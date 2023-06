Altes Smartphone in Zahlung geben: Google zahlt Schätzwert voll aus

Was kann und soll man mit der ausgedienten Hardware tun, wenn man sich etwas Neues kauft? Weil das Anbieten und Verkaufen auf Ebay oder Ebay Kleinanzeigen mit Aufwand verbunden und der Ertrag ungewiss ist, lassen viele Menschen ihre alten Geräte einfach zu Hause in der Schublade oder im Schrank liegen.

In einer Umfrage des IT-Branchenverbandes Bitkom gaben 87 Prozent der Befragten an, mindestens ein ungenutztes Smartphone zu besitzen. Insgesamt summieren sich die ausrangierten Mobiltelefone in Deutschland auf mehr als 200 Millionen Stück, hinzu kommen noch beinahe 50 Millionen Notebooks und 26 Millionen Tablets.

Eine Alternative zum selbst organisierten Verkauf stellen professionelle Ankaufdienste dar: Dort beschreibt man kurz das Gerät inklusive Zustand und bekommt daraufhin einen ersten Schätzwert. Wenn man die Ware anschließend nach dem Löschen aller Daten zum Verkaufen einschickt, wird sie geprüft und man bekommt das „finale Angebot“. Das kann durchaus deutlich unter dem ersten liegen, denn schließlich müssen gewerbliche Dienste auch bei gebrauchter Ware die gesetzliche Gewährleistung bieten.

Schlechte Erfahrungen haben wir etwa bei Mediamarkt gemacht, als die Handelskette in einigen Filialen Automaten für die Rücknahme aufgestellt hatte: Alle von dem Automaten angebotenen und voll funktionstüchtigen Smartphones waren der Analyse zufolge „wertlos“: „Leider kann ich dir für dein Telefon kein Geld mehr anbieten.“

Tipp: Google-Konto vor dem Verkauf des Smartphones löschen

Positiv überrascht hat uns dagegen Google: Der Internetkonzern bietet Ihnen beim Neukauf eines Pixel-Smartphones über seinen Store gleichfalls die Möglichkeit, ein altes Mobiltelefon einzutauschen. Dabei beschränkt sich die Rücknahme nicht auf die eigenen Modelle, sondern gilt auch für Geräte von Apple, Samsung und weitere Hersteller.

Ausprobiert haben wir es mit zwei Geräten: Ein betagtes Google Pixel 3 funktionierte zwar noch einwandfrei, wurde jedoch bereits seit über einem Jahr nicht mehr mit Sicherheits-Updates versorgt, war also nicht ohne Risiko nutzbar. 100 Euro stellte Google nach der positiven Antwort auf die beiden Fragen in Aussicht, ob man das Smartphone einschalten könne und ob es frei von Beschädigungen sei.

Inkludiert bei der Schätzung war der Hinweis: „Den tatsächlichen Wert deines Smartphones erfährst du per E-Mail, nachdem es geprüft wurde. PCS Wireless schickt dein Smartphone zurück, wenn sich der Wert auf weniger als 75 % des Schätzwerts beläuft“.

Lässt man sich darauf ein, bekommt man ein Etikett für den kostenlosen Versand, schickt es ein und erhält nach gut einer Woche eine E-Mail über die Gutschrift: In unserem Fall tatsächlich über den vollen Betrag, der dann innerhalb von wenigen Tagen auf dem Konto eintraf. Das zweite Gerät war ein Pixel 4a, für das der Support mit Sicherheits- Updates in diesem Sommer ausläuft: Hierfür bezahlte Google 150 Euro.