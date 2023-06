Familienstreaming mit Android und iOS

Wenn es um den Film- und Seriengeschmack geht, so unterscheidet sich der vermutlich von Familienmitglied zu Familienmitglied. Mit einem Abomodell, das mehrere Nutzer gleichzeitig vorsieht, ist dies jedoch kein Problem: Denn bei Netflix dürfen beispielsweise alle Personen, die zusammenwohnen, ein Konto verwenden. Die mögliche Anzahl der gleichzeitigen Streams hängt dabei vom Abomodell ab, das teuerste „Premium“-Modell für 17,99 Euro pro Monat erlaubt bis zu vier gleichzeitige Streams und die Wiedergabe in 4K. Zum Ansehen benötigen Sie lediglich die Netflix-App für das entsprechende Ausgabegerät, für Smartphones und Tablets die Versionen für Android und/oder iOS. Loggen Sie sich mit Ihren Zugangsdaten ein, haben Sie die Möglichkeit, Profile einzurichten, was für die verschiedenen Anwender und für deren Interessen nützlich ist.

Je nach Betriebssystem fällt die App leicht unterschiedlich aus: So finden Sie beispielsweise in der Android-App oben die Unterteilung „TV Shows“, „Movies“ und „Categories“, wobei Letztere auch „My List“ enthält, sowie darüber die Suchfunktion. In der Bedienleiste unten gelangen Sie zum Menüpunkt „Fast Laughs“, der Ihnen zufällig ausgewählte witzige Szenen aus Filmen und Serien präsentiert. „New & Hot“ listet kommende und derzeit beliebte Inhalte auf, „Downloads“ Ihre heruntergeladenen Filme und Serien, und „Games“ bringt Sie zum Netflix-Spielebereich. Auf dem iPad Pro bietet die Netflix-App größtenteils die gleichen Funktionen, wenn auch etwas anders platziert. So befindet sich unter anderem der Bereich der Neuzugänge oben, und „My List“ ist ausgekoppelt. Unten gibt’s dafür lediglich den Download-Bereich, und unter „More“ finden Sie verschiedene Einstellungen sowie „My List“. Dagegen sind die „Fast Laughs“ Android und iOS vorbehalten, auf dem iPad gibt es die Kategorie nicht. Bei Disney+ dürfen sich Familienmitglieder einen Account teilen, die Anzahl der Streams ist im Monatsabo inklusive 4K für 8,99 Euro auf vier begrenzt. Die Apps für iOS und Android unterscheiden sich im Funktionsumfang nicht, bei iOS ist neben den Symbolen für die Startseite, die Suche, den Download-Bereich und das Profil noch eine Textbeschreibung zu finden.

