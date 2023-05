iPhone 14 Pro: Das beste iPhone

iPhone 14 Pro bei Amazon kaufen

Das reguläre iPhone 14 ist ein sehr kleines Update gegenüber dem iPhone 13. Daher ist es eine angenehme Überraschung, dass das iPhone 14 Pro einen solchen Sprung gegenüber seinem Vorgänger macht. Einige der Änderungen sind nur oberflächlich, aber wenn eine solche visuelle Überarbeitung wie die Dynamic Island ihr Debüt gibt, ist es schwer, sie nicht zu bemerken.

Es läuft alles auf eine große Neuerung hinaus: Dynamic Island. Der länglich geformte Ausschnitt ersetzt die ikonische Face-ID-Kerbe vollständig und schwebt Millimeter vom oberen Rand des Displays entfernt. In spektakulärer Apple-Manier tut er etwas, was kein anderer Kameraausschnitt auf dem Markt derzeit tut: Er ändert seine Form. Der Dynamic-Island-Ausschnitt ändert nicht nur seine Form, sondern fügt auch Funktionen hinzu. Das ist abhängig davon, was auf dem Bildschirm passiert, und scheint sich nach Belieben zu vergrößern und zu verkleinern. Natürlich ist dies nur ein Trick aus Hardware und Software, da sich der physische Ausschnitt selbst nicht verändert. Das passiert nahtlos und ist einfach ein bisschen magisch.

Die Kameras des Telefons sind ebenfalls außergewöhnlich gut, mit dem ersten 48-Megapixel-Sensor in einem iPhone, der neben dem 3-fachen Teleobjektiv und einem fähigen Ultraweitwinkel auch einen 2-fachen Zoom ermöglicht. Apple hat auch endlich ein Always-on-Display eingeführt, das einfach den Sperrbildschirm abdunkelt und erfreulicherweise die Batterielaufzeit nicht beeinträchtigt, zumindest in unseren Tests. Es ist kein riesiges Upgrade für das 13 Pro, aber wenn Ihr Telefon drei oder vier Jahre alt ist, fühlt sich dieses iPhone wie Lichtjahre in die Zukunft an.