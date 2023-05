MontanaBlack auf der OMR 2023: „entspannter Stream in der Allianz Arena“

Die OMR 2023 war der absolute Wahnsinn: Philipp Westermeyer ist quasi der neue Thomas Gottschalk, lädt 70.000 Menschen nach Hamburg ein, stellt eine Menge Coaches auf sieben riesigen Bühnen auf und jeder nimmt Platz, der Rang, Namen und Reichweite hat: Musik-Mogul Scooter Braun, der mit Justin Bieber, Ariana Grande und Drake drei der größten Popstars unserer Zeit groß gemacht hat. Und Tennis-Legende Serena Williams.

Der König von Twitch-Deutschland mit seinem neuen Best-Buddy: Kai Pflaume und Montana Black sind beste Freunde geworden nach ihrer Doku, Kai wirkt auch immer ein bisschen wie der Ersatz-Papa. OMR

Fitness-Queen Pamela Reif, OnlyFans-Multi-Millionärin Katja Krasavice, die als Badewannen-Girl auf Youtube groß geworden ist und jetzt mit Dieter Bohlen Deutschland sucht den Superstar moderiert.

Aber auch richtig große Gamer – FIFA-Streamer Elias “Eligella“ Nerlich, der gerade Vollgas gibt. Und der König von Twitch und Youtube-Deutschland: MontanaBlack. Monte war mit seinem neuen Best-Buddy auf der Bühne: Kai Pflaume.

Jeremy Fragrance ist eine absolute Rakete auf der Bühne:

Und zwar auf „ganz entspannt“, wie Monte sagen würde. Er ist ein Superstar, auf der Gamescom stürmten ihm tausende Fans hinterher. MontanaBlack lässt sich das aber nicht so anmerken. In der Jogginghose schlurft er auf die Bühne, als wäre es sein Wohnzimmer, während Jeremy Fragrance „Kraft. Power. Strength. Power. Power.“ schreit und bei seiner Keynote so wirkt, als hätte er gerade drei Red Bull weggezogen. Was für eine Rakete auf der Bühne, das Video muss man sich angucken. Monte ist eben schon ein Star, Jeremy will erst noch einer werden.

MontanaBlack im Portrait: Der König von Twitch-Deutschland

Die OMR 2023 war der Wahnsinn: Hier sitzt einfach mal Scooter Braun relaxed auf der Bühne, der mit Justin Bieber, Ariana Grande und Drake drei der größten Popstars unserer Zeit geschaffen hat. OMR

„So mit Frottee-Jacke und Jogginghose, du bist ja schon eher so der Gemütliche“, leitet Pflaume ein.

Und das funktioniert wahnsinnig gut: Am Abend vor der OMR hat MontanaBlack ganz gemütlich vor 60.000 Leuten gestreamt, zwischendurch sich ein paar Spaghetti reingezogen, mit Unsympathisch.tv und seiner Freundin HoneyPuu, die natürlich auch auf der OMR waren und bei ihm die Woche gewohnt haben, gequatscht und Youtube-Videos kommentiert:

„Jo, Standard ne. Gemütlicher Stream in der Allianz Arena, wie ich immer sage. Ist schön, dass es so gut läuft. 2012 auf Twitch gegangen, 10 Jahre (fast) jeden Tag live und läuft. Sascha, also Unsympathisch.tv hat sich so Alan-Harper-mäßig bei mir eingenistet, seine Freundin ist auch am Start und dann machen wir uns eine gute Zeit. Ist ja netter als wenn die beiden irgendwo im Hotel in Hamburg wohnen. Mit den beiden haben wir im Stream dann Wer wird Millionär auf der PS5 gezockt.“

Montana Black im OMR-Interview:

Warum er eigentlich Kai Pflaume für dessen erstes Youtube-Video eingeladen hat

„Weil Oma mich mag“, witzelt Kai Pflaume auf der OMR-Bühne, denn Montes Oma guckt ihn sehr gerne im TV und war ganz hingerissen, als der Enkel die TV-Legende mitbrachte zu Kaffee und Kuchen. Generell lustig, dass Marcel Erich aka MontanaBlack viele Entscheidungen in seinem Business-Leben vom persönlichen Gefallen abhängig macht. Zu SternTV ist er zum Beispiel auch gegangen, weil er die Show mag. Aber vor allem, weil Oma und Opa das gucken. Ist eben ein Familienmensch, der Monte.

MontanaBlacks Auftritt auf der OMR war auch deshalb ein Highlight, weil er sehr selten auf Bühnen sitzt. Weder auf Konferenzen, noch im TV… OMR

Warum wir MontanaBlack sonst eher selten im TV sehen…

„Ich habe ein Elefantengedächtnis. Die ganzen TV-Shows, die jetzt auf beste Freunde machen, haben 2015, 2016, 2017 noch über uns gelacht. Jetzt gehen bei denen die Quoten runter und sie wollen unsere Reichweite – warum soll ich das machen? Muss auch ehrlich sagen, dass TV-Gagen erstaunlich niedrig sind. Also da mach ich mit ein paar Tagen streamen deutlich mehr. Ich bin nicht gierig, so soll das nicht rüberkommen, aber entweder muss das Finanzielle stimmen, oder es sich um Freunde handeln, denen man gerne einen Gefallen tut. Dann komme ich auch gerne“

Aber es gibt ein paar Ausnahmen. Mit wem Monte gerne eine TV-Show drehen würde:

„Ganz klar Stefan Raab, den ich wirklich verehre. Also mit ihm Wok-WM oder auch Stock-Car-Crash-Challenge, da wäre ich sofort dabei. Oder ich würde auch in die Show von Freunden gehen, wie Kai Pflaume, der wirklich ein Bruder geworden ist. Wenn ich Freunde unterstützen kann, dann mache ich das sehr gerne, wenn ich das Showformat fühle. Ich bin nicht der große athletische Turmspringer, der vom 10er einen Salto macht – das bin nicht ich und das können andere auch einfach besser. Aber im Wok die Bahn runter oder schön Stock-Car-Crashen, da wäre ich schon eher dabei.“

Mit dem legendären Call of Duty 4: Modern Warfare ging für Monte alles los: Denn das hatte auf der Playstation zum ersten Mal einen Highlight-Clip-Editor und direkte Möglichkeit, auf Youtube hochzuladen. Activision

Warum er Sony Playstation seinen Karrierestart zu verdanken hat

„Ich habe eine Ausbildung gemacht als Einzelhandelskaufmann im Baumarkt. Ganzen Tag Zeug rumschleppen, viel Arbeit, viel Kopfschmerzen, wenig Geld, aber gut – Lehrjahre sind keine Herrenjahre, und ich habe ja vorher in der Schule nie was gerissen. Im Grunde habe ich den Ausbildungsschein für meine Großeltern gemacht, das war damals einfach wichtig für sie. Abends immer schön Playsi gezockt, Call of Duty. Irgendwann gab’s dann diese erste Partnerschaft mit Youtube – sprich, du konntest plötzlich auf der PS4 Clips aufnehmen und direkt auf Youtube hochladen. Wir haben das im Freundeskreis ursprünglich gemacht, um zu flexen – um den Jungs die geile Kill-Serie vom Abend zuvor zu zeigen.“

„Und dann haben das ein paar mehr Leute angeguckt, ich dachte so – ja, guck mal an, da geht was mit diesem Youtube. Hab’ dann einige Call-of-Duty-Seiten angeschrieben, damals noch auf Facebook – so richtig old-school. Und so langsam eine Community aufgebaut. Das dauerte schon auch ein paar Jahre. Bin einfach drangeblieben, habe erst jeden Tag auf Youtube hochgeladen, danach fast jeden Tag auf Twitch live gegangen, seit gut 10 Jahren.

Mich fragen immer viele, wie sie es auf Twitch schaffen können und das ist ehrlich gesagt die Antwort: Du musst halt dranbleiben. Ich war jeden Tag live, viele meiner Abonnenten gucken mich jetzt seit 5 Jahren, etliche sogar seit ich noch im Kommandozentrum bei Oma und Opa gestraft habe. Also meinem Kinderzimmer (er lacht).“

„Ich sag‘ immer gerne: Gestern war wieder ein entspannter Stream in der Allianz Arena“. Denn am Wochenende sind in der Regel um die 60.000 Zuschauer bei ihm auf Twitch. OMR

Monte im extralangen OMR-Podcast:

Wie ist Monte eigentlich damals auf Twitch gekommen?

„Da gab’s einen Typen, der nannte sich Spielelöwe – Grüße gehen raus, der hatte schon Twitch. Und der hat mich in seinen Kanal eingeladen, um über das nächste Call of Duty zu quatschen. Der war technisch ziemlich versiert, weil das war alles noch nicht so professionell wie heute – er hat quasi mein Skype-Video live in sein Programm rein gestreamt über Plug-Ins. Und mich hat das total geflasht, weil die Zuschauer ja direkt Fragen stellen konnten und man so eine Art Dialog führen konnte. Das habe ich total gefühlt.“

Für Monte war das der Punkt, wo er verstand, dass Twitch nochmal eine ganz andere Art von Entertainment bieten und ihn zu seinem eigentlichen Ziel zu bringen – den 450-Euro-Job im Getränkemarkt in Buxtehude zu kündigen.

„Das wollte ich auch, er hat mir dann geholfen, und wir haben das für mich auch aufgebaut. Mit dieser Kombination aus Twitch und Youtube habe ich dann irgendwann so um die 450 Euro im Monat verdient und das war dann der Punkt, wo ich gesagt habe – okay, wenn du hier 450 verdienst, wenn du das nur abends machst, geht da ja vielleicht was, wenn du das mal Vollzeit probierst. Habe meinen 450-Eurojob bei Hol Ab, so einem Getränkemarkt hier in Buxtehude gekündigt und dann ging es richtig los.“

„Bin gerne in Videos mit Freunden und so halte ich es auch mit dem Fernsehen – ich geh‘ gerne in eine Show von Kai Pflaume, weil er ein guter Freund ist. Oder wenn Stefan Raab durchklingelt, Stock-Car-Challenge wäre schon fett.“ Marc Gebauer

Woher kommt eigentlich sein Künstlername MontanaBlack?

„Ist ganz lustig, weil ich wollte ursprünglich einen Youtube-Channel aufbauen, in dem ich Graffiti-Videos kommentiere – quasi Reactions, bevor man das so genannt hat. Ich habe immer gerne die Sprühdosen von Montana benutzt, kleide mich gerne Schwarz – da passte das. Muss ich auch wirklich mal Grüße rausgeben an die Jungs, weil die sich sehr korrekt verhalten haben. Die hätten mir da sicherlich rechtlich angehen können, haben sie aber nie gemacht, sondern waren da eher stolz drauf und wir haben immer ein gutes Verhältnis gehabt.”

Die besten Gaming-Stories 2023: