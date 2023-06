So legen Sie Verknüpfung zu Windows-Apps an

Öffnen Sie den Explorer, tippen Sie “%windir%\explorer.exe shell:::{4234d49b-0245-4df3-b780-3893943456e1}” in die Eingabezeile und drücken Sie Enter. Der Explorer zeigt daraufhin in seinem Fenster sämtliche installierte Programme an, darunter auch die Apps aus dem Microsoft Store.

Klicken Sie die gewünschten Apps mit der rechten Maustaste an und wählen Sie „Verknüpfung erstellen“. Es erscheint ein Dialogfenster, das Sie fragt, ob Windows die Verknüpfung auf dem Desktop anlegen soll. Nach einem Klick auf „Ja“ taucht auf dem Desktop das neue Icon auf.

Auf Wunsch listet der Explorer sämtliche installierte Programme auf und berücksichtigt dabei auch die Modern Apps aus dem Microsoft Store. Nach einem Rechtsklick können Sie eine Verknüpfung auf dem Desktop anlegen. IDG

Für viele Apps existiert noch eine zweite Möglichkeit: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine freie Stelle des Desktops und wählen Sie „Neu –› Verknüpfung“. Geben Sie als „Speicherort“ keinen Ordner an, sondern tragen Sie die URI (Uniform Resource Identifier) der App ein.

Tipp: Die besten Tools und Apps von Microsoft

Klicken Sie auf „Weiter“, geben Sie der Verknüpfung einen aussagekräftigen Namen und bestätigen Sie mit „Fertig stellen“. In der folgenden Tabelle finden Sie die URIs einiger ausgewählter Windows-Apps: