von 0 auf 100 Prozent zu klettern.

Ulefone Armor 20WT bei Amazon ansehen