Hohe Zahlen in Excel verkürzt darstellen

Bei der Präsentation von Unternehmens- oder von hohen Messergebnissen werden häufig nicht die genauen Werte bis auf zwei Stellen hinter dem Komma genannt, sondern nur die Tausender- oder die Millionenzahlen. Diese Verkürzung können Sie Excel überlassen, Sie müssen die entsprechenden Zellen dazu lediglich richtig formatieren.

Klicken Sie die Zelle, in der das Ergebnis stehen soll, mittels der rechten Maustaste an und gehen Sie auf „Zellen formatieren“. Stellen Sie sicher, dass Sie sich im Register „Zahlen“ befinden, und klicken Sie in der Liste „Kategorie“ auf „Benutzerdefiniert“.

Markieren Sie anschließend auf der rechten Seite unter „Typ“ im Eingabefeld den Eintrag „Standard“. Wenn es um die Darstellung von Tausenderzahlen geht, tippen Sie bitte #.##0.;-#.##0 ein, für Millionen nehmen Sie #.##0..;-#.##0. Sie können auch gleich die Abkürzung für Tausend respektive für Millionen übernehmen. Dazu verwenden Sie die Eingabe #.##0. „Tsd.“;-#.##0. „Tsd.“, für Millionen dagegen #.##0.. „Mio.“ ;-#.##0.. „Mio.“.

Tippen Sie als Nächstes Ihre Werte in die neu formatierten Zellen ein und drücken Sie Enter. Excel schneidet dann die letzten Stellen wie gewünscht ab.

