QR-Codes mit privaten Daten erzeugen: So geht’s mit dem Simple Code Generator

QR-Codes sind praktisch, um mit dem Smartphone schnell zu einer bestimmten Website, einer Aktion oder Einstellung zu gelangen. Erzeugen lassen sich die quadratischen Muster unter anderem mit einem QR-Code-Generator im Internet.

Doch gerade private Informationen wie Mailadressen, WLAN-Zugangsdaten, Outlook- oder persönliche Kontakte und Ähnliches will man ja nicht unbedingt einem Dienst anvertrauen, dessen Datenschutzbedingungen schwer zu überblicken sind. Offline und ohne fremden Webdienst erledigt das Gleiche der Simple Code Generator von Nirsoft.

Das Tool ist ohne Installation sofort startklar und erscheint dank der integrierten Sprachdatei gleich auf Deutsch. Probieren Sie das Tool doch einmal aus, beispielsweise indem Sie www.pcwelt.de in die Eingabezeile tippen und danach mit der Maus auf „QR-Code erstellen“ klicken. So weit, so einfach bei öffentlichen URLs.

Tipp: QR-Code mit dem Handy ohne Kamera scannen – so geht’s

Interessant ist das Offlinetool jedoch insbesondere für private Anwendungsszenarien. Wie jedoch lassen sich QR-Codes zum Beispiel für das Einloggen in das Gäste-WLAN oder zum Absenden einer E-Mail an einen ganz bestimmten Adressaten generieren?

Github erläutert Ihnen Muster sowie Aufbau der Kommandos für Mailadressen – inklusive vordefinierter Betreff- und Texteinträge – für Telefonnummern, Kontaktinformationen und vCards für Outlook & Co., Kalendereinträge und WLAN-Zugangsdaten, App-Links im Google Play Store und Apple App Store sowie für den SMS-Versand.

Für komplexere Befehle aktivieren Sie bitte in Simple Code Generator den Mehrzeilenmodus, indem Sie die Funktionstaste F7 drücken. Das Besondere an den so erzeugten QR-Codes ist, dass diese nach dem Scannen mit dem Smartphone direkt den passenden nächsten Schritt anbieten: bei WLAN-Daten also die Verbindung zum Funknetzwerk.