AI-Audio klingt rau Fazit Der Samsung QN85C mit “Quantum Mini-LED”-Bildschirm beweist, dass man für beeindruckende Schwarzwerte nicht unbedingt einen OLED-Bildschirm kaufen muss. Gestochen scharfe Bilder und eine Vielzahl von Gaming-Funktionen machen den QLED-Flachbildschirm zu einem empfehlenswerten Gerät, das nicht so teuer ist, wie Sie vielleicht erwarten.

From $1,499 | Model tested $1,999

Aktuell bester Preis: Samsung QN85C (2023)

Das QLED-Einsteigermodell für das Jahr 2023 ist mit seiner beeindruckenden Funktionspalette und der verbesserten Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung ein verlockendes Smart-TV-Gerät, das auch Gamer anspricht. Es bietet einen OLED-ähnliche Schwarzwert, starkes HDR sowie tiefe, lebendige Farben. Das Gerät verfügt außerdem über ein “2.2.2 Dolby Atmos”-Soundsystem und ein Quartett von 4K-HDMI-Eingängen, die allesamt eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hz unterstützen. Die intelligenten Funktionen werden von Tizen bereitgestellt, der Samsung eigenen Connected-Plattform, die immer besser wird.

Design & Eigenschaften

Schlanker Rahmen, zentraler Sockel

Tizen OS mit Game Hub

Zwei Fernbedienungen

Trotz der Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung sieht das Slim-Design des QN85C mit einer Tiefe von nur 28 mm immer noch hochwertig aus. Ein zentraler Standfuß sorgt dafür, dass der Fernseher mit den meisten AV-Möbeln kompatibel ist.

Auf der Rückseite befinden sich vier HDMI-Anschlüsse, die alle 4K@120Hz-fähig sind. HDMI 3 ist eARC-fähig, sodass sich sowohl eine Xbox und eine PlayStation 5 als auch ein Blu-ray-Player oder eine Set-Top-Box problemlos anschließen lassen. Das ist so zukunftssicher, wie Fernseher derzeit sein können.

Zu den weiteren Anschlüssen gehören ein optischer Digitalausgang, Ethernet, zwei USB-Anschlüsse und ein CI-Kartensteckplatz, während Bluetooth und Wi-Fi für drahtlosen Empfang sorgen. Sie haben die Wahl zwischen einem terrestrischen oder einem dualen Satellitentuner-Eingang.

Der QN85C wird mit zwei Fernbedienungen ausgeliefert, einer schlanken Lifestyle-Fernbedienung und einer Standard-Zapper-Fernbedienung. Beide verfügen über spezielle Tasten für Netflix, Prime Video, Samsung TV Plus und Disney+.

In puncto Audio verfügt der QN85C über eine Sechs-Kanal-Version des OTS-Audiosystems (Object Tracking Sound) von Samsung. Auf geschickte Weise gelingt es ihm, alle Treiber zu verbergen.

Die vielleicht interessanteste Ergänzung zum Tizen-Sammelsurium ist ein spezieller Game Hub. Dieser beherbergt Cloud-Gaming-Dienste wie Xbox und Twitch sowie alle angeschlossenen Konsolen.

Die allgemeine Benutzerfreundlichkeit ist gut. Obwohl Samsung Freeview Play weiterhin ausklammert, sind alle wichtigen Fernsehsender über die Tizen Smart Platform verfügbar. Auch an Streaming-TV-Diensten und Samsung TV Plus, dem markeneigenen FAST-Angebot (Free Ad-Supported TV), mangelt es nicht. Die verschiedenen Apps werden von einer einzigen Menüleiste unterstützt, so dass es ein Leichtes ist, den gewünschten Dienst zu finden.

Die Menüs befinden sich auf der linken Seite. Von hier aus können Sie die Modi Ambient, Game und Media Playback aktivieren oder noch tiefer in das Einstellungsmenü eintauchen. Die vielleicht interessanteste Ergänzung zum Tizen-Sammelsurium ist ein spezieller Game Hub. Hier finden sich Cloud-Gaming-Dienste wie Xbox und Twitch sowie alle angeschlossenen Konsolen.

Außerdem gibt es ein Gaming-Overlay, das alle relevanten Konsoleneinstellungen wie Input Lag, VRR und HDR-Informationen zusammenfasst. Der Fernseher ist mit AMD Freesync Premium Pro und Nvidia G-Sync kompatibel. Mehr zur Gaming-Leistung später.

Bildqualität

Starke HDR-Leistung

Ausgezeichnete Farbbrillanz

Leistungsstarke Bildinterpolation

Wenn Sie helle und farbenfrohe Fernsehbilder mögen, sind Sie beim QN85C genau richtig. Der Smart-TV bietet einen hohen durchschnittlichen Bildpegel, eine beeindruckende HDR-Spitzenhelligkeit und eine erweiterte Farbtiefe.

Wenn Sie dachten, dass nur OLED ein ununterbrochenes, sattes Schwarz liefern kann, dann irren Sie sich. In einem völlig dunklen Raum sind die Letterbox-Balken von TV- und Widescreen-Filmen auf diesem Neo QLED tiefschwarz. Es gibt keinen faden Grauschleier, der bei LED-Hintergrundbeleuchtungen auftreten kann.

Die HDR-Helligkeitsspitze haben wir bei knapp über 1000 nits mit einem Messfenster von 10 Prozent gemessen. Das ist mehr als gut genug, um helle, spiegelnde Highlights wie Lampen, Straßenlaternen, Reflektionen und ähnliches darzustellen. Zudem ist das kräftig genug, um vielleicht die fehlende “Dolby Vision”-Unterstützung des Geräts zu verzeihen.

Wenn Sie dachten, dass nur OLED ein ununterbrochenes Schwarz liefern kann, dann irren Sie sich.

Bei der Darstellung von Schattendetails mit geringer Luminanz haben wir eine gewisse Unschärfe festgestellt, aber das ist bei einer begrenzten Anzahl von Backlight-Clustern vielleicht zu erwarten. Die Einstellungen sind kompatibel mit HDR10+, dem aktiven Metadatensystem, das von Amazon Prime Video bevorzugt wird.

Das Panel ist mit einem KI-verbesserten Prozessor (Samsungs Neural Quantum Processor 4K) ausgestattet. Er nutzt die Leistung von 20 neuronalen Netzwerken, um die Bilder Szene für Szene zu optimieren. Die Früchte dieser KI-Technik sind im Intelligenten Modus zu finden:

Wenn Sie diese Option auswählen, kümmert sich der Fernseher um Helligkeit, Kontrast und feine Details und trifft seine Entscheidungen auf Basis des Inhalts. Wenn Sie selbst Hand anlegen möchten, gibt es eine Auswahl an Bildvoreinstellungen. Für uns ist “Standard” die einfachste Einstellung, da sie die Helligkeitsreserven des Bildschirms und die Farbtreue gut ausnutzt, ohne das Bild zu übersättigen.

Der Umgang mit schnellen Bewegungen ist dank Motion Xcelerator Turbo+ generell gut. Sie sollten bei der automatischen Einstellung bleiben oder mit den benutzerdefinierten Einstellungen experimentieren, um den besten Kompromiss zu finden.

Der Bildschirm ist aber auch ein beeindruckendes Gaming-Display. 4K-Spiele mit 120 Hz laufen super flüssig, auch wenn meine Overwatch-Fähigkeiten dadurch nicht verbessert wurden. Beachten Sie, dass es zwei Spieloptionen gibt: Game Motion Plus behält einen Teil der Verarbeitung für zusätzliche Bildnuancen bei, aber der grundlegende Game-Modus ist der reaktionsschnellste.

Ich habe in diesem Modus einen exzellenten Input Lag von 9,4 ms (1080p/60fps) gemessen, während dieser Wert bei aktiviertem Game Motion Plus mit einer gewissen Bildverbesserung auf 25 ms steigt.

Die Klangbühne ist breit und hoch, mit einem überraschend starken Mitteltonbereich. Dafür sorgen die beiden Tieftöner.

Klangqualität

Objekt-Tracking-System

AI-Audio-Modus

60-Watt-Soundsystem

Man sieht es dem schlanken Gehäuse nicht an. Das Gerät verfügt über ein hochentwickeltes OTS-Soundsystem (Object Tracking Sound) mit zwei Hochtönern oben links und rechts.

Die Klangbühne ist breit und hoch, mit einem überraschend starken Mitteltonbereich, der von zwei Tieftönern unterstützt wird. Filme klingen mitreißend, eine Soundbar ist nicht erforderlich. An Lautstärke mangelt es nicht, dank der 60-Watt-Verstärkung an Bord.

Der AI-Audiomodus des QN85C hat mich allerdings nicht wirklich überzeugt. Er ist sehr auf Sprache fokussiert, und der Verstärkungsmodus ist ziemlich rau. Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass AI noch nicht der Freund von Audio ist.

Preis & Verfügbarkeit

Das Samsung QN85C gibt es in vier Bildschirmgrößen, die alle ab sofort erhältlich sind. Wählen Sie zwischen 55-, 65-, 75- und 85-Zoll-Modellen (GQ55QN85CATXZG, GQ65QN85CATXZG, GQ75QN85CATXZG und GQ85QN85CATXZG).

Diese Geräte werden zum Listenpreis von 1.999, 2.729, 3.699 bzw. 4.979 Euro bei Samsung sowie bei Händlern wie Amazon verkauft. Auf meinem Prüfstand stand die 65-Zoll-Version.

Fazit

Der QN85C ist ein leistungsstarker 4K-Smart-TV mit einer beneidenswerten Funktionsvielfalt. Der Neural Quantum Processor 4K des Geräts ist ein Multitalent und leistet gute Arbeit. Besonders beeindruckend ist die Schwarzwertleistung, die dafür sorgt, dass die Darstellung echte Tiefe hat. Die HDR-Spitzenhelligkeit ist ebenfalls beeindruckend, auch wenn das Fehlen von Dolby Vision eine Enttäuschung für Filmfans bleibt.

Das Gerät glänzt auch beim Gaming. Die Bereitstellung von vier 4K@120Hz-Eingängen ist eine gute Nachricht für ernsthafte Gamer, die niedrige Latenz ist beeindruckend und die Bereitstellung eines Game Hubs sorgt für zusätzlichen Spielspaß.

