Whatsapp-Nachrichten nachträglich bearbeiten – darauf haben wir lange gewartet

Whatsapp hat die Verfügbarkeit der neuen Editier-Funktion offiziell angekündigt und sie stehe über die nächsten Wochen allen Nutzern weltweit zur Verfügung. Mit der Funktion erfüllen die Entwickler den Wunsch vieler Nutzer, die sich schon seit langer Zeit eine Möglichkeit wünschen, den Inhalt einer versendeten Whatsapp-Nachricht nachträglich zu ändern.

“Für den Fall, dass du einen Fehler gemacht hast oder einfach deine Meinung änderst, kannst du jetzt deine gesendeten Nachrichten bearbeiten”, heißt es in der Mitteilung von Whatsapp. Diese Bearbeiten-Funktion steht nur 15 Minuten nach dem Versenden zur Verfügung und nachträglich geänderte Nachrichten werden als “bearbeitet” gekennzeichnet.

Konkreter heißt es seitens Whatsapp: “Die Empfänger*innen der Nachricht sind damit über die Korrektur informiert, nicht aber über den Änderungsverlauf. Wie alle persönlichen Nachrichten, Medien und Anrufe sind deine Nachrichten inklusive deiner vorgenommenen Änderungen Ende-zu-Ende-verschlüsselt.”

Damit erhält Whatsapp eine spektakuläre Neuerung. Bisher war es nämlich nicht möglich, den Inhalt einer bereits versendeten Whatsapp-Nachricht zu verändern (außer man löscht die Nachricht und versendet sie korrigiert erneut). Da kann es also schon mal peinlich werden, wenn eine Nachricht zu viele Rechtschreibfehler und / oder Vertipper enthält. Mit der neuen Editier-Funktion können die Fehler schnell korrigiert werden.

Whatsapp / Meta

So funktioniert die neue Editier-Funktion für Whatsapp-Nachrichten

Wenn Sie ein Nachricht versendet haben, die Sie nachträglich korrigieren wollen, dann gehen Sie wie folgt vor: Tippen oder klicken Sie auf die Nachricht innerhalb der ersten 15 Minuten nach dem Versand und wählen Sie dann im Kontextmenü “Bearbeiten” aus. Korrigieren Sie die Nachricht. Der Empfänger erhält den Hinweis, dass die empfange Nachricht nachträglich “bearbeitet” wurde. Nach Ablauf der 15 Minuten Frist ist eine weitere Änderung des Inhalts der Nachricht nicht mehr möglich.

Ursprüngliche Meldung vom 22.5.2023: Mit einem Video in einem Tweet hat Whatsapp den baldigen Start einer neuen Funktion angekündigt, auf die alle Nutzer schon lange gewartet haben. Whatsapp wird in naher Zukunft eine Editier-Funktion für bereits versendete Nachrichten enthalten. Dem kurzen Teaser von Whatsapp ist nicht zu entnehmen, welchen Namen die Funktion tragen wird. In dem Video ist lediglich zu sehen, wie in verschickten Whatsapp-Nachrichten nachträglich Änderungen vorgenommen werden. Abschließend heißt es dann: “Coming soon”, also “Demnächst verfügbar”.

Lesetipp: Whatsapp schaltet diese neuen Funktionen für Ihr Handy frei