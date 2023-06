iPhone 14 Pro Max mit iPad 10 und O2-Tarif: Über 780 Euro sparen

Falls Sie auf der Suche nach der perfekten Kombination aus Smartphone und Tablet sind, kommen Sie um Apples iPhones und iPads nur schwer herum. Bei O2 erhalten Sie aktuell einen Tarif-Deal mit iPhone 14 Pro Max und dem iPad der 10. Generation zu tollen Konditionen. Mit dem Tarif erhalten Sie gewissermaßen das beste iPhone, was Apple aktuell zu bieten hat (Macwelt-Test) sowie ein bestens gerüstetes aktuelles iPad (Macwelt-Test) zum günstigen Preis.

iPhone 14 Pro Max plus iPad mit 50 GB-Tarif für 64,99 Euro pro Monat

Über 780 Euro auf iPhone und iPad sparen

Apple Smartphone + Tablet

im “O2 Mobile M Boost”-Tarif mit 50 GB Datenvolumen Sie erhalten das Apple iPhone 14 Pro Max mit 128 GB Speicherplatz + das iPad der 10 Generation mit 64 GB Speicherplatz für effektiv 985 Euro und sparen gegenüber dem Direktkauf rund 780 Euro! Direkt zum Tarif-Deal bei O2

Je nach gewählter Ratenzahlung verändert sich die monatliche Rate, diese sehen wie folgt aus:

Ratendauer Geräte-Anzahlung Rate (mtl.) 24 Monate 1 Euro 91,99 Euro 36 Monate 13 Euro 64,99 Euro 48 Monate 1 Euro 58,99 Euro

Egal, welche Rate Sie wählen, bei allen Tarifen entfällt aktuell die Anschlussgebühr in Höhe von 39,99 Euro. Für die Geräte zahlen Sie eine Versandgebühr von 4,99 Euro.

Der monatliche Raten-Betrag ergibt sich aus dem Tarif-Preis in Höhe von 37,99 Euro und den Raten für die Geräte. Im Falle der Ratenzahlung über 36 Monate würden Sie so etwa 985 Euro effektiv für die Geräte zahlen (27 Euro mtl. + 13 Euro Einmalzahlung). Das ist ein Hammerdeal, wenn man sich die aktuellen Preise der Geräte ansieht:

In unserem Preisvergleich erhalten Sie die schwarze Variante des iPhones mit 128 GB Speicherplatz momentan ab 1241,62 Euro, das Apple iPad mit 64 GB Speicherplatz in Silber erhalten Sie ab 525,89 Euro. Daraus ergibt sich ein Gesamtbetrag von 1767,51 Euro – Sie sparen also über 780 Euro (782,51 Euro)!

Tarif-Details: O2 Mobile M Boost 50+

50 GB LTE/5G-Datenvolumen mit max. 300 Mbit/s

Jedes Jahr erhalten Sie weitere 5 GB mehr Volumen dank O2-Grow

Allnet-Flat (Telefon & SMS)

EU-Roaming inklusive

Mit Connect Option auf bis zu 10 Geräten gleichzeitig nutzbar

