Roccat Vulcan TKL Pro im Test: Kompakte, opto-mechanische Gaming-Tastatur mit eSports-Ambitionen

Auf einen Blick Unsere Wertung Pro kompaktes TKL-Design

präzise & reaktionsschnelle opto-mechanische Roccat-Schalter

tolle Optik

hochwertige Verarbeitung & solides Gehäuse

abnehmbares USB-C-Anschlusskabel Kontra keine Handgelenkauflage

fast alle Sonderfunktionen nur über Zusatz-Tastenbelegungen Fazit Die Roccat Vulcan TKL Pro ist eine Gaming-Tastatur, die mit ihrem kompakten TKL-Design und den leistungsstarken, hauseigenen opto-mechanischen Schaltern speziell auf die Bedürfnisse von eSports-Gamern zugeschnitten ist.



Mit ihrem präzisen Tippgefühl, der individuellen Anpassbarkeit und dem ansprechenden, hochwertigen Design bietet sie ein erstklassiges Spielerlebnis. Die kompakten Abmessungen und die hochwertige Verarbeitung machen sie zu einer empfehlenswerten Wahl für Gamer, die mehr Platz für ihre Mausbewegungen benötigen.



Schade finden wir nur die fehlende Handgelenkauflage und die Tatsache, dass wir fast alle Sonderfunktionen und -Tastenbelegungen nur über Tastenkombinationen auslösen können – was aufgrund der Größe aber wenig verwundert.



Zum aktuellen Preis von 125 Euro ist die Roccat Vulcan TKL Pro nicht einmal allzu hoch angesetzt, sondern liegt in etwa gleichauf mit den direkten Mitbewerbern.



Lese-Tipp: Die beste mechanischen Gaming-Tastatur im Test

Preis beim Test

$159.99

Aktuell bester Preis: Roccat Vulcan TKL Pro

Shop Preis Roccat $159.99 zum Shop

Roccat Vulcan TKL Pro bei Amazon anschauen

Die Roccat Vulcan TKL Pro ist eine kompakte Gaming-Tastatur im TKL-Format (Tenkeyless), die ohne den Nummernblock auskommt und somit mehr Platz für die Maus-Handhabung bietet. In diesem Test werden wir die technischen Details, das Design, die Funktionalität und die Leistung dieser Tastatur genau unter die Lupe nehmen und verraten, ob sich die Anschaffung des seit 2020 auf dem Markt befindlichen Keyboards auch heute noch lohnt.

Die RGB-Beleuchtung kommt dank des Designs der Switches und Tastenkappen besonders gut zur Geltung. Friedrich Stiemer

Design & Ausstattung der Roccat Vulcan TKL Pro

Mit ihren kompakten Abmessungen von 36 x 13,3 x 3,4 Zentimeter und dem Fehlen des Nummernblocks bietet die Roccat Vulcan TKL Pro vor allem eSports-Profis mehr Platz auf dem Schreibtisch für eine optimale Maus-Handhabung. Das Gehäuse aus hochwertiger Aluminiumlegierung verleiht der Tastatur eine solide Haptik und eine robuste Bauweise.

Auf eine Handgelenkauflage, die vor allem bei langen Gaming-Sessions mehr Komfort bietet, müssen Sie aber leider verzichten. Die individuell anpassbare RGB-Beleuchtung kommt dank der aufgesetzten Tastenschalter und der Low-Profile-Tastenkappen besonders gut zur Geltung – ein Markenzeichen der Roccat-Vulcan-Serie.

Wie für die Vulcan-Serie üblich setzt Roccat die Switches auf und nutzt Low-Profile-Tastenkappen. Friedrich Stiemer

In der rechten oberen Ecke befindet sich ein Lautstärkeregler im Mixer-Stil, daneben eine extra Taste für die Audiostummschaltung. Beides erlaubt eine intuitive Mediensteuerung, auch wenn wir uns hier noch mehr Navigationselemente gewünscht hätten. Der Anschluss der Roccat Vulcan TKL Pro erfolgt über USB-C an der Tastatur selbst und herkömmliches USB-A am PC. Das gesleevte Kabel ist im Lieferumfang enthalten.

Die Mediensteuerung ermöglicht die Lautstärkeregelung und Audio-Stummschaltung. Friedrich Stiemer

Zahlreiche Funktionen für (Profi-)Gamer

Die Roccat Vulcan TKL Pro bietet eine Reihe von Funktionen, die auch eSports-Profis zu schätzen wissen: Die 100-prozentige Anti-Ghosting-Technik ermöglicht das gleichzeitige Drücken mehrerer Tasten, ohne dass Eingaben verloren gehen. So ziemlich alle Tasten beherrschen dank einer zusätzlichen Belegung auch Makros, die Ihnen die einfache Ausführung von komplexen Aktionen und Befehlen erlaubt.

Die Swarm-Software von Roccat bietet dabei umfassende Anpassungsmöglichkeiten, von der individuellen Beleuchtung bis hin zur Tastenprogrammierung. Auch das Speichern in mehreren Profilen direkt auf der Tastatur ist möglich. Eine nützliche Funktion ist auch der zuschaltbare Gaming-Modus, der die Windows-Taste sperrt, um im Eifer des Gefechts nicht versehentlich auf dem Desktop zu landen.

Der Anschluss an der Tastatur erfolgt über USB-C, das Kabel lässt sich auch komplett abnehmen. Friedrich Stiemer

Opto-mechanische Schalter vom Typ Titan Switch Optical Red

Das Herzstück der Roccat Vulcan TKL Pro sind die opto-mechanischen Schalter, bei unserem Muster ausgestattet mit den Titan Switch Optical Red. Diese Switches kombinieren die Haptik mechanischer Schalter mit der Geschwindigkeit optischer Varianten. Die Titan Switch Optical Red bieten einen geringen Tastenhub von 1,4 Millimeter und ermöglichen so reaktionsschnelle Tastenanschläge.

Die lineare Schaltcharakteristik sorgt für ein konsistentes Tippgefühl. Hinzu kommt, dass die Schalter angenehm leise sind und direkt auslösen, was insbesondere bei schnellen und präzisen Bewegungen von Vorteil ist. Diese opto-mechanischen Schalter sind also durchaus auch für eSports-Gamer geeignet, die Wert auf schnelle Reaktionszeiten und präzises Gameplay legen. Mit einer Lebensdauer von bis zu 100 Millionen Betätigungen sollen sich die Roccat-Schalter auch als überaus langlebig erweisen.

Bei den Roccat Titan Optical Red handelt es sich um lineare, opto-mechanische Schalter, die ziemlich reaktionsschnell sind. Friedrich Stiemer

Mechanische Tastaturen – Grundlagenwissen

Roccat Vulcan TKL Pro im Praxis-Test

Während unserer ausgiebigen Testphase mit der Roccat Vulcan TKL Pro konnten wir uns von ihrer beeindruckenden Leistung überzeugen. Die kompakte Bauweise ermöglichte eine optimale Handhabung der Maus, was sich insbesondere in schnellen und hektischen Spielsituationen als vorteilhaft erwies.

Die opto-mechanischen Schalter lieferten eine präzise und reaktionsschnelle Leistung in Kombination mit der Polling-Rate von 1.000 Hertz, die uns sowohl im Gaming als auch bei alltäglichen Aufgaben beeindruckte. Die hochwertige Verarbeitung und das solide Gehäuse trugen zu einem insgesamt positiven Nutzungserlebnis bei.