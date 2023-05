Gefragtes Smartphone hier noch ab Lager: Google Pixel 7 Pro jetzt bei Amazon mit 130 Euro Rabatt

In einer Welt, in der soziale Medien und digitale Kommunikation immer mehr an Bedeutung gewinnen, wird die Qualität der Smartphone-Kamera immer wichtiger. Sie ist nicht nur ein Werkzeug für Schnappschüsse, sondern oft auch das primäre Instrument für kreative Ausdrücke und professionelle Fotografie.

Ein Smartphone, das in diesem Bereich besonders hervorsticht, ist das Google Pixel 7 Pro. Aktuell ist es bei Amazon mit 130 Euro Rabatt gegenüber der UVP und ab Lager erhältlich, während andere Händler teilweise wochenlange Lieferzeiten angeben. Ob das Pixel 7 Pro das ideale Smartphone für Ihre Ansprüche ist und Sie sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen sollten, erfahren Sie hier.

Das zeichnet das Google Pixel 7 Pro aus

Das Google Pixel 7 Pro ist ein Android-Smartphone, das mit seinen hervorragenden Kamerafunktionen und der leistungsstarken Hardware besticht. Angetrieben wird es vom Google Tensor G2, der das Gerät schneller, effizienter und sicherer macht. Der Chip ermöglicht die beste Foto- und Videoqualität, die es bisher für Pixel-Geräte gab.

Die Kamera des Pixel 7 Pro ist mit einem 5-fach-Teleobjektiv mit 30-fachem Super-Resolution-Zoom und einem Ultraweitwinkelobjektiv mit Makromodus ausgestattet. Damit lassen sich alle Details in hoher Qualität aufnehmen. Hinzu kommt die Funktion “Cinematic Blur”, die ein Objekt fokussiert und den Hintergrund verschwimmen lässt.

Neben den Top-Kamerafunktionen punktet das Google Pixel 7 Pro mit einem intelligenten Akku, der je nach Anwendung mehr als 24 Stunden durchhält. Wer den Extrem-Energiesparmodus direkt nach dem Aufladen verwendet, darf sich sogar über bis zu 72 Stunden Akku-Laufzeit freuen.

Um die persönlichen Daten zu schützen, bietet das Pixel 7 Pro mit dem Google Tensor G2 und dem Titan-M2-Sicherheitschip mehrere Sicherheitsebenen. Zusätzlich trägt das integrierte VPN von Google One zum Schutz der Aktivitäten im Internet über alle Apps und Webbrowser bei.

Nachdem Amazon den Preis des mit einem 6,7 Zoll großen Display ausgestatteten Google-Smartphones mit 128 GB deutlich gesenkt hat, lässt sich jetzt das Google Pixel 7 Pro mit Rabatt und ab Lager kaufen – im Vergleich zur UVP spart man rund 130 Euro.

Google-Smartphone bei Amazon günstig und ab Lager

Google Pixel 7 Pro 6,7 Zoll 128 GB für 769 Euro (UVP 899 €)

So funktioniert die Live-Übersetzung von Google

Eines der Highlights des Google Pixel 7 Pro ist die Live-Übersetzungsfunktion. Mit ihr lassen sich Gespräche und Texte, etwa von Speisekarten, mit der Kamera sowie Chats in Echtzeit in bis zu 48 Sprachen übersetzen. Um die Live-Übersetzung zu nutzen, muss man lediglich die Google-Übersetzer-App öffnen und die gewünschte Sprache auswählen. Anschließend richtet man die Kamera auf den Text, der übersetzt werden soll, oder man führt ein Gespräch, das die App in Echtzeit übersetzt. Die Funktion ist besonders nützlich für Reisen ins Ausland oder wenn man mit Menschen kommunizieren möchte, die eine andere Sprache sprechen.

