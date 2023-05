Windows 11 führt RGB-Beleuchtungsstandards ein – cool für Gaming und Hardware-Modding

Falls Sie sich jemals ein wenig schuldig gefühlt haben, weil Sie Ihren PC mit einer RGB-Beleuchtung im Wert eines Weihnachtsbaums aufgehübscht haben – nein, das müssen Sie das nicht. Microsoft glaubt so sehr an RGB, dass es jetzt diese Technologie mit einer neuen Funktion für dynamische Beleuchtung in Windows einführt (vielleicht haben sie sogar die Beschwerden unserer Kollegen von PC-World gelesen).

Microsoft hat auf der Microsoft Build eine ganze Reihe neuer Funktionen für Windows 11 vorgestellt, darunter Änderungen an der Taskleiste und an der Funktionsweise von Windows-Widgets. Eine der merkwürdigsten Neuerungen ist jedoch die Hinzufügung der dynamischen Beleuchtungssteuerung, die normalerweise durch spezielle Dienstprogramme gesteuert wird, die mit Ihrem PC oder Ihren Peripheriegeräten wie zum Beispiel der wirklich guten mechanischen Tastatur Cherry G80-3000N TKL RGB geliefert werden.

“Beleuchtetes Zubehör ist auf dem Vormarsch und kann Ihrem PC-Erlebnis Energie und Emotionen verleihen,” heißt es in einem Blogbeitrag von Microsofts Chief Product Officer Panos Panay.

Panay fährt fort: “Heute sind viele dieser Zubehörteile auf Anwendungen und Integrationen von Drittanbietern angewiesen, die stark fragmentiert sind. Mit Dynamic Lighting können Windows-Nutzer ihre Geräte mühelos mit RGB-Lichtern direkt über die Windows-Einstellungen einrichten und anpassen. Noch nie war es so einfach, all Ihr RGB-Zubehör für Windows-Apps nahtlos zusammenarbeiten zu lassen. In diesem Monat stellen wir Windows Insidern die Dynamic Lighting Preview zur Verfügung, damit Entwickler und Hardwarepartner mit neuen Integrationen für RGB-Zubehör und -Komponenten experimentieren können.”

Bisher haben wir den von Panay erwähnten Insider-Build noch nicht gesehen und wissen auch nicht, in welchem Kanal er erscheinen wird (die Windows Insider-Kanäle Release Preview und Beta sind für Code, der definitiv auf Ihrem PC erscheinen wird, während die Kanäle Dev und Canary keine solche Garantie bieten).

Es ist auch unklar, ob Windows etwas Besseres bieten wird als die überraschende Anzahl von RGB-Dienstprogrammen, die bereits auf dem Markt sind, von SignalRGB, OpenRGB, RGB Fusion und anderen. Neue Hardware-Funktionen erfordern oft auch eine ergänzende Funktion im begleitenden Software-Dienstprogramm, und es ist nicht klar, ob Windows in der Lage sein wird, mit allem Schritt zu halten.

Was wir jedoch wissen, ist, dass man sich offenbar nicht immer auf ein Stück Code eines Drittanbieters verlassen muss, um die Party in Schwung zu halten. Und kann man wirklich spielen, ohne einen wirbelnden Regenbogen von Lichtern im Hintergrund …?

Dieser Artikel erschien im Original bei unserer Schwesterpublikation PC-World.