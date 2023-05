Satechi Thunderbolt 4 Dock im Test: Für die gebotene Leistung zu teuer

Auf einen Blick Unsere Wertung Pro Solides Design

Bevorzugt herkömmliche USB-A-Anschlüsse, aber mit USB-C-Optionen Kontra Hoher Preis

Nur ein Display-Anschluss: Thunderbolt

Sie werden wahrscheinlich zusätzliche Kabel kaufen müssen

Gelegentliche Verbindungsprobleme

Der Smartphone-Ladeanschluss ist nur mittelmäßig Fazit Satechis Thunderbolt 4 Dock wurde wahrscheinlich mit Blick auf den mitunter hochpreisigen Mac-Markt entwickelt. Das kompakte Premium-Thunderbolt-Dock bietet auch tatsächlich eine ganze Menge. Bei der Konkurrenz bekommen Sie jedoch möglicherweise mehr für einen weniger ambitionierten Preis.

Einige Thunderbolt-Docks stammen aus der Mac-Welt, wo direkte Thunderbolt-Display-Anschlüsse üblicher sind als die HDMI- oder DisplayPort-Schnittstelle des Windows-Ökosystems. Das Thunderbolt 4 Dock von Satechi fällt in diese Kategorie. Das Dock besitzt drei Upstream-Thunderbolt-4-Anschlüsse zusätzlich zu einer Handvoll USB-Ports.

Dies könnte für einen Windows-Laptop ein Problem darstellen. Thunderbolt-Displays sind eher selten und im Allgemeinen teurer. Wenn Sie kein Thunderbolt-Display haben, müssen Sie die Anschlüsse an Ihrem herkömmlichen Monitor mit einem Zwischenkabel anpassen. Das bedeutet, dass Sie ein oder zwei zusätzliche USB-C (Thunderbolt)-HDMI-Kabel kaufen müssen, die pro Kabel etwa 17 Euro zusätzlich kosten.

So oder so werden Sie wahrscheinlich ein paar Euro mehr für das Thunderbolt 4 Dock von Satechi ausgeben müssen, eine Entscheidung, die Ihnen andere Docks nicht aufzwingen.

Lesen Sie weiter: In unserer Übersicht der besten Thunderbolt-Docks finden Sie Informationen über konkurrierende Produkte.

Design & Verarbeitung

Das Thunderbolt 4 Dock von Satechi misst 3,3 cm in der Länge und 1,2 cm in der Tiefe. Es gibt keinen vertikalen Ständer oder eine Montageoption. Ein 135-Watt-Netzteil versorgt das Dock mit Strom, das dann 96 Watt über ein rund 10 cm langes Thunderbolt-4-Kabel aus dem Lieferumfang an Ihren Laptop weiterleitet.

Wir sind noch nie in eine Situation geraten, in der eine Dockingstation überhitzt war. Das ist auch beim Dock von Satechi der Fall. Sein Aluminium- und Kunststoffgehäuse hat die Wärme sehr gut abgeleitet. Es gibt eine kleine LED, die anzeigt, ob das Gerät eingeschaltet ist (weiß für Strom, gelb für Strom und Verbindung), aber keine Einschalttaste.

Die Vorderseite des Satechi Thunderbolt 4 Docks, das in Bezug auf das Aufladen und den SD-Karten-Zugang ein paar Abstriche macht. Mark Hachman / IDG

Das Thunderbolt 4 Dock von Satechi verfügt über einen UHS-II-SD-Kartenleser an der Vorderseite, allerdings ohne eine Micro-SD-Option. Daneben befindet sich ein einzelner USB 2.0-Anschluss (5 GBit/s) mit BC-1.2-Ladefunktion. Er kann bis zu 7,5 Watt Leistung liefern. Leider gibt das Dock nur 3,8 Watt ab, was ein Smartphone nur langsam auflädt. Andererseits kann man sein Telefon jederzeit an den freien Thunderbolt-4-Anschluss auf der Rückseite des Docks anschließen, der satte 12,2 Watt überträgt. Das ist ausreichend, um ein Smartphone schnell aufzuladen. An der Vorderseite des Satechi-Docks befinden sich außerdem ein Kopfhöreranschluss sowie der USB-C-Anschluss für die Kabelverbindung zu Ihrem Laptop.

Das Thunderbolt-4-Dock von Satechi hat zu viele Macken, um es zu einer brauchbaren Lösung für die meisten Windows-PC-Nutzer zu machen. Wir raten Ihnen, sich stattdessen ein anderes Thunderbolt-Docks anzuschauen.

Zwei Kensington-Sicherheitsschlösser sind an der Seite des Docks angebracht. Auf der Rückseite hat Satechi drei USB-A-Anschlüsse (jeweils 10 GBit/s) angebracht, von denen keiner Strom liefert. Dort befinden sich auch ein Gigabit-Ethernet-Anschluss, die drei vorgelagerten Thunderbolt-4-Anschlüsse und der Stromanschluss.

Praxistests der Verbindungen

Wir haben das Satechi Thunderbolt 4 Dock mit einer direkten Thunderbolt-Verbindung zu einem 4K-Display und mit einem Zwischenkabel zu einem anderen 4K-Display getestet. Beide brauchten ein paar Sekunden, um eine Verbindung herzustellen, aber es klappte. Wir haben versucht, ein drittes 1440p-Display über den dritten Anschluss anzuschließen, nur um sicherzugehen, aber die Dockingstation konnte keine Verbindung herstellen, was in Ordnung ist. Wir halten die beiden 4K-Verbindungen jedoch für den Standard.

Auf der Rückseite des Satechi Thunderbolt 4 Docks stehen einige USB-A-Anschlüsse sowie drei Thunderbolt -4-Anschlüsse zur Verfügung. Mark Hachman / IDG

In unseren Tests haben wir 4K60-Videos sowohl von Online- als auch von Offline-Quellen gestreamt. Hierbei kam es nur zu sehr wenigen Bildaussetzern, einschließlich Videos, die von einer externen Festplatte wiedergegeben wurden. Bei der Wiedergabe von Netflix-Videos gab es ein paar Probleme. Videos von Amazon Prime wurden in einer niedrigeren Auflösung als erwartet wiedergegeben. Nach weiteren Versuchen, einschließlich eines Geschwindigkeitstests, bei dem die Leistung des Ethernet-Anschlusses des Docks gemessen wurde, kamen wir zu dem Schluss, dass die Internetverbindung und nicht das Dock die Ursache war.

Wir haben jedoch festgestellt, dass die Satechi-Dockingstation gelegentlich die Verbindung unterbricht, vielleicht zweimal am Tag, und zwar zufällig. Das Gleiche haben wir auch mit einer zweiten, anderen Satechi-Dockingstation erlebt. Also liegt es vielleicht an der internen Konstruktion. Das ist ärgerlich, aber nicht katastrophal: Die angeschlossenen Bildschirme trennten sich einfach für eine Sekunde oder so und schlossen sich dann wieder an. Ansonsten schien sich nichts zu ändern.

Fazit

In unseren Tests der besten Thunderbolt-Docks und der besten USB-C-Hubs und -Dongles haben wir festgestellt, dass die Hersteller keine Angst davor haben, Anschlüsse und Funktionen zu mischen und anzupassen.

Wenn es Ihnen nichts ausmacht, ein bisschen mehr für zusätzliche Funktionen (und Kabel) auszugeben, ist das Thunderbolt 4 Dock von Satechi eine gute Wahl. Ansonsten finden Sie in unserem Testfeld günstiger Optionen mit dedizierten Display-Anschlüssen, die zu Ihrem vorhandenen Monitor passen sollten.

Spezifikationen