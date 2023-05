Gaming-Monitor nie günstiger: Samsung Odyssey G5 27 Zoll Curved, WQHD für unter 200 Euro

Nicht nur am Black Friday oder Amazon Prime Day senkt der Versandriese die Preise drastisch. Über das Jahr verteilt laufen bei Amazon auch weitere Aktionen, seit heute die Gaming Week. Das Angebot ist speziell auf die Bedürfnisse von Gamern abgestimmt. So lassen sich PC-Komponenten wie CPUs oder Speichermedien oder Peripherie wie Gaming-Stühle und Monitore für Spieler zu attraktiven Rabatt-Preisen bestellen.

Wer einen neuen Gaming-Monitor kaufen möchte, sollte sich unbedingt das Angebot für den Samsung Odyssey G5 anschauen. Der 27-Zoll-Monitor mit Curved-Display, WQHD-Auflösung und 144 Hz Bildwiederholrate ließ sich nie günstiger bekommen als derzeit, da man keine 200 Euro mehr für den Marken-Monitor ausgeben muss. Das Angebot gilt jedoch nur, solange der Vorrat des Händlers reicht. Ob der Odyssey G5 der geeignete Bildschirm für Sie ist, beleuchten wir hier.

Top Preis-Leistungs-Verhältnis: Samsung-Monitor mit 27 Zoll für unter 200 Euro

Bei den meisten PC-Spielern dürfte ein 27-Zoll-Monitor auf dem Gamingtisch stehen, gehört diese Bildschirmgröße doch seit Längerem zur favorisierten Wahl. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist hier hervorragend, insbesondere wenn Amazon wie jetzt im Rahmen der Gaming Week die Preise weiter drückt. Samsung-Monitore wie der Odyssey G5 schneiden in Testberichten stets gut bis sehr gut ab. Der Gaming-Monitor bietet eine Größe von 27 Zoll und ein gekrümmtes Display. Der Curved-Bildschirm sorgt für eine gesteigerte Immersion beim Zocken.

Mit seiner WQHD-Auflösung richtet sich der Monitor an all jene, die zwar eine höhere Auflösung als Full HD wünschen, deren PC für 4K-UHD in hoher Bildwiederholrate aber zu schwachbrüstig ist. Mit 144 Hz ermöglicht der Samsung-Monitor superflüssiges Spielen. Einziger Negativpunkt ist das verbaute VA-Panel, das im Vergleich zu IPS weniger Maximalhelligkeit bietet. Mit seinem hohen Kontrastverhältnis von 2.500:1 und dem Eye-Saver-Modus für eine Blaulicht-Reduzierung kann sich die Ausstattung des Samsung Odyssey G5 aber sehen lassen. Über HDMI oder DisplayPort lässt sich der Bildschirm an PC oder Konsole anschließen. Zur Amazon Gaming Week bietet der Versandriese den 27-Zöller zum neuen Tiefstpreis an. Günstiger als für 199 Euro konnte man den Samsung Odyssey G5 noch nie kaufen.

Neuer Tiefstpreis: 27-Zoll-Monitor von Samsung

Samsung Odyssey G5 Gaming-Monitor 27 Zoll Curved WQHD 144 Hz für 199 Euro (- 29 %)

Worauf gilt es beim Monitor-Kauf zu achten?

Bei der Auswahl eines Gaming-Monitors gibt es mehrere wichtige Faktoren zu beachten, um das beste Spielerlebnis zu erzielen.

Bildschirmgröße und Auflösung: Die Bildschirmgröße beeinflusst Ihr Spielerlebnis maßgeblich. Der Samsung-Monitor bietet eine großzügige Größe, um Spiele in vollem Umfang zu genießen. Die angegebene Auflösung sorgt für scharfe und detaillierte Bilder. Bildwiederholungsrate und Reaktionszeit: Gaming erfordert schnelle Reaktionen, daher ist eine hohe Bildwiederholungsrate wichtig. Der Odyssey G5 verfügt über eine hohe Bildwiederholungsrate von 144 Hz, die ein flüssiges und reaktionsschnelles Gameplay ermöglicht. Die geringe Reaktionszeit minimiert zudem Verzögerungen und sorgt für ein reibungsloses Spielerlebnis. Farbgenauigkeit und Kontrast: Eine präzise Farbwiedergabe und ein hoher Kontrast verbessern die Bildqualität und ermöglichen ein immersives Spielerlebnis. Der 27-Zöller von Samsung bietet eine gute Farbgenauigkeit und einen hohen Kontrast, um lebendige und realistische Bilder darzustellen. Anschlussmöglichkeiten und Ergonomie: Überprüfen Sie die verfügbaren Anschlüsse, um sicherzustellen, dass der Monitor mit Ihren Gaming-Geräten kompatibel ist. Die Ergonomie, wie die Höhenverstellbarkeit und die Möglichkeit zur Neigung des Bildschirms, trägt zum Komfort bei längeren Gaming-Sitzungen bei. Gaming-spezifische Funktionen: Einige Monitore bieten zusätzliche Gaming-spezifische Funktionen wie FreeSync oder G-Sync für eine reibungslose Bildwiedergabe ohne Tearing. Überprüfen Sie, ob der Monitor solche Funktionen bietet, um Ihr Spielerlebnis zu optimieren.

Beim Kauf eines Gaming-Monitors ist es wichtig, Ihre individuellen Bedürfnisse und Vorlieben zu berücksichtigen. Der Samsung Odyssey G5 unter bietet eine gute Kombination aus Bildqualität, Reaktionszeit und Funktionen und dies bei Amazon derzeit zum exzellenten Rabatt-Preis.

Weitere Spar-Deals bei Amazon neben Gaming-Monitor von Samsung

Wer sich neben dem Gaming-Monitor mit 27 Zoll, WQHD und 144 Hz von Samsung für weitere Spar-Deals bei Amazon interessiert, der findet in der Aktions-Übersicht bei Amazon alle Rabatt-Aktionen und Blitzangebote in der Übersicht.