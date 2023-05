Unschlagbar günstig: 512 GB Micro-SD für 35 Euro – ideal für Switch-Besitzer

Media Markt und Saturn bieten eine Micro-SD mit satten 512 GB zu einem unschlagbar günstigen Preis an. Die Sandisk Ultra Plus Micro-SDXC ist dort aktuell nämlich für nur 35 Euro statt 139 Euro (UVP) erhältlich. Ideal für Besitzer einer Nintendo Switch!

Die beliebte Spielkonsole besitzt nur 32 Gigabyte internen Speicher. Das ist nicht viel, so benötigt etwa bereits das Betriebssystem rund 6 Gigabyte, wodurch sich der zur Verfügung stehende Speicherplatz für Spiele auf um die 25 Gigabyte verringert. Das jüngst erschienene “The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom” belegt 17 Gigabyte. Wie Sie diese Spieleperle übrigens 20 Euro günstiger direkt von Nintendo erhalten, verraten wir in diesem Tipp.

Sandisk Ultra Plus 512 GB Micro-SDXC für 35 Euro bei Media Markt

Sandisk Ultra Plus 512 GB Micro-SDXC für 35 Euro bei Saturn

Nirgendwo anders ist diese 512 GB Micro-SD derzeit zu einem besseren Preis erhältlich, wie ein Blick hier in den PC-WELT Preisvergleich beweist. Selbst Amazon bietet diese Speicherkarte aktuell etwa 15 Euro teurer an.

Für wen sich das 512-GB-MicroSD-Schnäppchen lohnt

Sie besitzen ein Smartphone, eine Nintendo Switch oder ein anderes Gerät, mit dem sich der interne Speicher über eine Micro-SD erweitern lässt? Dann sind 512 GB eine willkommene üppige Erweiterung. Die Micro-SDXC-Karte von Sandisk unterstützt Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 160 Megabyte pro Sekunde und die A1-Performance ermöglicht ein deutlich schnelleres Laden von Apps. Als Video-Speed-Class-10-Speicherkarte ist die Micro-SD für Aufnahmen und die Wiedergabe von Videos in Full-HD geeignet.

Nicht geeignet ist diese Speicherkarte aber dann, wenn Sie auf höhere Übertragungsraten angewiesen sind. Etwa, um Videos auch in 4K aufzunehmen. In den meisten Fällen reichen aber die 160 Megabyte pro Sekunde der “Ultra Plus”-MicroSD vollkommen aus.