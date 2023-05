Günstig bei Aldi: Gasgrill Boston Pro für nur 249 Euro

Die Grillsaison rückt näher und viele Händler nutzen den Anlass, um Grille und Grillzubehör zu bewerben. Nicht jedes dieser Angebote lohnt sich auch wirklich, doch Aldi bietet derzeit einen Gasgrill des deutschen Herstellers Enders zu einem absoluten Kampfpreis an.

Boston Pro 3 Turbo für 249 Euro bei Aldi

Gasgrill von deutschem Hersteller zum Kampfpreis bei Aldi

Der Gasgrill Enders Boston Pro 3 Turbo ermöglicht das Grillen mit drei stufenlos einstellbaren Edelstahl-Brennern, bietet dank seiner Größe viel Platz für Grillgut und verfügt außerdem über eine Turbo Zone, in der Fleisch und Co. bei bis zu 800° C scharf angebraten werden können. Eine 11-kg-Gasflasche (nicht im Lieferumfang enthalten) kann während des Betriebs im Unterschrank verstaut werden. Die Garhaube besteht aus doppelwandigem Edelstahl und verfügt über ein eingebautes Thermometer.

Der Enders Boston Pro 3 Turbo bietet drei stufenlos regelbare Edelstahl-Brenner. Enders

Der Enders Bosten Pro 3 Turbo ist für 249 Euro bei Aldi Nord und Aldi Süd erhältlich, allerdings nur in der Filiale und nicht im Online-Shop. Wir finden: Ein sehr günstiges Angebot für einen Gasgrill mit diesem Funktionsumfang. Interessanterweise findet sich dieses spezielle Modell weder bei Amazon noch bei anderen Händlern online. Ein vergleichbares Modell, der Enders Boston Black 3 K Turbo, kommt zwar noch mit einem Seitenkocher, kostet aber mindestens 398,99 Euro (wie hier bei Amazon).

Diese Alternativen sind einen Blick wert

Wenn Sie Ihren Gasgrill lieber online bestellen möchten, haben wir einige Alternativen für Sie herausgesucht:

Auch von Enders, allerdings mit vier statt drei Brennern und ohne Turbo Zone, ist der San Diego 4 (204,90 Euro bei Amazon).

Gasgrill Enders San Diego 4 günstig bei Amazon

Noch deutlich günstiger kommen Sie mit dem Taino Basic Plancha davon, der einfache Gasgrill kommt ohne viele Funktionen aus, bietet aber ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Bei Amazon zahlen Sie lediglich 119,99 Euro.

Gasgrill Taino Basic Plancha günstig bei Amazon