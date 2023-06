Standortdaten in Google Fotos kontrollieren und ändern

Diese Funktion musste vom Nutzer aktiviert worden sein, was aber vermutlich etliche Anwender getan haben. Denn Google weiß solche Zusatzfunktionen meistens sehr geschickt anzubieten, wenn das Unternehmen dadurch mehr private Daten sammeln kann.

Was ist der Standortverlauf bei Google? Der Standortverlauf ist eine Funktion in Google Maps und in anderen Google-Diensten, die automatisch den Standort eines Benutzers verfolgt und speichert. Das gelingt Google immer dann, wenn Sie einen Dienst wie etwa Google Maps, Google Suche oder Google Assistant verwenden. Der Standortverlauf wird in Ihrem Google-Konto gespeichert und kann von Google genutzt werden, um personalisierte Werbung anzubieten, zum Beispiel Vorschläge für nahegelegene Restaurants. Bis vor Kurzem konnte man diese Standortdaten auch nutzen, um den Aufnahmeort von Fotos eines Android-Phones zu ermitteln, falls es keine GPS-Daten gibt.

Google gibt keinen Grund an, warum es den Standortverlauf jetzt nicht mehr für Fotos einsetzt. Der Verdacht liegt nahe, dass drohende Datenschutzauflagen der Grund sind. Ersatzweise bietet Google an, den ungefähren Aufnahmeort künftig anhand von anderen Merkmalen zu ermitteln, wie etwa bekannten Sehenswürdigkeiten, die Google auf einem Foto automatisch erkennt. Diese Funktion kommt lediglich zum Einsatz, wenn bei einer Fotoaufnahme keine GPS-Daten bereitstehen sollten, etwa weil das Foto in einem Gebäude aufgenommen wird und das Handy gerade keinen Kontakt zu einem GPS-Satelliten hat und kein bekanntes WLAN findet, über das sich der Standort auch ermitteln lässt. Hier einige wichtige Fragen und Antworten zum Thema:

Seit Dezember 2022 informiert Google Nutzer von Google Fotos und Android darüber, dass Fotos nun keine Infos mehr zum Aufnahmeort über den Standortverlauf erhalten. IDG

Soll ich den Standortverlauf grundsätzlich deaktivieren? Ist Ihnen Datenschutz wichtig, dann ja. Der Verlauf ist zwar eine nette Funktion für Benutzer, die viel reisen und nachträglich auf Google Maps unter „Menüsymbol –› Meine Zeitachse“ diese Bewegungen nachvollziehen möchten. Doch für Ihre Privatsphäre ist die Funktion Gift. Sie deaktivieren den Standortverlauf über den Aktivitätseinstellungen unter https://myactivity.google.com/activitycontrols.

Soll Google fehlende Aufnahmeorte durch andere Quellen bestimmen? Diese Ersatzfunktion für den Standortverlauf sollten Sie nicht aktivieren, wenn Datenschutz für Sie wichtig ist. Falls Sie beim Auftauchen des oben genannten Pop-ups der Nutzung zugestimmt haben, deaktivieren Sie die Funktion unter Android in der Google-App „Fotos“. Tippen Sie auf Ihr Profilbild oder -symbol und deaktivieren Sie „Fotos-Einstellungen –› Standort –› Quelle zur Bestimmung der Aufnahmeorte –› Fehlende Aufnahmeorte ungefähr bestimmen“.

Soll ich die Standortspeicherung beim Fotografieren verbieten? Hier müssen Sie abwägen. Das Speichern des Aufnahmeorts für Fotos ist oft sehr hilfreich für die spätere Bildverwaltung. Google ermittelt den Standort bei dieser Funktion über GPS- und WLAN-Daten. Wenn Sie sich entscheiden, künftig keinen Aufnahmeort in Ihren Smartphone-Fotos speichern zu lassen, deaktivieren Sie die Funktion etwa über die Android-App „Einstellungen“ unter „Apps –› Kamera –› Berechtigungen –› Standort –› Nicht zulassen“. Wenn Sie die Standard-Kamera-App von Google nutzen, funktioniert auch der Weg über die App „Kamera“ und Fingertipps auf das „Einstellungssymbol“ oben sowie „Weitere Einstellungen –› Standort speichern“.

In der Android-App „Fotos“ verbieten Sie Google, den Aufnahmeort von Fotos durch Sehenswürdigkeiten auf dem Foto und andere Tricks zu bestimmen. Haben Sie Fotos auf dem Android-Smartphone, von denen Sie die Standortdaten entfernen möchten, hilft diese App weiter. Sie kann nicht nur den Aufnahmeort, sondern auch andere Exif-Daten löschen. IDG

Wie lösche ich einen Standort aus einem Android-Foto? Mit Bordmitteln lässt sich der Aufnahmeort eines Fotos meist nicht löschen. Hierfür benötigen Sie eine App wie Photo Exif Editor. Starten Sie diese, wählen Sie das Foto aus und tippen Sie oben rechts auf das durchgestrichene Wort „Exif“. Setzen Sie ein Häkchen vor „Geolocation“ und tippen Sie nun auf das Speichern-Symbol oben rechts.

Wie teile ich Fotos ohne eine Standortangabe? Google entfernt beim Teilen von Fotos unter Android die Standortdaten automatisch. Das geht zuverlässig vonstatten. Anders sieht es aus, wenn Sie Ihre Handyfotos unter Windows speichern. Danach liegen die Fotos mit Standort auf der Festplatte und dieser wird beim Weitergeben der Bilder nicht entfernt. Sie können den Ort allerdings aus einem Foto entfernen, indem Sie im Windows-Explorer mit der rechten Maustaste auf die Bilddatei klicken und „Eigenschaften –› Details –› Eigenschaften und „Persönliche Informationen entfernen“ wählen.

Tipp: Dateien anonymisieren: PDFs, Fotos und Co. schwärzen