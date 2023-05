LinuxWelt 4/2023 am Kiosk: Das perfekte System für Sie

Der freie Linux-Kernel ist eine Spielwiese für Hardwarehersteller und Systembastler mit dem bekannten Ergebnis: Es gibt eine grandiose, mitunter irritierende Auswahl an Distributionen, Release-Modellen, Desktops, Installern und Softwarequellen. Der einfachste Weg, Linux-Bauelemente so zu kombinieren, dass sie zur Hardware und zum Benutzer passen, ist der richtige Griff in die Distributionskiste. Zahlreiche Distributionen haben sich sinnvolle Bausätze einfallen lassen, um alte und neue Hardware zu versorgen und puristische wie anspruchsvolle Desktop-Bedürfnisse zu bedienen. Im großen Special „Linux als Baukasten“ lernen Sie aber auch die technischen Methoden kennen, um Linux-Systeme und Installer individueller, einfacher, komfortabler oder robuster zu optimieren.

Eine Auswahl der Themen in der neuen LinuxWelt:

Grundlagen

Specials und Highlights: Neben dem kreativen Linux-Baukasten gibt es Ratgeber zu Multimedia, Gaming, Terminal und Systempflege

Alle DVD-Inhalte im Überblick: Installierbare Linux-Systeme, Boottools, Software & PDFs

Kurzvorstellungen: Xubuntu „Core", Fedora-Installer, Linux Lite und die Servicesysteme der Extra-DVD

News und Trends rund um Linux, Android, Ubuntu, Open-Source-Software und IT-Sicherheit

Neu: Ubuntu 23.04 STS. Interimsversion mit aktuellem Kernel 6.2, verbesserten Desktops und verschärfter Flatpak-Politik

Special I – Linux als Baukasten

Linux-Baukasten: Überblick. Am Anfang steht die Wahl: Distris, Desktops, Paketformate erlauben kombinatorische Freiheiten

Immutable mit Containern. Linux im Umbruch: Strikte Trennung von System und Containersoftware ist im aktuellen Trend

Penguin-Eggs. Installierte Systeme als Live-ISOs: Das Werkzeug konvertiert ein Linux-System in ein Livesystem

Nutyx: Baukasten-Setup. Spezialist für maßgeschneidertes Linux: Nutyx gibt Ihnen maximale Freiheit bei der Paketauswahl

Cubic: Erweiterte Livesysteme. Live in allen Konfektionsgrößen: Cubic baut Livesysteme/Installer mit beliebiger Software und zusätzlichen Benutzerdaten

Live in allen Konfektionsgrößen: Cubic baut Livesysteme/Installer mit beliebiger Software und zusätzlichen Benutzerdaten …

Special II – Multimedia unter Linux

Die eigene Mediensammlung. So wächst die Filmbibliothek: Mit Know-how und Tools speichern Sie von Streamingquellen

Alles konvertieren. Wenn das Format nicht passt: Diese Werkzeuge konvertieren alles

Ffmpeg 6.0. Vorstellung & Praxis: Warum diese Codec- und Multimedia-Sammlung so eminent wichtig ist

Medienserver & Clients. Jellyfin & Kodi: Zentrale Medienserver liefern per Weboberfläche Film und Musik an alle Geräte

Special III – Terminal-Tricks

Toolbox für das Terminal. Shells, Terminalfenster und die besten Ergänzungen: Diese Toolbox genügt allen Ansprüchen der Systempflege & Dateibearbeitung

Software

Autotext: Espanso & Autokey. Globale Textbausteine: Diese Tools sind echte Zeitsparer für Text-, Mail- und Script-Produktion

Spiele unter Linux. Mehr Spiele und mehr Leistung denn je: Proton, Mesa, Steam und Wine machen Linux spieletauglich

Visual Thinking. Grafik und Bild sagen mehr als Worte: Tools wie Dia und Freeplane visualisieren Zusammenhänge

Borg Backup: Backup ohne Speicherfraß. Insidertool für Backups: Borg kombiniert Komprimierung mit Deduplizierung (auf Blockebene)

Neue Software. 12 neue Versionen: u .a. mit Audacious, Digikam, Freefilesync, Nextcloud, Saber und Sniffnet

Hardware & Netzwerk

Neu: Open Media Vault 6. Bewährt und jetzt noch besser: Mit responsiver Oberfläche ist OMV auch mit Mobilgeräten zu bedienen

Problemlöser für Nextcloud. Tipps für die Nextcloud: Diese typischen Fehlerquellen sollten Sie kennen und vermeiden

Steam Deck als Desktop. Spielekonsole als Allzwecksystem: Der Selbstversuch demonstriert die Möglichkeiten und Grenzen

Linux auf Altgeräten. Gebrauchte Laptops als Hardware für Linux: Was Sie bei Kauf und Einsatz beachten sollten

Monitoring mit Cockpit. Browseroberfläche statt SSH-Terminal: Cockpit macht die Serversteuerung komfortabler

Praxis

Sudo: Theorie & Praxis. Tipps für ein Standardkommando: Wer sudo versteht, kann manches optimieren und Abfragen einsparen

Metadaten entfernen. Multimedia-Tags und Datenschutz: Tools wie Metadata Cleaner entfernen unnötige Medieninformationen

Konsolentipps. Neue Tipps für die Shell und die Terminaleditoren Nano und Tilda

Hardwaretipps. Infos & Tipps zu Displayport/HDMI, CPU-Steuerung und Mikrofon

Softwaretipps. Neue Tipps: Im Fokus stehen Webp-Bilder, Firefox und Python

Neue Tipps: Im Fokus stehen Webp-Bilder, Firefox und Python …

Das finden Sie auf der Heft-DVD:

Fedora 38 Installer (64 Bit). Fedora-Netinstaller mit großer Auswahl an Desktops

Xubuntu 23.04 Core (64 Bit). Anspruchsloses Ubuntu mit aktualisiertem XFCE 4.18

Linux Lite 6.4 (64 Bit). Inoffizielles Ubuntu 22.04.2 mit XFCE-Desktop

Ubuntu 23.04 (64 Bit). Ubuntu-Hauptedition mit dem Desktop Gnome 44

Ubuntu mini.iso (64 Bit). Netinstaller für sechs aktuelle Ubuntu-Varianten

