Auf einen Blick Unsere Wertung Pro Ausgezeichnete, schnelle Leistung

HDMI-Passthrough

Kann auch als Echo Dot verwendet werden Kontra Teuer

Viel Werbung auf der Oberfläche Fazit Der Fire TV Cube der 3. Generation ist einer der leistungsstärksten Media-Streamer auf dem Markt und dient gleichzeitig als Echo Dot, aber der hohe Preis ist schwer zu verkraften.

Preis beim Test

$139.99

Die dritte Generation des Fire TV Cube ist ein ziemlich einfaches Gerät: eine Kombination aus Fire TV Stick und Echo Dot, ein TV-Medienstreamer, der gleichzeitig als intelligenter Lautsprecher dient.

Dank der verbesserten Hardware ist der Fire TV Cube elegant und schnell, und mit Alexa kann man ihn auch freihändig steuern. Die einzigen wirklichen Bedenken sind der hohe Preis – der sich allerdings relativiert, wenn Sie ohnehin einen Echo Dot benötigen – und die Tatsache, dass Amazons werbebeladene Fire TV-Software manchmal frustrierend ist.

Design & Verarbeitung

Sauberes, minimalistisches Design

Sieht eher aus wie ein Lautsprecher als ein Streaminggerät

Die dritte Generation des Fire TV Cube sieht ähnlich aus wie seine Vorgänger.

Es handelt sich um einen kompakten Würfel, der neben oder in der Nähe des Fernsehers steht und sich nicht hinter diesem versteckt, da Sie ihn im Freien aufstellen müssen, damit die Sprachsteuerung gut funktioniert.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Das bedeutet, dass Sie im Gegensatz zu anderen Media-Streamern einen Platz für den Cube brauchen, und dass Sie mit seinem Aussehen zufrieden sein müssen.

Glücklicherweise ist das minimalistische, anthrazitfarbene Design ziemlich schick und wird nur gelegentlich von der hellen blauen LED-Umrandung unterbrochen, die zusammen mit der Alexa-Sprachsteuerung zum Einsatz kommt.

Es gibt nur wenige sichtbare Logos auf dem Gehäuse (auf der Unterseite des Würfels) und nur vier Tasten auf der Oberseite, die Echo-Besitzer schon kennen: zwei Lautstärketasten, eine Auswahltaste und eine Mikrofonstummschaltungstaste.

Der Cube der dritten Generation wird außerdem mit einer leicht verbesserten Fernbedienung geliefert, die dank der Tasten zum Auf- und Abwärtsschalten von Kanälen, einer Verknüpfung mit dem Einstellungsmenü und einer Taste “kürzlich”. Mit letzterer Taste können Sie zwischen Apps wechseln, ohne jedes Mal zum Startbildschirm zurückkehren zu müssen.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Darüber hinaus handelt es sich um eine ziemlich normale Fernbedienung, die mit zwei AAA-Batterien betrieben wird und eine Auswahl an voreingestellten App-Tasten am unteren Rand (Prime Video, Netflix, Disney+ und Amazon Music) und natürlich eine Alexa-Taste am oberen Rand hat.

Ports & Leistung

HDMI-Passthrough

Beeindruckend schnell dank 8-Kern-Prozessor

4K-Upscaling

Auf der Rückseite des Fire TV Cube befinden sich mehr Anschlüsse als je zuvor, und das aus gutem Grund. Neben dem Stromanschluss finden Sie einen IR-Extender (nützlich, wenn Sie den Cube außer Sichtweite verstecken möchten), einen USB-A-Anschluss, 100Mbps-Ethernet und ein Paar HDMI-Anschlüsse.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Der USB-A-Anschluss ermöglicht den Anschluss von Gamecontrollern, Webcams, Festplatten und anderen einfachen USB-Geräten. Ethernet ermöglicht natürlich schnellere und zuverlässigere Internetverbindungen, obwohl das integrierte Wi-Fi 6E für die meisten Nutzer ausreichen sollte.

Die beiden HDMI-Anschlüsse sind jeweils ein Eingang und ein Ausgang und ermöglichen einen der raffiniertesten Tricks des Cube: HDMI-Passthrough, mit dem Sie über das Amazon-Kit ein anderes Gerät an Ihren Fernseher anschließen können.

Dies eignet sich am besten für Set-Top-Boxen, da Sie dann die Fire-Fernbedienung oder Alexa verwenden können, um die Kanäle zu wechseln oder andere Steuerelemente zu steuern, wodurch Sie einen HDMI-Anschluss einsparen und Ihre Einrichtung optimieren können, sodass Sie nicht jedes Mal den HDMI-Eingang wechseln müssen, wenn Sie Ihre Kabelbox einschalten möchten.

Sie können ihn auch für eine Spielkonsole verwenden, aber das wollen Sie wahrscheinlich nicht, da der Passthrough die Verbindung ein wenig verzögert – kein Problem beim Fernsehen, aber frustrierend beim Spielen.

Aus reiner Leistungsperspektive ist dies kaum zu schlagen

Einer der weiteren Vorteile des Passthroughs ist, dass Sie von der 4K-Hochskalierung des Fire TV Cube profitieren, die sowohl für seine eigenen Inhalte als auch für alle Inhalte auf dem Passthrough funktioniert. Das ist ein wenig fortschrittlicher als das Standard-Upscaling, das Ihr Fernseher vielleicht schon bietet, aber in der Praxis sind die Effekte immer noch nicht “lebensverändernd”.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Beeindruckend ist die Allround-Leistung, die der Octa-Core-Prozessor im Inneren des Cube liefert. Das Gerät ist schnell und lädt fast jede App in Sekundenbruchteilen. Er ist deutlich schneller als der Fire TV, den wir täglich benutzen, aber auch flotter als alle neueren Roku- oder Chromecast-Streamer, die wir kürzlich getestet haben.

Der Cube unterstützt auch eine solide Anzahl von Standards, mit HDR10+ und Dolby Vision, um 4K HDR-Videos zu liefern, und Dolby Atmos neben der 7.1 Surround-Unterstützung.

Aus einer reinen Leistungsperspektive ist dies kaum zu übertreffen.

Software und intelligente Funktionen

Unübersichtliche Fire TV-Oberfläche

Jede Menge Werbung und beworbene Elemente

Reibungslose Sprachsteuerung

Die Software und die intelligenten Funktionen hinterlassen gemischte Eindrücke. Wir sind an der Fire TV-Software von Amazon gewöhnt, aber selbst wir müssen zugeben, dass sie bei Weitem nicht die beste ist.

Das Gute ist, dass sie ziemlich einfach und unkompliziert zu bedienen ist, mit einfachen Einstellungen und einer Benutzeroberfläche, die die meiste Zeit einfach Sinn macht.

Das Schlechte ist, dass es eine ganze Menge von dieser Schnittstelle gibt, mit Reihen über Reihen von Inhalten, sobald man den Fernseher einschaltet, und großen Bannern, die Amazons neuesten Serien und Software gewidmet sind. Die Hälfte des Startbildschirms besteht aus Werbung! Sie müssen sich also daran gewöhnen, dass Amazon Ihren Fernseher benutzt, um Ihnen Inhalte aufzudrängen.

Jared Newman / Foundry

Sie können natürlich alle Apps von Drittanbietern installieren, die Sie auf einem modernen Streamer erwarten, und alle funktionieren reibungslos. Der einzige Nachteil ist, dass der Fokus der Benutzeroberfläche auf Inhalte und nicht auf Apps liegt, was dazu führt, dass man etwas länger benötigt, um zu ihnen zu gelangen. Außerdem sind sie nicht in die Zeile “Kürzlich gesehen” integriert – hier erscheinen nur Prime-Serien und Live-TV-Kanäle.

Es handelt sich um einen Echo Dot, der zusätzlich zu einem TV-Streamer alle Vorteile eines kleinen intelligenten Lautsprechers bietet

Abgesehen von dem, was auf dem Bildschirm zu sehen ist, erhalten Sie auch alle Vorteile von Alexa in dieser kleinen Box. Der offensichtliche Vorteil besteht darin, dass Sie Alexa zur Steuerung der TV-Oberfläche verwenden können, obwohl die meisten Fire TV-Geräte dies natürlich schon seit einiger Zeit in irgendeiner Form können, da sie über Sprachsteuerungsfernbedienungen verfügen.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Der größte Vorteil des Fire TV Cube ist, dass Alexa freihändig funktioniert, und zwar auch dann, wenn der Fernseher ausgeschaltet ist. Der Fire TV Cube ist funktionell ein Echo Dot und gleichzeitig ein TV-Streamer mit allen üblichen Vorteilen eines kleinen intelligenten Lautsprechers: Erinnerungen, Abfragen, Smart-Home-Steuerungen und Musikwiedergabe.

Das bedeutet, dass der Fire TV Cube eine doppelte Aufgabe erfüllt, indem er Ihnen die Kosten für einen Echo Dot erspart (oder es Ihnen ermöglicht, einen vorhandenen Echo Dot in einen anderen Raum im Haus zu bringen). Wenn Sie damit zufrieden sind, dass Amazon Ihr intelligentes Zuhause steuert, ist das ein großer Anreiz und mildert den hohen Preis.

Preis und Verfügbarkeit

Der Fire TV Cube ist ab sofort bei Amazon erhältlich, aber Sie können ihn auch bei anderen Händlern wie Media Markt oder Saturn kaufen.

Der Preis ist hier der Knackpunkt. Mit 160 Euro ist er um einiges teurer als jedes Roku- oder Google Chromecast-Gerät und mehr als doppelt so teuer wie Amazons eigener Fire TV Stick 4K Max.

Von den Mainstream-Optionen ist nur das Apple TV 4K ungefähr gleich teuer. Selbst wenn man den Preis eines Echo Dot abzieht, wenn man davon ausgeht, dass man sonst einen kaufen würde, ist der Fire TV Cube immer noch einer der teuersten Streaming-Geräte auf dem Markt.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Fazit

Wenn Sie bereits ein Amazon-Kunde sind oder ohnehin einen Echo Dot kaufen möchten, dann könnte sich der Fire TV Cube der dritten Generation durchaus lohnen, vor allem angesichts der reibungslosen Leistung und der Vorteile wie HDMI-Passthrough.

Aber es wird nicht das Gerät sein, mit dem man Leute für das Alexa-Ökosystem gewinnen kann, da man viele der Kernfunktionen auch anderswo für weniger Geld finden kann.

Wenn Amazon schon so aggressiv mit seiner Benutzeroberfläche wirbt, dann sollte es wenigstens ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis für die Hardware bieten.