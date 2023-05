Razer Blackshark V2 Pro (2023) im Test: Wireless-Headset für Profi-Gamer

Auf einen Blick Unsere Wertung Pro toller Sound & Mikrofonqualität

hoher Tragekomfort

flottes 2,4-GHz-Funk & Bluetooth

lange Akkulaufzeit Kontra hoher Preis

relativ sperrig Fazit Das Razer BlackShark V2 Pro (2023) zeigt in unserem Test eindrucksvolle Leistungen in den Bereichen Komfort, Soundqualität, Mikrofonleistung, Wireless-Funktionalität und Akkulaufzeit. Die Memory-Schaum-Polster und das gleichmäßige Gewicht sorgen für hohen Tragekomfort, während die 50-Millimeter-Treiber und das Kondensator-Mikrofon für einen tollen Klang auf beiden Seiten sorgen.



Das große Aber? Der Preis. Mit rund 210 Euro online ist das BlackShark V2 Pro definitiv kein Schnäppchen. Die Frage, ob der Preis gerechtfertigt ist, hängt stark von Ihrem individuellen Bedarf ab. Wenn Sie ein professioneller Gamer sind oder einfach nur das Beste vom Besten wollen und bereit sind, dafür zu zahlen, dann ist das Razer Blackshark V2 Pro einen Blick wert. Wenn Sie jedoch nur gelegentlich spielen oder ein begrenztes Budget haben, könnten Sie mit einem günstigeren Modell wahrscheinlich genauso glücklich werden.



Lese-Tipp: Die besten Wireless-Gaming-Headsets im Vergleich

Razer BlackShark V2 Pro (2023) bei Amazon anschauen

Mit dem Razer Blackshark V2 Pro (2023) präsentiert der Hersteller laut eigenen Angaben „das ultimative kabellose Headset für Turnierspieler“. Doch kann es den hohen Erwartungen gerecht werden? Und was hat sich zum Vorgänger Razer Blackshark V2 Pro aus dem Jahr 2021 (zum Test) verbessert? Wir haben uns das Wireless-Gaming-Headset genauer angesehen.

Razer Blackshark V2 Pro (2023): Bekanntes, robustes Design

Das Razer Blackshark V2 Pro (2023) weicht kaum vom Design der vorherigen Blacksharks ab. Der Stahlkopfbügel und die Schieberegler sowie Bedienelemente sind aus robusten Materialien und die Verarbeitung ist tadellos. Insgesamt wirkt es aber auch etwas groß aufgrund der ausladenden Aufhängung der Ohrmuscheln. Grundsätzlich haben wir aber das Gefühl, dass das Gaming-Headset nicht nach der ersten intensiven Spielsession den Geist aufgibt.

Das Design der 2023er-Edition weicht kaum von den vorherigen Modellen ab. Friedrich Stiemer

Doch hält das Design auch, was es verspricht? Beim ersten Anlegen spüren wir direkt den Druck der Ohrmuscheln, die fest, aber nicht unangenehm an den Kopf pressen. Der Memory-Schaum fühlt sich weich und angenehm an – so als würde man seinen Kopf auf ein Kissen legen. Doch nach einigen Stunden intensiven Spielens wird der Druck der Ohrmuscheln deutlicher spürbar. Ein Hinweis darauf, dass auch dieses Headset für besonders große Köpfe nicht für unendliche Gaming-Sessions geeignet ist.

Das ist neu: Profi-Klangprofile für Spiele und Breitband-Mikrofon

Neu beim Razer BlackShark V2 Pro (2023) sind die in Zusammenarbeit mit E-Sportlern erstellten FPS-Audio-Profile. Wie ein Maßanzug für Ihr Gehör, versprechen diese Profile, den Klang genau auf Ihre Bedürfnisse einzustellen – vorausgesetzt, Sie spielen Apex Legends, CS:GO, Call of Duty, Fortnite oder Valorant. Aber was passiert, wenn Sie ein Fan von weniger bekannten Spielen sind? Nun, dann sind Sie leider ausgeschlossen von diesem Feature, was etwas enttäuschend ist. Aber wir sind überzeugt, dass Razer hier noch nachlegen wird.

Der Lieferumfang des Razer Blackshark V2 Pro (2023) enthält auch alle nötigen Kabel. Friedrich Stiemer

Eine weitere Neuerung ist das hochtrabend 9,9 Millimeter große „Razer HyperClear Super Wideband“-Kondensatormikrofon, das sich übrigens auch komplett abnehmen lässt. Es verspricht eine reichhaltige und natürliche Sprachqualität, die weit über die Normen von drahtlosen Headsets hinausgehen soll.

Dies soll durch eine beeindruckende Abtastrate von 32 Kilohertz erreicht werden, die eine doppelt so hohe Bandbreite wie die der meisten herkömmlichen Headsets bietet. Im Test macht sich das auch bemerkbar: Die Übertragung der Stimme erfolgt klar und deutlich. Der eingebaute und externe Pop-Schutz verhindert dabei lästige „P“-Spitzen und sorgt so für eine ungetrübte Kommunikation.

Außerdem soll der Akku nun bis zu 70 Stunden Betriebszeit bieten. Neu ist auch die Schnellladefunktion, die nun endlich über USB-C erfolgt. Entsprechende, gesleevte Kabel liefert Razer natürlich mit. Und nun hat es auch Bluetooth in der Version 5.2 in das Wireless-Gaming-Headset geschafft, was den Einsatzbereich deutlich vergrößert.

Klang aus 50-Millimeter-Treibern

Das Razer Blackshark V2 Pro (2023) ist mit Razers hauseigenen „TriForce Titanium“-Treibern mit einem Durchmesser von 50 Millimeter ausgestattet, was auf dem Papier beeindruckend klingen mag. Aber wie sieht es in der Praxis aus? Die TriForce Titanium 50mm-Treiber basieren auf einer dreiteiligen Architektur, die es ermöglicht, hohe, mittlere und tiefe Frequenzen getrennt voneinander zu verarbeiten. Das soll für eine klarere und detailreichere Klangwiedergabe sorgen, die besonders im kompetitiven Gaming von Vorteil ist.

Die Polsterung des Wireless-Gaming-Headsets erweist sich im Test also sehr angenehm. Friedrich Stiemer

In unserem Test konnten wir diese Verbesserungen tatsächlich nachvollziehen. Der Klang war klar und präzise, ohne jemals überladen oder übertrieben zu wirken. Egal ob bei explosionsgeladenen Actionszenen oder subtilen Hintergrundgeräuschen – das Headset schaffte es, ein eindrucksvolles Klangerlebnis zu bieten.

Die bereits erwähnten FPS-Audio-Profile könnten für viele Gamer ein weiteres Plus sein. Diese speziellen EQ-Einstellungen ermöglichen es Ihnen, in Spielen wie Apex Legends, CS:GO, Call of Duty, Fortnite und Valorant genau die Klangsignatur zu erleben, die von den Profis bevorzugt wird. Aber diese Einstellungen sind nicht unbedingt für jeden Geschmack geeignet und möglicherweise müssen Sie ein wenig in der dazugehörigen Software Razer Synapse herumexperimentieren, um die perfekte Balance für Ihre individuellen Vorlieben zu finden.

Wireles-Anbindung via Razer Hyperspeed Wireless & Bluetooth

Kommen wir nun zum Herzstück des Razer BlackShark V2 Pro (2023), die hauseigene Hyperspeed-Wireless-Technik, die im 2,4-GHz-Netz funkt. Sie verspricht eine blitzschnelle, störungsfreie Verbindung, die selbst in den hitzigsten Multiplayer-Schlachten nicht schwächelt. Die Einrichtung der Anbindung ist kinderleicht: Sie stecken den mitgelieferten USB-Dongle in Ihren PC oder die Playstation, schalten das Headset ein und voilà, Sie sind verbunden. Keine lästige Treiberinstallation, kein kompliziertes Pairing. So weit, so gut.

In der Praxis ist die Verbindung tatsächlich bemerkenswert stabil. Selbst bei intensiven Gaming-Sessions mit vielen gleichzeitigen Audio-Streams gab es keine merklichen Verzögerungen oder Aussetzer.

Die Bedienelemente des Blackshark V2 Pro (2023) sind leicht zu erreichen. Friedrich Stiemer

Razer Blackshark V2 Pro (2023) im Klang-Test

Wir haben das Razer Blackshark V2 Pro (2023) sowohl mit Musik verschiedener Genres als auch mit verschiedenen Spielen getestet. Die 50-Millimeter-Treiber von Razer lieferten einen beeindruckend klaren und detaillierten Sound. Ob bei den leisen Schritten eines heranschleichenden Gegners in Counter-Strike: Global Offensive oder der breiten Range eines „Hotel California“ – das BlackShark V2 Pro hat uns nicht enttäuscht.

Das Mikrofon stand unserem Soundcheck in nichts nach. Unsere Stimme wurde klar und natürlich übertragen und auch in lauten Umgebungen konnte das Mikrofon die Stimme gut vom Hintergrundgeräusch isolieren.

Ein weiterer Punkt, den Sie beachten sollten, ist die Batterielebensdauer. Razer verspricht satte 70 Stunden mit einer einzigen Ladung. Das ist mehr als genug, um eine ganze Woche intensiven Gamings zu überstehen. Aber Vorsicht: In der Praxis kann diese Zahl stark variieren, abhängig von der Lautstärke und dem allgemeinen Gebrauch. In unserem Test haben wir etwa 65 Stunden erreicht, was immer noch beeindruckend ist, aber eben nicht ganz die versprochenen 70 Stunden.