Diese 12 bizarren Intel-Produkte hätte es niemals geben dürfen

Jedes Unternehmen ist bestrebt, über seinen Kernmarkt hinaus zu expandieren, sowohl um die Aktionäre zufriedenzustellen als auch um seine Absatzmöglichkeiten zu erweitern. Intel hat im Laufe der Jahre viel Zeit und Geld in den Versuch investiert, über den reinen Prozessormarkt hinauszugehen und sich als Verbrauchermarke zu etablieren. Doch das ging nicht immer gut.

Lese-Tipp: Besser und günstiger als AMD: Intel Core i9-13900K & i5-13600K im Test

Willkommen auf dem Intel-Hardware-Friedhof!

Vorab noch einige Lese-Tipps zu weiteren Pleiten:

Das Mikroskop QX3/5 von Intel

„Intel-Play-Produkte legen die Kraft des PCs in die Hände von Kindern und ermöglichen es ihnen, auf neue und andere Weise zu spielen, zu lernen und zu gestalten.” Am 3. Februar 1999 brachte Intel die sogenannte “Intel Play”-Reihe auf den Markt: eine Reihe von Lernspielzeugen, die Kinder an den PC heranführen sollte. Das QX3 (und später QX5) von Intel war das erste dieser Geräte. Dabei handelte es sich um ein angeschlossenes Mikroskop, das die Bilder, die der Bildsensor sah, über ein USB-Kabel an einen angeschlossenen PC übertragen konnte.

Die digitalen Mikroskope von Intel wurden entwickelt, um das Interesse der Kinder am Lernen zu wecken – und den Umgang mit einem PC. eBay

Fairerweise muss man sagen, dass das QX3 zwei Dinge konnte, die ein gewöhnliches optisches Mikroskop nicht hatte. Da es das Bild auf einen PC-Monitor projizierte, mussten die Kinder nicht durch eine Linse schauen, und es konnte auch mehreren Kindern gleichzeitig zeigen, was das Mikroskop sah. Aber was das QX3 “sah”, war nur ein Bild mit 320 x 240 Pixeln. Das QX5 konnte zumindest Bilder mit 640 x 480 anzeigen. Das war zwar eine Verbesserung, aber kein wirklicher Fortschritt.

Intel ist ein Unternehmen, das leistungsstarke Prozessoren herstellt. Das war schon immer so und wird auch immer so bleiben. Doch was hat es mit einem Intel-Sound-Morpher auf sich und weshalb steht auf einem Mikroskop für Kinder ein Intel-Logo?

Intel Play Me2Cam

Die Intel Play Me2Cam war ein wenig wie Microsofts Kinect. Anstatt Ihr Bild wie Skype über das Internet zu übertragen, nahm die Me2Cam das Video des Benutzers auf, interpretierte es und nutzte es als Möglichkeit, mit Objekten in einer Szene zu interagieren. “Ein völlig neues Spielsystem, bei dem Kinder sich selbst auf dem Computerbildschirm sehen und ihren eigenen Körper benutzen, um in einer virtuellen Welt zu navigieren”, so beschrieb es Intel.

Die Me2Cam hätte in einem Spielzeugladen wahrscheinlich viel Spaß gemacht, aber zu Hause hat sie vielleicht zu schnell ihren Reiz verloren. eBay

Die Me2Cam (angeschlossen über den damals neuen USB-Standard) wurde mit einer Reihe von Spielen ausgeliefert, die von “Bubble Mania” (zerstören Sie die virtuellen Blasen, die Sie umgeben) über “Pinball” (benutzen Sie Ihre Arme als Flipper) bis hin zu “Snow Surfin'” reichten. Alle Spiele liefen natürlich auf Ihrem PC, sofern dieser über ein CD-ROM-Laufwerk verfügte.

Intel Play Computer Sound Morpher

Wir haben den Intel Play Creative Sound Morpher nie benutzt, aber dieser Youtube-Bericht von vor ein paar Jahren fällt sehr negativ aus. Anscheinend konnte der Sound Morpher nur Ihre Stimme aufzuzeichnen und die Aufzeichnung dann wie ein schlechtes Diktiergerät über zwei lausige USB-Kopfhörer wieder abzuspielen.

Sie mögen sich über die anderen Produkte in dieser Liste den Kopf zerbrechen, aber diese scheinen mit einer gewissen Sorgfalt hergestellt worden zu sein. Der Sound Morpher zählt aber offensichtlich nicht dazu, denn dieser klingt nach reiner Geldverschwendung.

Intel Wireless Series Gamepad

Im Jahr 2000 war Intel im Bereich der PC-Peripheriegeräte mit Volldampf unterwegs. Die Wireless Series des Unternehmens sollte das damals angesagte Konzept des “kabellosen PCs” demonstrieren. Die Wireless-Serie bestand aus einer Basisstation, die über “Digital Spread Spectrum Radio” mit einer separaten Maus und Tastatur der Marke Intel verbunden werden konnte.

Irgendein Industriedesigner hat sich wahrscheinlich darüber lustig gemacht. Amazon

Das seltsamste Gerät war wohl das kabellose Gamepad, das entweder wie eine Art Therapiegerät für Hämorrhoiden oder ein Spielzeug für den Feierabend aussah, über das ich nicht zu viel spekulieren möchte. Seltsamerweise schienen diejenigen es zu lieben, die es bei Amazon kauften.

Intel Dot.Station and Intel “PCs”

In seinem Übereifer stellte Intel sogar seinen eigenen PC her! Nun, keinen PC im eigentlichen Sinne, sondern ein “Web-Gerät”, das durchaus wie ein PC aussah. Es konnte eine Verbindung zum Internet herstellen, auf E-Mails zugreifen und verfügte sogar über ein eingebautes Telefon und eine Fernbedienung.

„Die Intel Dot.Station ist das Ergebnis umfangreicher Verbraucherforschung und enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden”, sagte Claude Leglise, Vice President der Intel Architecture Group und General Manager der Home Products Group, bei der Markteinführung. „Wir glauben, dass wir ein Produkt entwickelt haben, das nicht nur die Bedürfnisse von Dienstanbietern erfüllt, sondern auch Verbraucher anspricht, die keinen PC besitzen und Zugang zum Internet haben wollen.”

Wahrscheinlich war das eine treffende Bemerkung, denn die PC-Kunden von Intel zogen es vor, dass sich die Benutzer stattdessen über ihre eigenen PCs mit dem Internet verbinden. Die Dot.Station war dementsprechend nicht lange in Betrieb.

Genauso schlecht etablierte sich der Classmate PC von Intel, der eher ein Referenzdesign als ein tatsächliches Produkt war. Der Clamshell EF10MI2 war eine Ergänzung zum Projekt “One Laptop Per Child“, das darauf abzielt, PCs in ländlichen Regionen und Entwicklungsländern zu verbreiten.

Dieser Artikel könnte Sie interessieren: Die besten Laptops für Schüler und Studenten im Test

Das Intel Web Tablet hat sich nie wirklich durchgesetzt. YouTube / IntelFreePress

Intel stellte auch das Intel Web Tablet her, eine Art “tragbarer Browser”, der nie wirklich über das Prototypenstadium hinauskam. Es ließ sich drahtlos verbinden.

Intel Personal Audio Player 3000

Es ist unklar, ob die Play-Linie vom Publikum angenommen wurde oder ob es sich im Wesentlichen um PC-Peripheriegeräte handelte, die als Spielzeug gebrandmarkt wurden. Vielleicht als Reaktion darauf brachte Intel im Oktober 2001 drei spezielle PC-Zubehörteile auf den Markt: eine Webcam, einen MP3-Player und eine Digitalkamera.

Eins muss man ihm lassen: Es sah wenigstens gut aus, bevor der iPod es von der Bildfläche verschwinden ließ. Amazon

Der Personal Audio Player 3000 wurde am 2. Oktober 2001 auf den Markt gebracht. Der 149,99 € teure Player von Intel wurde mit 128 MB integriertem Flash-Speicher, Tools zum Rippen von CDs in das MP3- oder WMA-Format, einem MultiMedia-Card-Erweiterungssteckplatz und einer durchsichtigen Kunststofffrontplatte geliefert, die individuell gestaltet werden konnte. Allerdings war nichts davon von Bedeutung und noch vor Ablauf des Monats hatte Apple den iPod auf den Markt gebracht. Einen 5-GB-MP3-Player für 399 €, der die Welt veränderte.

Intel Pocket Digital PC Kamera

Früher war eine 640×480-Digitalkamera der Stand der Technik. Intels 149,99 € teure Pocket PC Kamera nahm sowohl 640×480-Bilder als auch 480p-Videos mit bis zu 30 Bildern pro Sekunde auf und speicherte sie auf einem damals geräumigen 8 MB großen Flash-Speicher. Leider entsprach das lediglich 128 Fotos oder einem zehnsekündigen Videoclip.

Aus den Bewertungen des Geräts auf Amazon geht hervor, dass es den Kunden offenbar dennoch gefallen hat. “Diese Kamera hat zweifellos eine erstaunliche Qualität”, heißt es in einem Kommentar. “Ich habe schon lange eine und wenn ich als jemand spreche, der insgesamt mehr als 8 Webcams in seinem Leben besessen hat, dann kann ich sagen, dass dies die beste ist, die ich je hatte.”

Andere Kunden lobten die Kamera als nahezu unzerstörbar, allerdings neigt sie dazu, selbst bei guter Beleuchtung Videos in schlechter Qualität aufzunehmen.

Intel Play Digital Movie Creator

Man konnte sehen, worauf Intel mit dieser Idee hinauswollte. Nehmen Sie mit der 99 € Kamera ein Video auf und bearbeiten dann Sie es auf dem PC. Eine CD enthielt sogar Archivmaterial von National Geographic, das Sie in Ihr Video von Ihrem kleinen Bruder, der mit seinen G.I. Joes spielt, einfügen konnten (allerdings nur bis zu vier Minuten).

Wie viele andere Produkte auf unserer Liste können Sie den Digital Movie Creator immer noch online bei eBay kaufen. eBay

Der Digital Movie Creator erforderte einen Pentium-PC und man konnte seine Kreationen über das Internet versenden. Auch hier handelte es sich um ein Gerät, mit dem Intel PCs verkaufte.

Intel Shooting Star Drohne

Unter dem Vorstandsvorsitzenden Brian Krzanich erlebte Intel einen seltsamen Wandel: CES-Keynotes voller BMX-Radfahrer, intelligenter Türen und mehr. Intel widmete sich dem Kult um Edge-Networking und Sensoren, bis zum unerwarteten Rücktritt von Krzanich. Intels Liebesaffäre mit Sensoren verschwand mit ihm.

Die vielleicht seltsamste Erfolgsgeschichte in Krzanichs Vermächtnis war jedoch das erfolgreiche Drohnengeschäft. Intel entwickelte den Shooting Star, einen Quadcopter, der speziell für große, synchrone Lichtshows entwickelt wurde, die Feuerwerksshows ergänzten und ersetzten. Mit den Lichtern der Drohnen konnten Bilder am Himmel erzeugt werden, wodurch Intels Drohnen u. a. beim Super Bowl, bei den Olympischen Spielen 2020 und anderen Veranstaltungen zu sehen waren.

Im Jahr 2022 verkaufte Intel schließlich sein Drohnengeschäft. Dies war Teil der Bemühungen von Intel, sich wieder auf seine Kernkompetenz in der Chipherstellung zu konzentrieren. Der Käufer? Nova Sky Stories – im Besitz von Kimbal, dem Bruder von Elon Musk.

Intel “Black Box” Set-Top-Box

Intel war 2003 Gegenstand heftiger Gerüchte über eine neue Set-Top-Box, die das Kabelfernsehen abschaffen sollte. Auf dem Intel Developer Forum wurde ein Referenzdesign vorgestellt, das auf einem Low-Voltage-Celeron-Prozessor basierte, aber die Box wurde kurz darauf eingestellt. Stefan Zwegers (der sagt, er sei von Prodrive gebeten worden, ein Gehäuse zu entwerfen) hat einige der Konzeptbilder auf seiner Website.

Intel True View

Zu Krzanichs seltsamen Investitionsstrategien gehörte auch das Unternehmen Replay, das ein System für die Aufzeichnung, Zusammenstellung und Ausstrahlung von 3D-Perspektiven auf große Sportereignisse entwickelte. Wenn Sie jemals ein Basketball- oder Fußballspiel mit einem “Replay” gesehen haben, das sich drehte, um eine 360-Grad-Wiederholung im Stil von Matrix mit computergenerierten Spielern zu zeigen, dann war das Replay. Intel nannte dies True View und installierte diese Systeme in der Heimat der Chicago Bulls und im Emirates Stadium, der Heimat des Fußballvereins Arsenal FC. Voke (ein weiteres Startup, das Intel gekauft hat) würde eine ähnliche Perspektive bieten, allerdings in VR.

Intel

Im Jahr 2021 verkaufte Intel den Bereich Intel Sports (einschließlich True View) an Verizon und schloss den Rest als Teil der Neuausrichtung von CEO Pat Gelsinger auf Intels Kerntechnologien.

Intel RealSense Kameras

Möglicherweise könnte man hier die Intel RealSense-Kamera mit einbeziehen, eine biometrische Technologie, die eher für Robotik-Bastler als für Unterhaltungselektronik bekannt wurde. Im Jahr 2015 haben wir festgestellt, dass RealSense ein Rätsel ist. Ein Stück Hardware ohne echte Anwendungen, die es steuert. Das war natürlich, nachdem Microsoft Kinect auf den Markt gebracht hatte und vor der Einführung von Windows Hello.

Intel kündigte sogar ein RealSense Android-Smartphone als Entwicklungskit an, aber auch daraus wurde nichts.

Interessanter Artikel dazu: Yuneec Typhoon H Pro Real Sense im Praxis-Test

Intels RealSense in einer Kamera von Creative Technologies. Mark Hachman / IDG

RealSense war völlig unabhängig von Intel Sports, aber es stellte einen weiteren Versuch dar, die maschinelle Bildverarbeitung auf einen Markt zu bringen, der Intel nie wirklich etwas gebracht hat. Mehr Erfolg hatte Intel mit Mobileye, einer Übernahme im Bereich der autonomen Fahrzeuge, die Intel durch einen Börsengang im Jahr 2022 “freigab”.

Dieser Artikel erschien im Original bei unserer Schwesterpublikation PCWorld.

Weitere Artikel, die Sie interessieren könnten: