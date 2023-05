Windows 11 erhält KI mit Windows Copilot

Windows Copilot wird einen KI-Assistenten in Windows 11 einführen, acht Jahre nachdem Microsoft seinen Cortana-Assistenten zusammen mit Windows 10 eingeführt und dann später wieder eingestellt hatte.

Windows Copilot wird im Juni 2023 debütieren. Das hat Microsoft jetzt auf der Build-Entwicklerkonferenz angekündigt. Im Juni wird Windows Copilot zunächst in den Vorschauversionen von Windows 11 verfügbar sein. Für alle Windows-11-Anwender könnte Windows Copilot dann im Herbst folgen. Den konkreten Termin für die Einführung von Windows Copilot für alle Windows-11-Nutzer hat Microsoft aber noch nicht verraten.

KI und Copilot überall

Es ist keine Überraschung, dass KI bei Microsoft eine hohe Priorität genießt. Microsoft hat seinen Nutzern KI zunächst als Webdienst mit Bing Chat zur Verfügung gestellt. Später kündigte Microsoft dann Edge Copilot und Microsoft 365 Copilot (für Word, Excel und Teams) an.

Der Windows-Copilot klingt eher danach, als würde Microsoft die “KI-Persönlichkeit” von Bing Chat zugunsten eines sachlicheren Assistenten herunterschrauben. Wir erwarten, dass Microsoft über die nächsten Wochen und Monate immer mehr KI in grundlegende Windows-Dienste und -Apps integrieren wird.

“Windows wird die erste PC-Plattform sein, die mit der Einführung von Windows Copilot die KI-Unterstützung zentralisiert,” sagte Microsoft zum Auftakt der Microsoft Build-Konferenz. “Zusammen mit Bing Chat und Plugins von Erst- und Drittanbietern können sich die Nutzer darauf konzentrieren, ihre Ideen zum Leben zu erwecken, komplexe Projekte zu vollenden und zusammenzuarbeiten, anstatt Energie darauf zu verwenden, mehrere Anwendungen zu finden, zu starten und mit ihnen zu arbeiten.”

Windows Copilot in Aktion. Microsoft

Microsoft hat es bereits geschafft, den Bing-Chat in Windows 11 zu integrieren. Windows 11 enthält jetzt eine Verknüpfung zu Bing Chat im Windows 11-Suchfeld, aber es ist nur ein Link zur Bing.com-Website, der Microsoft Edge öffnet.

Windows Copilot hingegen klingt eher wie ein Produktivitätsassistent. “Windows Copilot kann in einem Seitenbereich angedockt werden, so dass er dauerhaft neben den Apps des Benutzers bleibt und immer da ist, um ihn zu unterstützen, egal was er gerade tut – sich inspirieren lassen, planen, kommunizieren, erstellen,” erklärt Microsoft.

KI war schon früher eine zentrale Funktion in Windows. Windows 10 wurde mit Cortana als Teil des Betriebssystems eingeführt, das E-Mails auf Befehl schreibt, Erinnerungen setzt und E-Mails liest. Aber Cortanas Rolle innerhalb von Windows wurde immer kleiner, und heute ist die Assistentin kaum mehr als eine App, die Sie wie jede andere starten können.

Today, we announce new AI experiences and tools for #Windows11 to empower developers. Pumped to introduce you to Windows Copilot and Dev Home. #MSBuild https://t.co/MkqiKKtuFg pic.twitter.com/pf1H3o1tyW — Panos Panay (@panos_panay) May 23, 2023

KI im Store und mehr

Wie zu erwarten, bleibt Microsoft bei seinen KI-Bemühungen nicht nur bei Windows stehen. Der Windows Store erhält eine Art KI-“Makeover” mit einem “KI-Hub”. Microsoft wird sogar KI einsetzen, um durchsuchbare Schlüsselwörter für jeden Eintrag zu generieren und seine KI-gestützten Zusammenfassungsfunktionen zu nutzen, um eine umfassende Interpretation der Nutzerbewertungen zu liefern.

Microsoft orientiert sich an ChatGPT, dem KI-gestützten Chat-Dienst, der von OpenAI entwickelt wurde und den Bing nutzt. Um beide Plattformen zu verbessern, haben OpenAI und Microsoft vereinbart, ein gemeinsames Plugin-Format zu verwenden, damit beide Unternehmen von der Entwicklung durch Dritte profitieren können. Microsoft arbeitet auch an Plugins für Microsoft 365 Copilot und hat auf der Build angekündigt, dass etwa 50 Plugins von Atlassian, Adobe, ServiceNow, Thomson Reuters und anderen in Arbeit sind, und “Tausende” weitere werden folgen, so Yusuf Mehdi, Microsoft Corporate Vice President of Modern Life, Search and Devices. OpenAIs ChatGPT wird im Gegenzug Microsofts Bing als seine Suchmaschine für das Browsen im Web verwenden.

Bedenken sollten Nutzer, dass KI-Chatbots bisher nur bis zum Jahr 2021 trainiert wurden und damit nicht aktuellere Informationen berücksichtigen. Mit der Hinzufügung von Bing zu ChatGPT, Plugins sowie Windows Copilot macht der Stand der KI rasante Fortschritte, und wir beginnen zu sehen, wie die Grundlagen der KI in die Gegenwart übergehen.

Hinweis: Der Artikel erschien zunächst auf PC-WORLD und wurde von uns ins Deutsche übersetzt.

