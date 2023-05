Auf einen Blick Unsere Wertung Pro Großartiger Klang

Anständiges ANC

Sehr gute Reparierbarkeit

Solide Akkulaufzeit Kontra ANC arbeitet nicht immer optimal

Einige Probleme mit der Naht

Einfache App Fazit Die modulare Bauweise der Fairbuds XL ist eine willkommene Abwechslung in Zeiten scheinbar geplanter Redundanz bei Produkten. Es geht aber nicht nur darum, denn die Fairbuds liefern eine solide Audioleistung mit dem zusätzlichen Bonus einer ordentlichen Geräuschunterdrückung.

Fairphone ist eine Marke, die normalerweise mit ethischen und umweltfreundlichen Smartphones in Verbindung gebracht wird. Diese Geräte, wie das neue Fairphone 4, widersetzen sich dem aktuellen Trend zu irreparablen Handys, die die Techniklandschaft dominieren – oder sollte es heißen, die Müllhalde? Die Fairphone-Modelle sind modular aufgebaut, so dass Sie so gut wie alles selbst ersetzen können.

Das Unternehmen verkauft die Ersatzteile sogar direkt, damit Sie nicht auf eBay oder AliExpress nach billigen Nachbauten suchen müssen, die vielleicht passen, vielleicht aber auch nicht.

Jetzt wendet sich die Marke mit den Fairbuds XL dem Markt für Over-Ear-Kopfhörer zu. Der Name ist eine Anspielung auf das englische Wort “excel” (überragend) und steht nicht für ein extra großes Design. Klingen sie so gut wie vom Hersteller angekündigt? Im Test hören wir uns die Fairbuds XL in verschiedenen Musikgenres an.

Design & Verarbeitung

Clevere modulare Konstruktion

Joystick-Taste

Die Nähte sind etwas unsauber verarbeitet

Fairphone bietet die Fairbuds XL in zwei verschiedenen Farbvarianten an. Es gibt das Standard-Schwarz, das die meisten Kopfhörer ziert. Wollen Sie die Kopfhörer ein wenig farbenfroher, dann gibt es das grüne Paar.

Neben dem zweifarbigen Gesamteffekt gibt es auch einige schwarze, rote und weiße Sprenkel an der Außenseite der Ohrmuscheln, die ein wenig an Jackson Pollock erinnern und auf die umweltfreundliche Konstruktion hinweisen. Das ist alles sehr hübsch und ziemlich cool, wenn Sie etwas Interessanteres als einfarbiges Schwarz suchen.

Bei diesen Kopfhörern kann so ziemlich jedes Teil ersetzt werden. Das bedeutet, dass ein teures Set nicht unbrauchbar wird, nur weil ein billiges Plastikteil kaputt geht

Martyn Casserly

Der Kopfbügel und die Polsterung sind mit veganem Leder überzogen, ebenso wie die Ohrmuscheln. Es ist weich und bequem, obwohl die äußere Naht etwas unsauber verarbeitet ist. Es betrifft die Stelle, an der der Kopfbügel auf die Metallbänder trifft, die die ausziehbaren Arme beherbergen. Das könnte daran liegen, dass es sich bei unserem Testmuster um ein Vorserienmodell handelt. Überprüfen Sie diesen Bereich also unbedingt, wenn Sie diese Kopfhörer kaufen möchten.

Die Arme selbst sind aus Kunststoff, ebenso wie das äußere Chassis der Ohrmuscheln. Sie fühlen sich robust an und biegen sich nicht in einer Weise, die bedenklich wäre. An der rechten Ohrmuschel befinden sich die Bedienelemente. Es gibt eine Taste zum Umschalten zwischen den verschiedenen ANC- und Kopplungsmodi.

Darunter befindet sich ein goldener Mini-Joystick. Jemand, der schon einmal einen Marshall-Kopfhörer wie den Marshall Monitor II ANC gesehen oder benutzt hat, wird das sehr vertraut vorkommen. Der Joystick kann entweder nach oben oder unten gedrückt werden, um die Lautstärke zu regeln, oder nach links und rechts, um Titel zu überspringen, während er zum Ein- und Ausschalten gedrückt gehalten wird. Diese Technik ist ideal, um viele Optionen auf kleinstem Raum unterzubringen.

An der Unterseite der Schale gibt es außerdem ein USB-C-Ladeanschluss sowie einige Kontrollleuchten. Sie signalisieren wenn der Akku zur Neige geht oder wenn sich die XLs im Pairing-Modus befinden. Leider gibt es keinen 3,5-mm-Klinkenanschluss. Daher können Sie keine kabelgebundene Verbindung nutzen.

Martyn Casserly

Die Arme sind klappbar, sodass Sie die Kopfhörer zur Aufbewahrung in der mitgelieferten wasserdichten Tasche zusammenfalten können.

Das Hauptargument für die Fairbuds XLs ist natürlich die modulare Bauweise. Bei diesen Kopfhörern kann so ziemlich jedes Teil ausgetauscht werden. Das bedeutet, dass ein teures Paar Kopfhörer nicht unbrauchbar wird, nur weil ein billiges Plastikteil kaputt geht. Ich kann Ihnen sagen, dass dies ein hervorragender Ansatz ist, da meine eigenen Marshall Major III Kopfhörer genau dieses Schicksal erlitten haben.

Kurzer Abstecher zur Erklärung: Auf der Suche nach einem kleinen Teil hatte ich mich mehrmals an den Marshall-Kundendienst gewendet. Irgendwann wurde mir gesagt, dass das Unternehmen keine Ersatzteile verkaufe und dass ich im Grunde einen neuen Kopfhörer kaufen müsse. Ja, das ist ein schrecklicher Service vom Marshall-Kopfhörer-Team, aber das sollte bei Fairphone kein Problem sein.

Die Kopfhörer können mit einem kleinen Kreuzschlitzschraubendreher zerlegt werden. Das Kabel ist an den Ohrmuscheln befestigt und kann mithilfe der USB-C-Stecker an jedem Ende ganz einfach an- und abgesteckt werden.

Martyn Casserly

Ein Blick auf die Fairphone-Website zeigt, dass die Preise in der Tat fair sind. Dinge wie die Arme, die an den Muscheln befestigt werden, kosten etwa 20 Euro. Die Batterien sind gleich teuer, während das teuerste Teil das rechte Lautsprechermodul mit 80 Euro ist, da es auch die Bedienelemente enthält.

Fairphone legt auch großen Wert auf sein Engagement für die Umwelt, denn das Unternehmen verwendet für die Konstruktion zu 100 Prozent recyceltes Aluminium und Kunststoff. Ganz zu schweigen davon, dass es seinen Mitarbeitern einen existenzsichernden Lohn zahlt, was man von den meisten ausgelagerten Prozessen in Technologieunternehmen nicht behaupten kann.

Es handelt sich also um qualitativ hochwertige Kopfhörer, bei denen man kein schlechtes Gewissen wegen der Herstellung haben muss. Oh, und ich hätte noch erwähnen sollen, dass sie nach IP54 zertifiziert sind, also auch den Regenschauer überstehen, ohne auszufallen.

Martyn Casserly

Klangqualität & Funktionen

Toller Klang

Anständiges ANC

Der Umgebungsmodus kann unter windigen Bedingungen Probleme machen

Natürlich ist keine der ethischen Prinzipien bei der Vermarktung etwas wert, wenn das Produkt nicht gut ist. Zum Glück ist das bei den Fairbuds XL nicht der Fall.

Die Kopfhörer sitzen ziemlich fest. Das kann für Brillenträger bei längeren Hörsessions ein wenig unbequem sein kann. Der Vorteil ist jedoch, dass man einen geschlossenen Raum erhält, ohne dass Geräusche aus der Umgebung zu hören sind.

Die Klangqualität ist sehr gut, mit einem ausgewogenen Frequenzspektrum, das von den 40-mm-Treibern in jedem Lautsprecher ausgeht

Martyn Casserly

Die Klangqualität ist sehr gut, mit einem ausgewogenen Frequenzspektrum, das von den 40-mm-Treibern in den einzelnen Lautsprechern ausgeht. Wenn ich ganz pingelig bin, dann sind die oberen Mitten etwas weniger ausgeprägt als andere, aber das könnte eher an der gitarrenlastigen Musik liegen, die ich höre und bei der diese Frequenzen wirklich herausstechen müssen. Ich habe die Musik trotzdem genossen und von der Klangfülle der Fairbuds XL profitiert.

Es gibt eine begleitende App namens Fairsound, mit der man Zugang zu vier EQ-Einstellungen hat. Ich habe allerdings keinen großen Unterschied zwischen den einzelnen Einstellungen gehört. Leider kann man die Einstellungen nicht manuell anpassen, so dass man sich an die Vorgaben von Fairphone halten muss.

Martyn Casserly

Die maximale Lautstärke ist laut genug, um die Ohren zu schädigen. Sie sollten es vielleicht etwas ruhiger angehen lassen, wenn Sie im Alter noch alle Frequenzen korrekt hören wollen. Aber man muss sich nicht taub stellen, um Geräusche in der Nähe zu übertönen. Die Fairbuds XL verfügen über eine aktive Geräuschunterdrückung (ANC).

Durch einfaches Antippen der Taste an der rechten Ohrmuschel wird die Technik aktiviert. Eine Benachrichtigung zeigt dann an, in welchem Modus Sie sich befinden. Die Geräuschunterdrückung ist anständig, obwohl Sie keine absolute Stille erwarten sollten, wenn Sie sich an einem besonders lauten Ort befinden. Aber ANC nimmt dem Lärm die Schärfe und verschafft Ihnen eine wohltuende Erleichterung, was in dieser Preisklasse durchaus üblich ist.

Der Umgebungsmodus nutzt die Mikrofone des Kopfhörers, um einen geringen Geräuschpegel aus der Umgebung zu erzeugen. Das ist nützlich, wenn Sie auf eine Durchsage warten oder einfach nur wissen wollen, was um Sie herum passiert. Es funktioniert gut, aber aufgrund der Mikrofonpositionierung ist es schwierig, wenn es windig ist. Natürlich können Sie die ANC-Funktion in diesem Fall ausschalten und wieder einschalten, sobald sich das Wetter bessert.

Die Fairbuds XL unterstützen die duale Konnektivität mit Geräten (sie können aktiv mit zwei Geräten gleichzeitig gekoppelt werden), aber es kann ein wenig kompliziert sein, sie in Gang zu bringen. Sobald Sie mit einem Gerät verbunden sind, müssen Sie die ANC-Taste gedrückt halten, um den Pairing-Modus zu aktivieren.

Auch wenn es heißt, dass die Verbindung zum ersten Gerät getrennt wurde, stimmt das nicht. Sobald Sie das zweite Gerät gekoppelt haben, können Sie ganz einfach zwischen den beiden Geräten wechseln, indem Sie die Wiedergabetaste auf einem der beiden Geräte drücken. Es bleibt zu hoffen, dass dies durch ein Software-Update noch ein wenig verbessert wird.

Akkulaufzeit & Aufladen

herausnehmbarer 800-mAh-Akku

Bis zu 30 Stunden Hördauer

Angemessene Aufladezeiten

Fairphone verbaut in den XLs einen 800-mAh-Akku, mit einem zusätzlichen Vorteil. Er ist austauschbar, sollte er jemals ein Problem entwickeln oder das Ende seiner natürlichen Lebensdauer erreichen. Das Unternehmen verspricht eine Wiedergabezeit von bis zu 30 Stunden ohne ANC, wobei diese Zahl um etwa fünf Stunden sinkt, wenn die Geräuschunterdrückung aktiviert ist.

Martyn Casserly

In den zwei Wochen, in denen ich die Kopfhörer benutzt habe, musste ich sie nur einmal aufladen. Das entspricht den Herstellerangaben, da ich sie die Fairbuds XL etwa zwei oder drei Stunden täglich benutzt habe. Es dauerte etwa eine Stunde, bis die Kopfhörer wieder zu 100 Prozent einsatzbereit waren.

Preis & Verfügbarkeit

Fairphone hat die Fairbuds XL-Kopfhörer am 11. Mai auf den Markt gebracht. Sie sind allerdings nur auf dem europäischen Festland und in Großbritannien erhältlich.

Die Preise entsprechen denen anderer hochwertiger Over-Ear-Kopfhörer mit ANC und liegen im Onlineshop von Fairphone bei 249 Euro. Sie können zum gleichen Preis die Fairbuds XL auch bei Amazon kaufen. Damit liegt der nachhaltige Kopfhörer im Preisbereich des ausgezeichneten Razer Opus (Test) oder des Sennheiser HD 450BT (Test), die beide über ANC verfügen, aber nicht die ethischen Vorteile von Fairphone bieten.

Wie der Fairbuds XL im Vergleich zu anderen ANC-Kopfhörern abschneidet finden Sie in unserem Test der besten Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung heraus.

Fazit

Rein klanglich können die Fairbuds XL vielleicht nicht mit anderen Premium-Kopfhörern mithalten, aber sie liefern dennoch einen angenehmen Klang, der den meisten Nutzern gefallen wird. Das ANC ist gut, wenn auch nicht klassenführend, und die Akkulaufzeit ist großartig. Es ist ein schönes Paket, das seine Ambitionen gut erfüllt.

Was Sie bei der Preisgestaltung berücksichtigen müssen: Sie können so ziemlich alles reparieren. Wenn Sie zu den Menschen gehören, die jahrelang dieselbe Technik verwenden möchten, dann könnte Fairphone der beste Kopfhörer für Sie sein.

Spezifikationen