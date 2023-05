Beleuchtung im Smart Home: Das sollten Sie vor dem Kauf wissen

Lesen, fernsehen, plaudern, feiern oder einfach nur gemütlich entspannen: Intelligente Lichtsysteme tauchen Räume in Lichtstimmungen mit 16 Millionen Farben. Statt aufzustehen und Lichtschalter zu betätigen, genügt ein Sprachbefehl oder ein Wisch auf dem Smartphone, um das Licht einzuschalten oder zu dimmen.

Dabei wird es nicht einfach nur hell: Eine harmonische Lichtstimmung entsteht nach den von Ihnen festgelegten Regeln und passt sich komfortabel dem Anlass und den individuellen Lichtwünschen der Bewohner an.

Smart Home: So gelingt der Einstieg Schritt für Schritt

Licht dimmen, Farbe ändern, Lampen zentral steuern

Mit einem Beleuchtungssystem profitieren Sie in jeder Situation von optimalem Licht. Ersetzen Sie bestehende Leuchtmittel durch smarte Lampen, und stellen Sie die Lichtstimmung in der App auf Ihrem Handy ein. Signify

Smarte Lichtsysteme gibt es von verschiedenen Herstellern. Die Lösungen unterscheiden sich hinsichtlich der verfügbaren Komponenten, der Ausstattung, der Funkstandards und der Vernetzungsmöglichkeiten. Für die in der Regel einfache und schmutzfreie Installation spielt es keine Rolle, ob es sich um einen Neubau oder ein bestehendes Gebäude, um Eigentum oder Miete handelt.

Durch den modularen Aufbau sind die Systeme auch flexibel erweiterbar. Jede zusätzliche Leuchte erweitert die vernetzte Lichtlösung, und bei einem Umzug nehmen Sie die Geräte einfach mit.

Der Einstieg in die smarte Beleuchtung ist so einfach wie ein Glühlampenwechsel: Altes Leuchtmittel raus, smarte Lampe oder Strahler rein – und der vernetzte Lichtkomfort kann beginnen. Bereits günstige funkgesteuerte Smart-Home-Leuchtmittel ab 10 Euro bieten heute einen Lichtkomfort, der früher nur mit teuren Elektroinstallationen möglich war.

Marktführer Signify verlangt für die günstigsten Lampen aus der Philips-Hue-Serie rund 20 Euro und bietet den Vorteil eines umfangreichen Lampen- und Zubehörportfolios sowie Integrationsmöglichkeiten in viele Smart-Home-Systeme, darunter Homematic IP, Bosch Smart Home, Magenta Smart Home und Apple Homekit.

Die Insellösungen vom Discounter oder von Onlineversendern bieten dagegen häufig keine Schnittstellen zu anderen Smart-Home-Produkten. Ihnen fehlt also die Möglichkeit der markenübergreifenden Vernetzung, was ein Hindernis ist, wenn Sie eine einheitliche Heimautomation anstreben.

Erkundigen Sie sich vor dem Kauf, zu welchen Standards und Systemen das jeweilige Produkt kompatibel ist.

Philips Hue: So richten Sie das smarte Lichtsystem ein

Passende Lichtfarbe einstellen

Zum Einrichten der smarten Lampen laden Sie sich die jeweilige App des Herstellers auf Ihr Smartphone und lernen die einzelnen Leuchtmittel durch einen automatischen Suchvorgang der Reihe nach an. IDG

Die Lichtintensität (Helligkeit) und die Lichtfarbe können Sie mit smarter Beleuchtung nach Ihren persönlichen Anforderungen auswählen. Dafür bieten Hersteller drei grundlegende Leuchtmittelvarianten:

Wählbarer Weiß- und Farbton: Bei dimmbaren farbigen RGB-Leuchtmitteln können Sie aus einem Spektrum von 16 Millionen Farbnuancen Ihre Wunschfarbe oder den Weißton auswählen und damit ein persönliches Ambiente schaffen. Sie haben so für jeden Anlass stets das passende Licht in der gewünschten Helligkeit zur Verfügung.

Einstellbares Weiß: Diese smarten LED-Lampen bieten verschiedene Weiß-Varianten von Warmweiß über Neutralweiß bis hin zu Kaltweiß sowie eine Dimmfunktion. Wählen Sie für gemütliche Abendessen kerzenlicht- oder glühbirnenähnliches Weiß, zum Lesen tageslichtähnliches Mischweiß und zum Arbeiten oder Saubermachen ein helles Neutralweiß. Gut für offene Räume: Sie profitieren mit diesen Modellen von der vollen Kontrolle des Weißspektrums.

Dimmbare Lampe: Lampen mit fest eingestelltem Farbton liefern je nach Modell warm-, neutral- oder kaltweißes Licht. Sie können lediglich die Helligkeit dimmen.

Smarte Lampen für die Fritzbox Auch AVM hat für Smart Home mit der Fritzbox “smarte” LEDs im Angebot. IDG In Verbindung mit der Fritz-DECT 500 wird die Fritzbox zum intelligenten Lichtsystem im smarten Zuhause. Das LED-Leuchtmittel für die weitverbreitete E27-Fassung sorgt für weißes und farbiges Licht – stufenlos dimmbar. Nehmen Sie eine Lampe zur Hand, die Sie zusammen mit der Fritz-DECT 500 verwenden möchten. Entfernen Sie eine eventuell vorhandene Glühbirne aus der Fassung, und schrauben Sie die Fritz-DECT 500 in die E27-Fassung Ihrer Lampe ein. Verbinden Sie die Lampe mit dem Stromschluss. Klicken Sie im Fritzmenü der Fritzbox links auf „Smart Home –› Geräte und Gruppen“. Im rechten Fensterbereich scrollen Sie gegebenenfalls nach unten und drücken die Schaltfläche „Gerät anmelden“. Es erscheint ein Hinweisfenster. Schalten Sie nun die Lampe mit Fritz-DECT 500 innerhalb von zwei Minuten ein: Sie leuchtet rot und zeigt damit ihre Anmeldebereitschaft zur Fritzbox an. Sobald die LED-Lampe zweimal grün blinkt und dann weiß leuchtet, ist die DECT-Verbindung hergestellt, und die Fritz- DECT 500 ist startklar. Im Fritzmenü klicken Sie beim Listeneintrag für Fritz-DECT 500 auf das Stift-Symbol (Bearbeiten). Vergeben Sie einen Namen, und gehen Sie zum Register „Lampeneinstellung“. Hier stellen Sie Helligkeit und Farbe sowie den Schaltzustand ein. Falls Sie eine Zeitschaltung möchten, klicken Sie auf die Registerkarte „Automatisch Schalten“ und richten die gewünschte Schaltung ein. Klicken Sie zum Speichern der Einstellungen auf „OK“. Mit der kostenlosen Smart-Home-App von AVM (iOS und Android) können Sie die Lampe vom Mobilgerät aus steuern. Per Fingertipp schalten Sie die Fritz-DECT 500 an sowie aus und wechseln die Farben. Mehr Möglichkeiten mit dem Fritz Smart Gateway Mit dem neuen Fritz Smart Gateway (Listenpreis: 89 Euro) unterstützt das Fritz-Smart-Home neben DECT ULE erstmals die Funktechnologie Zigbee. Dadurch können Sie Zigbee- LED-Lampen unterschiedlicher Hersteller nahtlos in ein bestehendes Fritz-Heimnetz integrieren. Nach der Installation lassen sich alle Zigbee- und DECT-Geräte bequem per Funktaster Fritz DECT 440, per Fritzfon, im Browser oder der Fritzapp Smart Home steuern – auch von unterwegs. Eine Kompatibilitätsliste finden Sie unter www.avm.de/gateway.

Timer-Programme & Lichtszenen

Einmal in der App angelernt, steuern Sie die Lampen einzeln, in Gruppen oder nach Wohnräumen sortiert. IDG

In der App zur Beleuchtungssteuerung geben Sie den einzelnen Lampen zur besseren Unterscheidung Namen. Sie lassen sich dann über eine Raum- und Gruppenschaltung gemeinsam dimmen oder unabhängig voneinander in der Helligkeit und je nach Ausführung auch in der Farbe regeln. Die Einstellungen der einzelnen Lampen, Strahler und Lichtstreifen (Lightstrips) sind programmierbar. So lassen sich einmal konfigurierte Lichtszenen schnell aufrufen.

In der App des Herstellers unter dem Punkt „Routinen“, „Szenen“ oder „Automatisierung“ beziehungsweise im Zusammenspiel mit Alexa, Google Assistant oder Siri stehen weitere Automatisierungsmöglichkeiten zur Verfügung. Hier finden Sie zum Beispiel vordefinierte Aktionen für „Nach Hause kommen“, „Haus verlassen“, „Mit Licht aufwachen“ und „Schlafen gehen“. Die ersten beiden Funktionen nutzen die Geolokalisierung von Smartphones (Geofencing), um automatisch zu erkennen, wann jemand das Haus betritt oder verlässt, und die Beleuchtung entsprechend zu steuern.

Schaffen Sie stimmungsvolles Licht mit selbst erstellten oder über die App heruntergeladenen Szenen. IDG

Sie können nach Bedarf Zeitprogramme sowie Timer erstellen und auch eine Anwesenheitssimulation einrichten, um Einbrecher abzuschrecken. Das Zeitprogramm schaltet das Licht zu einer bestimmten Uhrzeit oder bei Sonnenuntergang ein. Sie legen fest, welche Lampen, Räume und Gruppen einbezogen werden sollen, an welchen Wochentagen die Routine gilt, wie das Licht gedimmt wird und wann es wieder ausgeht. Durch einen automatischen Zeitversatz ist die Lichtautomatik für Außenstehende nicht so leicht zu erkennen.

Fernsteuerung ist inklusive

Smarte Lampen mit App-Steuerung und Cloudanbindung sowie Lampen, die über Alexa, Google Assistant oder Siri erreichbar sind, lassen sich in der Regel über das Internet fernsteuern. Dafür gibt es verschiedene Nutzungsmöglichkeiten: Sie können etwa die Beleuchtung Ihrer Räume während Ihrer Abwesenheit und sogar im Urlaub bequem aus der Ferne anpassen.

Überprüfen Sie beispielsweise die Lichteinstellungen zu Hause oder in der Ferienwohnung vom Handy aus, und schalten Sie vergessene Lichter aus. Oder aktivieren Sie auf dem Nachhauseweg eine bestimmte Lichtszene, um das Gebäude einladend zu beleuchten, wenn Sie Gäste erwarten.

Strom sparen mit smarten LEDs

Vom Aufwachen bis zum Einschlafen immer das passende Licht – und das auf Wunsch ganz automatisch. IDG

Strom ist so teuer wie nie zuvor und belastet damit zunehmend den Geldbeutel der Verbraucher. Energiesparen und damit auch Umwelt- und Klimaschutz sind daher wichtige Aspekte bei der smarten Beleuchtung. Nahezu jeder private Haushalt und auch viele Büros können durch eine intelligente Lichtsteuerung Strom sparen, im Einzelfall sogar erheblich.

Allein durch den Einsatz energieeffizienter, aber nicht unbedingt smarter Leuchtmittel auf LED-Basis lässt sich der Stromverbrauch für die Beleuchtung im Haushalt nachhaltig um rund zwei Drittel reduzieren. Mit einer bedarfsgerechten Lichtsteuerung über Smartphones, Bewegungsmelder, Sprachassistenten und Timer-Programme senken Sie den Restenergiebedarf um durchschnittlich 25 Prozent. Vorteil: Sie reduzieren Umweltbelastungen auf Dauer und sparen Monat für Monat Geld bei den Nebenkosten.

Um den Stromkonsum zu senken, sollten Sie elektrische Geräte generell komplett ausschalten, wenn Sie sie nicht benötigen. Bei funkgesteuerten Lampen funktioniert das Prinzip „Aus statt Standby“ aber nicht. Der Grund: Damit die Lampe jederzeit Funksignale empfangen kann, muss sie sich rund um die Uhr im Standby-Modus befinden. Eine Philips-Hue-Lampe verbraucht dabei rund 0,5 Watt – das macht pro Jahr und Hue-Leuchtmittel rund 2,20 Euro.

Bei Ankunft Licht: Geofencing verknüpft die Lichtsteuerung mit den Standortdaten Ihres Handys. IDG

Einfache Gegenmaßnahme: In selten genutzten Räumen wie Schlaf- oder Arbeitszimmer das Licht konsequent über den Lichtschalter an der Wand oder die Schalter an den Lampen ausschalten. Das bedeutet zwar einen gewissen Komfortverlust, reduziert aber den Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand auf Null.

So klappt die Einrichtung

Einbrecher abschrecken: Per Anwesenheitssimulation täuscht smartes Licht ein bewohntes Zuhause vor. IDG

Ob einzelne Leuchte oder das Licht im ganzen Haus: Nach dem Auspacken muss das Lichtsystem erst einmal eingerichtet werden. Dabei konfigurieren Sie das Gateway oder die Bridge als Funkbasis und lernen die vernetzten Leuchten, Sensoren und Aktoren ein.

Wie Sie dabei vorgehen und wie komplex die Inbetriebnahme ist, hängt vom jeweiligen System ab. Starter-Kits für Einsteiger sind im Regelfall sehr einfach zu bedienen und führen Sie über die zugehörige App Schritt für Schritt durch die Konfiguration. Die Starter-Kits des Marktführers Philips Hue bestehen aus der Hue-Bridge und verschiedenen Hue-Leuchtmitteln, beispielsweise E27-Birnen, GU10-Strahlern oder Lichtstreifen.

Installation: Montieren Sie die im Hue-Set mitgelieferten oder einzeln gekauften LED-Leuchten in Ihre Lampen, oder bringen Sie die Hue-Lichtstreifen an. Schalten Sie dann die Lampen ein – sie leuchten in der Werkseinstellung mit voller Helligkeit. Bridge anschließen: Verbinden Sie die Hue-Bridge mit dem Stromnetz und per Netzwerkkabel mit Ihrem WLAN-Router. App einrichten: Installieren Sie die kostenlose Hue-App für Android und iOS auf Ihrem Handy oder Tablet. Ein Druck auf den Knopf an der Hue-Bridge stellt die Verbindung zur App auf dem Smartphone her. Hue-Leuchten anlernen: Starten Sie die automatische Lampenerkennung in der Hue-App. Die Bridge sucht daraufhin nach aktiven Hue-Lampen in Reichweite. Nach kurzer Wartezeit werden alle verfügbaren Hue-Lampen in der App angezeigt. Licht steuern: Entscheiden Sie in der App, wie sich Ihre Lichtlösung verhalten soll. Dimmen Sie die Lampen, passen Sie die Lichtfarben an, und probieren Sie die Möglichkeiten aus, Leuchten zu Gruppen zusammenzufassen, Zeitschaltungen einzurichten und Lichtszenen auszuwählen. Zubehör anlernen: Auch etwaiges Hue-Zubehör wie Bewegungsmelder, Funkdimmer und Funktaster müssen Sie vor der Verwendung in der Hue-App anlernen.

Tipps für maximalen Komfort

Gut, wenn Sie in der Bedien-App zum Lichtsystem festlegen können, ob die Lampen nach einer Unterbrechung der Stromversorgung mit der letzten Lichteinstellung, in einem Standardweißton oder in Ihrer Wunschfarbe leuchten sollen. Ohne diese Möglichkeit brennt das Licht beim Einschalten über den Wand- oder Leuchtenschalter – und auch nach einem Stromausfall – immer mit voller Helligkeit.

Wenn Sie verhindern möchten, dass eine vergessene Lampe den ganzen Tag oder die ganze Nacht brennt, erstellen Sie eine Lichtausschaltszene. Legen Sie dazu ein neues Zeitprogramm an, und stellen Sie die Schaltzeit auf etwa 9 Uhr morgens, um beim Verlassen des Hauses vergessene Lampen auszuschalten. Eine Schaltzeit um 2 Uhr nachts stellt sicher, dass noch brennende Lampen zum Schlafengehen ausgeschaltet werden. Beziehen Sie alle Lampen im Haus in die Szene mit ein.

Vernetzt mit Ihrem Smart-Home-System oder einer Alarmanlage wird die Beleuchtung zum optischen Signalgeber in Gefahrensituationen. Das Licht kann dann bei Brandalarm den Fluchtweg ins Freie beleuchten, den akustischen Alarm von Rauchmeldern durch hektisches Blinken unterstützen oder Einbrecher in die Flucht schlagen.