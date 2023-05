Warum sind Sie von Android aufs iPhone umgestiegen? – Umfrage

Seit letzter Woche kursiert eine Auswertung von CIRP (Consumer Intelligence Research Partners), die besagt, dass Android-Nutzerinnen und -Nutzer im Jahresvergleich verstärkt auf iPhones umgestiegen sind. Demnach betrug die Umsteiger-Rate von Android auf iOS in den vergangenen fünf Jahren 10 bis 11, höchstens jedoch 14 Prozent von der Gesamtmenge der iPhone-Besitzer, die sich in den vergangenen zwölf Monaten ein neues Gerät zugelegt haben. Im März 2023 kletterte diese Rate auf 15 Prozent.

Während die CIRP-Auswertung wertvolle Hinweise auf die Marktdynamik bei den Smartphones liefert, wollen wir etwas tiefer schauen. Wir wollen wissen, ob Sie sich in den vergangenen zwölf Monaten ein neues Smartphone zugelegt haben und falls dies ein iPhone war, wollen wir noch erfahren, aus welchen Gründen Sie dazu gegriffen haben. Die Fragen bestehen aus den kurzen demografischen Angaben (Geschlecht, Alter), Angaben zum iPhone-Modell und -Zustand (neu, generalüberholt etc. sowie iPhone 8 bis iPhone 14).

Dann folgt die Frage zu den Gründen, wir haben Sie in Bereiche „Hardware“, „Software“ und „Dienstleistungen“ gegliedert, neben den vorgegebenen Antworten können Sie unter „Sonstiges“ im jeweiligen Bereich Ihren individuellen Grund eingeben. Das Beantworten der Umfrage dauert im Schnitt etwas mehr als zwei Minuten. Wir werden die Ergebnisse in der kommenden Woche an dieser Stelle veröffentlichen.