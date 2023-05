Telekom-Mobilfunk-Kunden: Gratis-Extra-Datenvolumen für jedes Jahr Vertragslaufzeit

Die Deutsche Telekom hat ein Treue-Programm für Mobilfunkkunden gestartet. Anders als beim Treue-Programm für Festnetzkunden gibt es aber kein Geld, sondern zusätzliches Datenvolumen.

So funktioniert das Bonus-Programm für Mobilfunkkunden

Bestandskundinnen und -kunden erhalten für jedes Jahr, in dem sie Kunde des Mobilfunknetzes der Telekom sind, monatlich 500 MB extra. Bis zu 10 GB (500 MB x 20 Jahre Vertragstreue) zusätzliches Datenvolumen pro Monat sind so maximal ohne Mehrkosten möglich. Wer den maximalen Bonus also noch nicht erreicht hat, profitiert in den nächsten Jahren vom kontinuierlich wachsenden Datenbonus.

Diese 500 MB zusätzlich erhalten alle Telekom-Mobil-Kunden, die

einen MagentaMobil-Tarif der aktuellen Tarifgeneration nutzen oder

die in einen der aktuellen Tarife wechseln. Gleiches gilt für Nutzende von PlusKarten.

Sie müssen aktiv werden: Der Datenbonus steht ab Anfang Juli jeden Monat in der MeinMagenta-App zur Verfügung. Kundinnen und Kunden aktivieren ihn selbst.

Auch Nutzer eines Young- oder Prepaid-Tarifs der aktuellen Tarifgeneration bekommen einen Bonus. Der Bonus sieht in diesen Fällen so aus:

Young-Berechtigte erhalten pro Jahr Treue 1 GB monatlich bei einem maximalen Bonus von 10 GB

Prepaid-Nutzende bekommen pro Jahr Treue 500 MB monatlich. Aufgepasst: Der maximale Datenbonus bei den Prepaid-Tarifen beträgt das Doppelte des im Tarif inkludierten Datenvolumens und hängt damit vom jeweils genutzten Tarif ab.

Young- und Prepaid-Kunden, die noch einen alten Vertrag haben, müssen in einen Tarif der aktuellen Generation wechseln, um den Bonus zu erhalten.

Bonus für Festnetzkunden mit MagentaMobil-Vertrag

Beim oben bereits erwähnten Treue-Programm für Telekom-Festnetzkunden gibt es dagegen einen finanziellen Rabatt; zudem koppelt dieses Modell Festnetz- und Mobilfunkvertrag. Mehr dazu lesen Sie hier: Deutsche Telekom – bis zu 500 Euro Treuebonus für Festnetz-Kunden.

Kurz zusammengefasst sieht dieses Bonus-Modell folgendermaßen aus: Je nach Vertragsdauer soll der Kunde einen Bonus zwischen 100 bis 500 Euro erhalten, den die Deutsche Telekom auf einen neuen MagentaMobil-Vertrag mit 24-monatiger Laufzeit anrechnet. Wichtig: Diesen Bonus zahlt die Telekom nicht an die Kunden aus, sondern verrechnet ihn mit den Kosten für den Mobilfunkvertrag.

