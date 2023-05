Dark Mode in Libre Office aktivieren

Damit der folgende Tipp funktioniert, muss der Dark Mode bereits in Windows aktiv sein. Den zugehörigen Schalter finden Sie in den „Einstellungen“ unter „System –› Bildschirm –› Nachtmodus“. Um den Dark Mode auch in Libre Office einzuschalten, rufen Sie das Büropaket auf und klicken auf „Extras –› Optionen“. Öffnen Sie im folgenden Fenster „LibreOffice –› Erweitert“, setzen Sie ein Häkchen vor „Experimentelle Funktionen aktivieren“ und bestätigen Sie mit „OK“. Klicken Sie im nachfolgenden Dialogfenster auf „Jetzt neu starten“ und warten Sie, bis Libre Office wieder geladen ist.

Der Dark Mode ist nun aktiv, allerdings sind eventuell einige Icons und andere Bedienelemente nicht mehr gut erkennbar. Um das zu beheben, gehen Sie wieder auf „Extras –› Optionen“ und daraufhin auf „Libre Office –› Ansicht“. Öffnen Sie das Drop-down-Menü bei „Symbolstil“ und wählen Sie in der erscheinenden Liste einen Stil, der mit „dark“ gekennzeichnet ist, also etwa „Sifr (SVG + dark)“. Klicken Sie auf „Anwenden“, um den Effekt zu begutachten. Falls die Symbole jetzt wieder besser sichtbar sind, übernehmen Sie die Einstellung mit „OK“.

