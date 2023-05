Hammergünstiges Notebook bei Aldi: Medion Akoya S15449

Ab dem 1. Juni 2023 verkauft Aldi hier in seinem Onlineshop und in den Aldi-Süd-Filialen das richtig günstige Notebook Medion Akoya S15449. Den Laptop (36 x 1,79 x 24,4 cm / 1,8 kg) treibt ein Intel-Core-i5-1135G7-Prozessor der 11. Generation an. Diese CPU ist besonders sparsam und deshalb gut für mobile Rechner geeignet.

Der Prozessor basiert auf der Tiger-Lake-Architektur mit 10-nm-Fertigung, die Intel 2020 vorgestellt hat. Der Prozessor stammt also nicht aus der aktuellen CPU-Generation von Intel. Der Grafikkchip ist on board, was bei diesem günstigen Preis aber selbstverständlich ist.

Die 16 GB Arbeitsspeicher sollten für gängige Office-Anwendungen, Videokonferenzen und Internettätigkeiten ausreichend sein. In einen Geschwindigkeitsrausch verfällt das Akoya S15449 mit der Kombination aus diesem Prozessor und 16 GB RAM aber nicht. Mit 1 TB ist die SSD aber wirklich gut dimensioniert und sorgt für einen schnellen Systemstart.

Für Videokonferenzen sind HD-Webcam, Mikrofon und Dolby-Audio-zertifizierte Lautsprechern verbaut. Die Tastatur hat Hintergrundbeleuchtung. Mit Wifi 6 zeigt sich das Notebook bei der kabellosen Verbindung auf der Höhe der Zeit.

15,6 Zoll ist der Full-HD-Bildschirm groß. Der Akoya S15449 bringt 1,8 kg auf die Waage. Dank Aluminium-Gehäuse wirkt das Notebook durchaus wertig, das Display ist aber von Kunststoff eingerahmt. Eine Akku-Ladung soll bis zu 7,5 Stunden durchhalten. Der Akku ist allerdings fest verbaut. Dank Schnelladefunktion soll er in 60 Minuten auf einen Akkuladestand von bis zu 80 Prozent aufgeladen werden.

Als Betriebssystem kommt Windows 11 Home zum Einsatz. Wichtig: Das vorinstallierte Office Microsoft 365 und die Antivirensoftware McAfee sind nur Testversionen und müssen für die dauerhafte Nutzung kostenpflichtig erworben werden.

Test: Die beste Antiviren-Software für Windows 11

Preis, Verfügbarkeit und Einschätzung

Das Medion Akoya S15449 ist ab dem 1. Juni 2023 in allen Aldi-Süd-Filialen und im Aldi-Onlineshop zum Preis von 555 Euro erhältlich.

Ein Laptop mit Core i5, 16 GB RAM, 1 TB SSD und 15,4-Zoll-Display kostet in der Regel deutlich mehr. Der Preis von Aldi ist sehr günstig! Unsere Vergleichstests zu Notebooks geben Ihnen eine Einordnung:

Die besten Laptops bis 400 Euro (2022)

Test: Die besten Business-Laptops im Vergleich (2023)

Kaufberatung 2022: Die besten Notebooks

Lieferumfang:

• Laptop Medion Akoya S15449

• Integrierter 3-Zellen Li-Polymer-Akku

• Externes Netzteil

• Garantiekarte

Technische Ausstattung des Medion Akoya S15449

• Intel CoreTM i5-1135G7 Prozessor mit Intel Iris Xe Graphics

• 39,6 cm (15,6“) FHD-Display mit IPS Technologie und einer Auflösung von 1.920 x 1.080 Pixel

• 1 TB PCIe SSD

• 16 GB DDR4 Arbeitsspeicher mit bis zu 3.200 MHz

• High-Definition-Audio mit 2 Lautsprechern

• Schnellladefunktion

• 3-Zellen-Akku mit 42 Wh

• Wi-Fi 6 AX201 Gigabit WLAN mit integrierter Bluetooth 5.1

Funktion

• Integrierte HD-Webcam und Mikrofon

• Windows 11 Home

• Testversion für Microsoft 365

• McAfee LiveSafe – 30-Tage-Testversion vorinstalliert

• Kartenleser für SD, SDHC und SDXC-Speicherkarten

• 1x USB 3.2 Gen2 Typ-C mit DisplayPort-Funktion (nur mit entsprechendem Adapter. Nicht im Lieferumfang enthalten.)

• 2x USB 3.2 Gen1 Typ-A

• 1 x USB 2.0

• 1 x HDMI out

• 1 x Netzadapteranschluss

• 1 x Audio-Combi-Anschluss (Mic-in & Audio-out)