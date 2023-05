Amazon: Komplett neuer Echo Pop, Updates für Echo Show 5 und Echo Auto, neuer Echo Show 5 Kids

Amazon stellt drei neue Echo-Geräte vor: Den komplett neuen Echo Pop, die nächste Generation des Echo Show 5 und den Echo Show 5 Kids – der erste Echo Show speziell für Kinder. Zudem ist jetzt auch in Deutschland die neueste Generation des Echo Auto verfügbar.

Echo Pop: Komplett neues Modell für 54,99 Euro

Echo Pop ist das jüngste Mitglied der Echo-Familie. Für 54,99 Euro soll der kompakte smarte Lautsprecher mit unterschiedlichen Farben seine Käufer finden. Der Echo Pop wird vom Amazon-AZ2-Neural-Edge-Prozessor angetrieben und verfügt über einen nach vorn abstrahlenden, direktionalen Lautsprecher. Dieser soll laut Amazon einen vollen Klang liefern, der zum Beispiel für das Schlafzimmer sowie für kleine Räume oder Wohnungen geeignet sei.

Amazon

Echo Pop ist in Lavendel, Blaugrün, Anthrazit, oder Weiß für 54,99 Euro auf Amazon.de/echopop verfügbar. Separat erhältliche „Made for Amazon“ Echo Pop-Sleeves gibt es für 22,99 Euro in Blau, Rot, Orange, Grau, Lila, Violett und Fluoreszierend.

Echo Show 5: 3. Generation mit tieferen Bässen für 109,99 Euro

Die neueste 3. Generation des Echo Show 5 soll dank des AZ2-Neural-Edge-Prozessors 20 Prozent schneller als die vorherige Generation sein. Das neue Lautsprechersystem verspricht doppelt so viel Bass und soll einen klareren Klang bei Musik, Hörbüchern, Videos oder Podcasts liefern. Zudem wurde laut Amazon das Mikrofonsystem überarbeitet und soll so schneller mit Alexa reagieren.

Amazon

Sowohl Echo Show 5 als auch Echo Pop unterstützen Matter, sodass sich kompatible Smart-Home-Produkte verschiedener Marken verbinden und steuern lassen.

Echo Show 5 ist in Anthrazit, Weiß oder Graublau für 109,99 Euro auf Amazon.de/echoshow5 verfügbar.

Echo Show 5 Kids: Neue Generation auch in Deutschland erhältlich für 119,99 Euro

Amazon Echo Show 5 ist nun auch in der Kids-Variante in Deutschland verfügbar. Der neue Echo Show 5 Kids ist im Weltraum-Design (damit ist die Gehäusebemalung gemeint) gestaltet und beinhaltet ein Jahr Amazon Kids+ sowie die Zwei-Jahre-Sorglos-Garantie – wenn das Gerät kaputt geht, können es die Kunden zurückschicken und Amazon ersetzt es kostenlos.

Amazon

Amazon Kids für Alexa bietet kindgerechte Antworten und Witzen sowie Filter für Songs mit anstößigen Inhalten. Die kindgerechte Medienbibliothek Amazon Kids+ bietet Tausende Stunden an Unterhaltung und pädagogisch wertvollen Inhalten wie Audible-Hörbücher, Videos, Lieblingsmusik für die nächste Tanzparty oder die Anleitung für ein einfaches Dessert mit dem interaktiven Alexa-Skill Emily Erdbeer.

Eltern und Erziehungsberechtigte haben Transparenz und Kontrolle über das Erlebnis ihrer Kinder, indem sie über das Eltern Dashboard auf die Kindersicherung zugreifen können. Dort passen sie die Alterseinstellungen an, behalten ihre Aktivitäten im Auge oder legen Zeitlimits fest.

Echo Show 5 Kids im Weltraum-Design ist für 119,99 Euro auf Amazon.de/echoshowkids erhältlich.

Echo Auto: Neue Generation für 69,99 Euro

Mit Echo Auto können Nutzer wie gehabt Alexa in ihr Auto integrieren, um Musik abzuspielen, Anrufe zu tätigen, kompatible Echo-Geräte zu steuern, Podcasts und Nachrichten zu hören sowie Kalendereinträge oder Aufgabenlisten zu erstellen, während der Blick auf der Straße und die Hände am Lenkrad bleiben. Nutzer haben zudem die Möglichkeit, kompatible Smart-Home-Geräte von unterwegs aus zu steuern.

Amazon

Die neueste Generation von Echo Auto hat ein schlankeres Design sowie eine neue selbstklebende Halterung, mit der Nutzer das Gerät flexibler anbringen können sollen. Fünf Mikrofone sollen dafür sorgen, dass Alexa Anfragen trotz Musik, Klimaanlage oder Straßengeräuschen gut erfassen kann.

Echo Auto ist für 69,99 Euro auf Amazon.de/echoauto erhältlich und wird bereits ab heute versandt.

Alle neuen Echo-Geräte können heute vorbestellt werden, die Auslieferung beginnt Amazon mit Ausnahme des neuen Echo Auto noch im Mai 2023.