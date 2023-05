Vodafone: 11.000 Stellen fallen weg – die Lage in Deutschland

Vodafone streicht weltweit 11.000 Stellen; das sind über zehn Prozent aller Vodafone-Mitarbeiter. Das berichtet das ZDF. Damit gewinnt der Stellenabbau, den Vodafone Deutschland bereits im März angekündigt hatte, eine völlig neue Dimension. Die 11.000 Stellen sollen innerhalb der nächsten drei Jahre wegfallen, wie das Handelsblatt ergänzt.

Das ZDF zitiert die Italienerin Margherita Della Valle, die Vodafone leitet, mit folgenden Worten: “Unsere Leistung war nicht gut genug”. Und weiter: “Um dauerhaft liefern zu können, muss sich Vodafone ändern”. Ihre Priorität liege auf “Kunden, Simplifizierung und Wachstum”.

Neben der Kostensenkung durch den Abbau von Arbeitsplätzen gehören auch Preiserhöhungen zu Vodafones Maßnahmen: Vodafone erhöht Preise für DSL und Kabel – diese Möglichkeiten haben Sie. Diese sind aber durchaus umstritten. Verbraucherschützer setzen Vodafone wegen der Preiserhöhungen mit einer geplanten Sammelklage unter Druck. Mehr dazu lesen Sie hier: Vodafone soll Preiserhöhung zurücknehmen – hier können Sie sich melden.

Speziell in Deutschland kämpfe Vodafone lauf dem ZDF mit sinkenden Kundenzahlen, während die Konkurrenten Deutsche Telekom und Telefónica/O2 zulegen können. Nimmt man das weltweite Konzernergebnis, so ist das operative Ergebnis von Vodafone im letzten Geschäftsjahr um rund 3,3 Prozent von zuvor 15,2 Milliarden Euro auf jetzt knapp 14,7 Milliarden Euro zurückgegangen. Auch für das laufende Geschäftsjahr rechnet Vodafone mit weiter rückläufigen Einnahmen.

Die Lage in Deutschland

In Deutschland, dem wichtigsten Markt für Vodafone, fallen 1.300 Stellen weg. Bis jetzt beschäftigt Vodafone 14.300 Menschen in Vollzeit in der Bundesrepublik. Der Stellenabbau soll in Deutschland bis zum März 2024 durchgeführt werden.

Bei Vodafone Deutschland sollen vor allem Stellen in der Verwaltung wegfallen. Dagegen wolle Vodafone Deutschland in den sogenannten kundennahen Bereichen wachsen. So wolle Vodafone in den Bereichen Service und Technik 400 neue Stellen schaffen. Rechnet man Stellenabbau und Stellenneuschaffung gegeneinander auf, dann würden in Deutschland also insgesamt 900 Stellen wegfallen.

