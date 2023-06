So verbergen Sie den Firefox-Button „Erweiterungen“

Öffnen Sie Firefox, geben Sie in die Adress-Zeile “about:config”ein und klicken Sie auf der folgenden Seite mit der Warnung auf „Risiko akzeptieren und fortfahren“. Geben Sie im Feld „Einstellungsname suchen“ den Begriff unified ein. Dann erscheinen zwei Suchergebnisse. Klicken Sie doppelt auf „extensions.unified Extensions.enabled“.

Die Einstellung ändert sich von „true“ zu „false“. Starten Sie Firefox neu, um die Konfiguration zu übernehmen. Der Button „Erweiterungen“ ist jetzt verschwunden. Um ihn wieder hervorzuholen, klicken Sie „extensions.unified Extensions.enabled“ erneut doppelt an und stellen die Einstellung so zurück auf „true“.

Der gleiche Button existiert auch in Microsoft Edge. Hier lässt er sich sogar noch einfacher entfernen: Klicken Sie ihn mit der rechten Maustaste an und wählen Sie „Auf Symbolleiste ausblenden“. Um ihn wieder anzuzeigen, klicken Sie mit der rechten Maustaste in der Symbolleiste auf das Icon „Favoriten“ oder „Sammlungen“ und wählen „Symbolleiste anpassen“.

Scrollen Sie nachfolgend nach unten und stellen Sie im Drop-down-Menü neben „Schaltfläche ‚Erweiterungen‘“ die Option „Automatisch anzeigen“ oder „Immer anzeigen“ ein. Auch Google Chrome bot in früheren Versionen verschiedene Möglichkeiten, die Schaltfläche zum Verwalten der Erweiterungen auszublenden. In der aktuellen Ausgabe des Browsers funktioniert keine mehr davon.