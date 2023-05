News

Millionen nagelneuer Android-Geräte mit vorinstallierter Schadsoftware ausgeliefert

Über 9 Millionen neue Android-Smartphones, Smartwatches, Smart-TVs etc. wurden mit Malware an Kunden verkauft. Vermutlich liegen noch viele verseuchte Geräte in den Regalen der Händler und warten auf den Verkauf.