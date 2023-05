Word: Wie Sie Texte ohne Formatierung kopieren

Wenn Sie Abschnitte aus einem Textdokument per Copy und Paste in ein anderes übernehmen möchten, ist das Beibehalten der Formatierung oftmals eher hinderlich. In diesem Fall passt Word die Formatierung im Absatz des Zieldokuments an das Format des übertragenen Textteils an, was dann immer erst korrigiert werden muss. Besser ist es deshalb, lediglich den reinen Text ohne die Formatierung zu übernehmen. Das können Sie in den Optionen von Word einstellen.

Klicken Sie hierzu auf „Datei –› Optionen –› Erweitert“ und scrollen Sie in dem nachfolgenden Fenster nach unten zu dem Abschnitt „Ausschneiden, Kopieren und Einfügen“. Dort unterscheidet Word dann zwischen vier verschiedenen Fällen: dem „Einfügen innerhalb desselben Dokuments“, dem „Einfügen zwischen zwei Dokumenten“, dem „Einfügen zwischen Dokumenten, wenn Formatvorlagendefinitionen nicht übereinstimmen“ und dem „Einfügen aus anderen Programmen“.

Zum Lösen des genannten Problems sind die ersten beiden Fälle interessant. In der Voreinstellung sind sie beide auf die Option „Ursprüngliche Formatierung beibehalten (Standard)“ konfiguriert. Um lediglich den Inhalt zu übertragen, stellen Sie um auf „Nur den Text übernehmen“ und bestätigen mit „OK“.

Tipp: Word: Diese neue Tastenkombination spart Zeit