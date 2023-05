Samsung OLED 4K S95C im Test: Smart-TV mit exzellenter Bildqualität

Auf einen Blick Unsere Wertung Pro Satte Farben und tiefe Schwarztöne

Spitzenmäßige Helligkeit

Superdünnes Gehäuse Kontra Braucht eine effizientere Smart-TV-Schnittstelle

Fernbedienung mit wenigen Tasten

Bildverarbeitung hinkt hinter LG hinterher Fazit Wir lieben das samtige Bild, die satten Farben und die spitzenmäßige Helligkeit des Samsung OLED 4K S95C. Das 77-Zoll-Modell im Test ist mit Sicherheit einer der Top-3-Fernseher. Allerdings muss Samsung seine Bildverarbeitung im Detail verbessern und seine Smart-TV-Benutzeroberfläche gründlich überarbeiten. Erst dann schließt der Samsung S95C zur bestbewerteten Konkurrenz von Sony und LG auf. Ansonsten hinterlässt der Samsung-Fernseher im Test einen hervorragenden Eindruck und kann in vielen Punkten überzeugen.

Der Samsungs S95C ist ein beeindruckender Fernseher. Er ist das 2023er Modell eines Quantum-Dot-OLED mit 30 Prozent mehr Spitzenhelligkeit. Während LCD-Fernseher eine große Helligkeit bieten und großartige Bilder erzeugen, hat OLED etwas, das einen in den Bann zieht: Es sind die tiefdunklen Schwarztöne in der Farbpalette eines OLED-Bildschirms. Bei QD-OLED (Quantum-Dot-OLED) erzeugen die gesättigten hellen Flecken auch eine Wärme im Bild. Das heißt, dass dieser Fernseher nicht völlig über der Konkurrenz steht – oder ohne Schwächen ist.

Design & Verarbeitung

Wir haben die 6.300-Euro-Version des S95C (Modellnummer GQ77S95C) in der 77-Zoll-Klasse im Test. Das ist eine Menge Bildschirmfläche, die eine 4K-Auflösung, 10-Bit-Farben und eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hz (bis zu 144 Hz für Spiele) bietet. Der Fernseher unterstützt auch Samsungs Gaming Hub, mit dem Sie spielen können, ganz ohne Gaming-PC oder Konsole.

Es gibt einen guten Grund, warum das Display nur 11,2 mm dünn sein kann: Alle Ein- und Ausgänge des TVs – einschließlich des Netzanschlusses – befinden sich in der One Connect Breakout Box von Samsung. Ein einziges dünnes One-Connect-Kabel verbindet die Box mit dem Fernseher.

Zu den Anschlüssen der One-Connect-Box gehören vier HDMI 2.1-Anschlüsse (von denen jeder variable Bildwiederholraten unterstützt, einer davon sogar eARC), Ethernet, Koaxialkabel für Kabel-/Satelliten- und Antennenfernsehen, drei USB 2.0-Typen (für Massenspeicher, Tastatur oder anderes Zubehör), ein 3,5-mm-RS-232C-Anschluss und ein optischer Toslink-Audioausgang. Es gibt auch einen einzigen Anschluss für das One-Connect-Kabel, das sowohl Strom als auch Signale an den Fernseher liefert.

Die One Connect Breakout-Box des Samsung S95C QD-OLED-Fernsehers. Samsung

Mit dem quadratischen 400-mm-VESA-Befestigungspunkt und der richtigen Halterung können Sie diesen Fernseher praktisch bündig an der Wand befestigen – die rund 10 mm schmale Ausbuchtung ist im Gesamtbild nicht wahrnehmbar. Der Rahmen ist ebenfalls extrem dünn und in Kombination mit Samsungs Ambient Mode wirkt die Darstellung besonders realistisch.

Der S95C-Fernseher ist auch in einer 65-Zoll-Größe (GQ65S95C) für 4.099 Euro und in einer 55-Zoll-Variante (GQ55S95C) für 2.899 Euro erhältlich. Unterstützte Varianten von High Dynamic Range sind HDR10+ (Samsungs Dolby Vision Äquivalent) und HLG. Sie können den Fernseher mit Google Assistant, Alexa und Samsung Bixby auch per Sprachbefehlen steuern.

Es gibt einen effektiven Programmführer, Unterstützung für alle üblichen Streaming-Dienste (Netflix, YouTube und so weiter) sowie die üblichen einzigartigen Samsung-Funktionen wie den bereits erwähnten Ambient-Modus und Q-Symphony. Dabei handelt es sich um die Möglichkeit, die Lautsprecher des Fernsehers zusammen mit einer der Soundbars von Samsung zu verwenden, anstatt die Lautsprecher des Fernsehers oder eine Soundbar zu nutzen.

Software & Bedienung

Solange Sie nicht Bixby oder Alexa eingerichtet haben, können Sie die Sprachsteuerungsfunktion der Fernbedienung nicht nutzen. Und da das minimalistische Design der Samsung-Fernbedienung die “Smart Hub”-Benutzeroberfläche zu einem maximalistischen Designansatz zwingt, sind Sie wirklich auf Sprachbefehle angewiesen, wenn Sie nicht gerade in Zeitlupe navigieren möchten.

Die Fernbedienung des Samsung S95C QD-OLED-Fernsehers reduziert die Anzahl der Tasten auf ein Minimum. Jon L. Jacobi

Das rasante Tempo ist auf eine seltsame Kombination zurückzuführen: Es fehlen funktionsspezifische Tasten auf der Fernbedienung und die vorhandenen Tasten lassen sich nicht optimal nutzen. Um zum Beispiel zu den Einstellungen zu gelangen, muss man erst ein Seitenmenü öffnen, dann ein Untermenü, und dann durch all diese Menüpunkte scrollen. Samsung nutzt nicht einmal den Navigationsring auf der Fernbedienung richtig aus. In vielen Fällen ist er nicht funktionsfähig, obwohl er zum schnellen Vorlauf, Rücklauf und für andere nützliche Funktionen verwendet werden könnte.

Wie ich schon sagte, kann die Sprachsteuerung das Problem verbessern, aber ich bin nicht der Typ, der gerne mit seinen Geräten spricht. Ich bin ein Modernist mit Neigung zum Luddismus. Andererseits bin ich auch umweltbewusst und lobe Samsung dafür, dass die Fernbedienung über eine eingebaute Solarzelle aufgeladen werden kann, wodurch die Verwendung eines USB-Kabels und eines Netzteils weitgehend überflüssig wird.

Aus Gesprächen mit Kunden und anderen Journalisten weiß ich, dass ich mit meiner Kritik an dieser Benutzeroberfläche nicht alleine dastehe. Samsung sollte die Kritik hören und annehmen.

Bildqualität & Sound

Es besteht kein Zweifel daran, dass die Schwarztöne des S95C so gut sind wie bei keinem anderen Gerät auf dem Markt. Die Farben des S95C sind dank der QD-OLED-Technik nahezu perfekt. Das RGB-OLED zeigt eine Wärme, die man bei den WRGB-OLED-Geräten von LG nicht findet. Das Betrachten HDR-Inhalten ist eine Freude.

Die Spitzenhelligkeit hat sich nach Angaben von Samsung um erstaunliche 30 Prozent verbessert. Das letztjährige Modell S95B hatte sehr helle Ausreißer nach oben. Die neuere Version scheint HDR ein wenig besser zu meistern.

Auf der anderen Seite können große weiße Bereiche bei einigen Einstellungen wärmer als optimal erscheinen. Es sei denn, man dreht die Spitzenhelligkeit im Vivid-Modus auf. Die gesättigten Lichter sorgen für eine gemütliche Wärme im Bild, aber sie können auch die Farbpalette manchmal verzerren.

In dieser Winterszene sind die Farben des Samsung S95C QD-OLED-Fernsehers üppig, aber wenn man genau hinsieht, sind die weißen Flächen nicht besonders rein. Sie sind sicherlich nicht so rein wie die Schwarztöne. Jon L. Jacobi

Im Test war ich ein wenig enttäuscht, dass der S95C bei Schwenks von detaillierten Hintergründen flimmerte, Moiré-Effekte auftraten und Objekte (Teile, die herumhüpften) beim schnellen Scrollen über den Bildschirm verblassten. Der Zerfall von sich bewegenden Objekten trat nur in den Benchmark-Foltertests von Spears & Munsil auf. Das Flimmern und Moiré tauchte allerdings auch in diversen Test-Videos auf. Ich hatte mir mehr erhofft.

Die Gleichmäßigkeit des Bildschirms ist natürlich nahezu perfekt. Man kann den Fernseher aus fast jedem Winkel ohne übermäßige Verzerrungen betrachten. Dafür gibt es Bestnoten. Aber wie gesagt, das liegt in der Natur des OLED-TVs.

Die Audiowiedergabe des Samsung S95C ist großartig und ohne Schwächen. Sie ist klar mit einem kräftigen Bass. Auch die Antireflexionsbeschichtung ist besonders effektiv. Samsung bietet auch eine automatische Audiokalibrierung, die den Klang an die Umgebung des Fernsehers anpasst. Natürlich kann man auch hier noch nachjustieren.

Während dies für den Durchschnittskäufer kaum von Belang ist, gibt es Anzeichen dafür, dass die RGB-OLED-Panels anfälliger für Einbrennen sind als die WRGB/WOLED-Panels, die LG verwendet. RTings.com erörtert das Problem in diesem Video. Beachten Sie, dass das Einbrennen nur auftritt, wenn statische Inhalte wie Banner oder Logos über einen längeren Zeitraum angezeigt werden.

Fazit

Jeder, den ich kenne, der einen S95C hat, ist absolut begeistert. Und das trotz der seltenen Verarbeitungsartefakte und der lästigen “Smart Hub”-Schnittstelle in Kombination mit “One Remote”. Allerdings ist der Preis für so gut wie jeden ein Faktor. Selbst im Angebot ist der S95C kein Schnäppchen.

Es ist auch erwähnenswert, dass keines der drei Modelle unglaublich besser ist als die Modelle aus dem Jahr 2022, die sie ersetzen. Daher sollten Sie bei einigen Einzelhändlern überzeugende Angebote der letztjährigen Modelle finden.

