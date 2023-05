Reicht ein 500-Euro-Handy? Galaxy A54 vs. Galaxy S23 Ultra

Das Galaxy S23 Ultra (im Test) ist das derzeit beste Samsung-Handy auf dem Markt – und auch das teuerste, wenn wir die Falthandys außen vor lassen. Denn laut UVP müssen Sie mindestens 1399 Euro auf den Tisch blättern. Die Galaxy-A-Reihe bildet bei Samsung die Mittelklasse mit Preisen von rund 100 bis über 500 Euro. An der Spitze steht hier aktuell das Galaxy A54 5G (im Test).

Wir schätzen besonders, dass Samsung das Design an die Flaggschiff-Serie angepasst hat. Sie bekommen gewissermaßen ein 500-Euro-Galaxy-S23. Aber klar, wer günstiger einkauft, muss natürlich auch mit Abstrichen gegenüber dem Highend-Produkt rechnen. Wir wagen dennoch den “Unfairgleich” und schauen, wie gut das A54 gegenüber dem S23 Ultra abschneidet.

Die Spezifikationen im Vergleich

Werfen wir zunächst einmal einen Blick auf die reine Ausstattung der beiden Galaxy-Modelle:

Daten Galaxy A54 5G Galaxy S23 Ultra Display-Technik Super AMOLED Dynamic AMOLED Display 6,4 Zoll, Full-HD+ 6,8 Zoll, WQHD+ Bildwiederholrate bis zu 120 Hertz 1 bis 120 Hertz Hauptkamera Triple-Kamera Quad-Cam Kameradetails 50 MP-Haupt-Cam | 12 MP Ultra-Weit | 5 MP Makro 200 MP-Weitwinkel | 12 MP Ultra-Weit | 2x 10 MP Tele (3x & 10x Zoom) Frontkamera 32 Megapixel 12 MP S Pen Support nein ja (im Gehäuse integriert) Prozessor Exynos 1380 Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy (4nm) Arbeitsspeicher 8 GB RAM 8 GB RAM | 12 GB RAM Speicher 128 GB / 256 GB 256 GB / 512 GB / 1 TB erweiterbar? ja / Micro-SD nein Dual-SIM ja ja Mobiles Internet 5G 5G Akku 5000 mAh 5000 mAh Schnellladen (kabelgebunden) 25 Watt 45 Watt Maße 158,2 x 76,7 x 8,2 mm 163,4 x 78,1 x 8,9 mm Gewicht 202 Gramm 233 Gramm Preis (UVP) 489 Euro | 539 Euro 1399 € | 1519 € | 1899 € Marktstart März 2023 Februar 2023

Die besten Angebote

Hier finden Sie die besten Deal-Preise zum Galaxy S23 Ultra sowie zum Galaxy A54:

Display & Design

Design: Das Galaxy S23 Ultra ist besonders hochwertig verarbeitet, es fühlt sich sehr edel an mit seinem Metallrahmen und der matten Glasrückseite. Auch das etwas höhere Gewicht trägt natürlich zur Wertigkeit bei. Also hier bekommt man das, was man auch wirklich erwartet, wenn man so viel Geld ausgibt.

Dominik Tomaszewski / Foundry

Das Galaxy A54 hat zwar die Optik eines S23-Modells mit den einzeln auf der Rückseite platzierten Kameras, man merkt aber gleich die Unterschiede in der Hand. Ja, die Rückseite ist auch aus Glas, beim Rand setzt Samsung aber auf Kunststoff. Und das spürt man auch – es fühlt sich billiger an. Trotzdem gefällt uns das A54 sehr gut – aus der Ferne kann man es locker für ein Galaxy S23 halten. Und nicht zu vergessen: Es ist wasser- und staubdicht.

Display: Der Bildschirm beim S23 Ultra ist an den Seiten leicht gebogen, wodurch sich die Bedienung sehr smooth anfühlt. Allerdings ist die Optik Geschmackssache – wir zum Beispiel mögen es. Der Screen des Galaxy A54 ist dagegen flach gebaut – wie bei den “normalen” Galaxy S23-Modellen auch.

Es fällt allerdings auf, dass der schwarze Rahmen rund um das Display deutlich dicker ist als bei den S23-Modellen – dadurch erkennt man recht schnell, dass dies die günstigere Variante ist.

Chris Martin / Foundry

Bei den Haupt-Display-Features kann das Galaxy A54 zumindest mit den Standard-S23-Geräten mithalten. Hier gibt es nämlich 120-Hertz-OLED-Displays mit Full-HD-Auflösung. Das S23 Ultra zeigt Inhalte in WQHD+ an, also etwas höher. Außerdem kommt hier die LTPO-Technik zum Einsatz, die die Bildwiederholrate ganz automatisch an das anpasst, was der Bildschirm gerade anzeigt.

Wenn Sie etwa zocken oder beispielsweise durch Instagram oder Tiktok scrollen, dann kommen die vollen 120 Hertz zum Einsatz. Wenn Sie einen Text lesen, reduziert sich die Frequenz – um unter anderem Strom zu sparen.

Das Display des Galaxy A54 ist nun heller als beim Vorgänger – das hilft vor allem an sonnigen Tagen. An die 1770 Nits des Galaxy S23 Ultra kommt das A54 zwar nicht ran – hier liegen wir bei ca. 940 Nits – der Helligkeitswert ist trotzdem gut.

Performance

Eine Sache begeistert uns im Galax S23 Ultra ganz besonders. Denn Samsung setzt nicht mehr auf den eigenen Exynos-Chip wie zuvor, sondern auf den neuesten und stärksten Qualcomm-Prozessor. Und zu unserem Testzeitpunkt hat sich das S23 Ultra damit auf Platz 1 der Antutu Benchmark Rangliste gesetzt mit über 1,2 Millionen Punkten.

Beim Galaxy A54 verbaut Samsung hingegen einen eigenen Prozessor namens Exynos 1380. Damit reißt das Handy keinen vom Hocker, im Benchmark hat das A54 keine Chance gegen ein S23-Modell, da das Mittelklasse-Handy gerade mal auf knapp über 500.000 Punkte kommt.

Grundsätzlich wäre das auch gar nicht so schlimm, wenn die Mittelklasse-CPUs von Samsung nicht bekannt dafür wären, schon teilweise nach dem Unboxing mit Minirucklern zu kämpfen. Ja, die traten bei uns auch stellenweise auf – besonders bei der Kamera haben wir schnell gemerkt, dass der Chip an seine Grenzen gerät, weil die Bedienung etwas träger wurde. Grundsätzlich aber lief das System die meiste Zeit recht flüssig.

Wer mit dem Smartphone zocken will, kommt mit dem Galaxy A54 in den meisten Spielen gut zurecht – in anspruchsvollen Games dürfen Sie aber nicht mehr mit vollen Details rechnen. Solche “Probleme” kennen S23-Ultra-Besitzer nicht.

Bei der Leistung stellen wir also einen großen Unterschied zwischen Highend und Mittelklasse fest. Es ist aber auch eine Frage des Anspruchs: Will ich die Top-Performance ohne jeglichen Ruckler und bin bereit, dafür tief in die Tasche zu greifen? Oder reicht es mir, wenn ich das Handy grundsätzlich ganz ordentlich bedienen kann, was für die Mehrzahl der Nutzer absolut ausreichend ist?

Dominik Tomaszewski / Foundry

Einen ganz wichtigen Punkt dürfen wir aber nicht vergessen: Wie sieht die Leistung in ein paar Jahren aus? Und damit kommen wir zu etwas, das zunächst einmal sehr positiv ist: Samsung garantiert nämlich ganze 4 Jahre Android-Updates sowie 5 Jahre Sicherheits-Updates.

Wenn Sie also heute ein Galaxy A54 kaufen, dann können Sie 2027 noch die neuste Android-Version installieren. Aber die Frage ist: Wenn teils schon nach der Einrichtung des Geräts die Performance schwankt, wie ist das dann erst in ein paar Jahren? Klar, mit den Updates versucht Samsung natürlich auch die Performance hoch zu halten. Allerdings wissen wir aus Erfahrung, dass das System bei Galaxy-A-Modellen nach längerer Zeit immer langsamer wird und träger reagiert.

Grundsätzlich also schön, dass es diese lange Update-Garantie gibt, auf der anderen Seite müsste die Leistung für diesen langen Zeitraum noch etwas höher sein. Beim S23Ultra bekommen Sie übrigens genauso lange Updates – hier gibt es keinen Flaggschiff-Vorteil.

Kamera

Samsung stattet sein Top-Modell Galaxy S23 Ultra mit satten 200 Megapixeln und allem Schnickschnack aus. Da kann das Galaxy A54 nicht mithalten. Das beweist auch unter anderem der DXO-Mark – ein spezieller Kamera-Benchmark. Das S23 Ultra liegt hier auf Platz 13 mit 140 Punkten, das A54 auf Platz 88 mit 107 Punkten.

Während Sie beim S23 Ultra zusätzlich auf eine Ultra-Weitwinkel-Cam sowie zwei Zoom-Kameras zurückgreifen können, die bis zu 10-fachen Hybrid-Zoom ermöglichen, finden Sie im A54 neben einer Ultra-Weitwinkel-Kamera eine Macro-Cam. Eine solche ist öfter in günstigeren Smartphones eingebaut, dabei ist ein guter optischer Zoom in der Praxis viel nützlicher. Denn im Alltag wollen wir viel eher Objekte vergrößern, als etwa Blumen sehr nah fotografieren.

In der Praxis merken wir auch schnell einen Qualitätsunterschied. Zoom – da digital – können Sie beim A54 vergessen. Diesem fehlt es an Schärfe und nahezu allen wichtigen Details. Das macht das S23 Ultra mit seinem optischen Zoom deutlich besser. Da erkennt man wirklich alle Details und Texturen sind äußerst scharf.

Vergleichen wir Nachtaufnahmen, sieht man recht schnell, wie viel Licht das S23 Ultra in einem vollständig dunklen Raum noch einfangen kann. Klar, die Details sind nur noch okay, aber das Foto ist hell und wir können alles erkennen. Im Gegensatz zum A54, das Foto ist komplett dunkel.

Was das Galaxy A54 aber gut macht, sind klassische Schnappschüsse. Also Kamera raus, Foto machen und fertig. Vor allem bei Tageslicht kann die Qualität im Vergleich zum S23 Ultra bei der Standardauflösung auf jeden Fall mithalten. Aber das S23 Ultra hat mit seinem 200-Megapixel-Sensor noch ein Ass im Ärmel. Sobald wir die aktivieren, ist die Schärfe extrem hoch und die Qualität so gut, dass man echt denken könnte, es wäre eine echte Kamera im Einsatz.

Akku

Der Akku beider Modelle hat eine Kapazität von 5000 mAh. Das resultiert in einer Laufzeit von rund eineinhalb Tagen in der Praxis. Aber interessanterweise hält das günstigere Modell – also das Galaxy A54 – tatsächlich etwas länger durch. Wenn wir etwa unsere Benchmarks laufen lassen auf beiden Handys gleichzeitig bei identischer Display-Helligkeit, dann sinken die Akkuprozente beim S23 Ultra deutlich schneller.

Bei der Ladegeschwindigkeit ist Samsung leider kein Vorreiter. Wer wirklich schnell laden will, muss zu OnePlus, Xiaomi & Co. gehen – das OnePlus 10t lädt etwa mit 150 Watt in unter 20 Minuten voll auf. Das S23 Ultra laden Sie mit 45 Watt in einer Stunde und 20 Minuten voll. 20 Minuten länger dauert es beim Galaxy A54, das maximal mit 25 Watt lädt. Kabellos können Sie das A54 übrigens nicht laden.

Speicher

Während Sie beim S23 Ultra zwischen insgesamt vier Speichergrößen wählen können, haben Sie beim Galaxy A54 die Wahl zwischen zwei Varianten. Das ist allerdings kein Problem, am Ende sogar ein Vorteil:

Die Einstiegsgröße beider Smartphones ist mit 128 GB identisch – das S23 Ultra gibt es zusätzlich noch mit 256 und 512 GB sowie 1 TB. Beim Galaxy A54 brauchen Sie so viele Versionen aber überhaupt nicht, weil Sie immer eine Speicherkarte mit bis zu 1 TB einsetzen können. Im Zweifel haben Sie intern dann sogar mehr Speicher als im S23 Ultra. Der Speicherkarten-Slot ist ein Feature, das Samsung leider irgendwann aus seinen S-Modellen verbannt hat.

Speicherkarten bei Amazon finden

Der große Vorteil einer SD-Karte: Sie brauchen nicht unbedingt mehr Geld ausgeben für die nächstgrößere Speichervariante – denn eine Speicherkarte ist günstiger als den Aufpreis, den Sie zahlen.

Fazit

Kommen wir auf die ursprüngliche Frage zurück, ob ein 500-Euro-Handy ausreicht. Beim Akku, beim Speicher und bei der Update-Garantie kann das Galaxy A54 gegenüber dem S23 Ultra wirklich gut mithalten, da gibt es keine großen Unterschiede. Und auch das Design ist wirklich modern und der S23-Serie sehr ähnlich, allerdings ist das S23 Ultra deutlich hochwertiger verarbeitet und eleganter. Aber das erwarten wir natürlich bei einem Gerät, dass weit über 1.000 Euro kostet.

Den größten Unterschied erleben wir bei der Kamera. Denn das S23 Ultra produziert extrem gute Bilder in allen Situationen. Mit dem A54 nehmen Sie auch gute Bilder auf – aber nur in den Standardsituationen. Alles, was davon abweicht – also Zoom oder Nachtaufnahmen – ist fast nicht zu gebrauchen.

Und auch die Performance ist weiterhin – wie schon bei den Vorgängern – bereits nach dem ersten Anschalten bedenklich. Denn erste Mikroruckler sollten da einfach nicht sein. Da muss Samsung auf jeden Fall besser werden bzw. mit Updates irgendwie versuchen, die Leistung hochzuhalten.

Trotzdem können wir festhalten: Wer kein Smartphone-Enthusiast oder Hardcore-Technik-Fan ist oder keinen Wert darauf legt, ein 1000-Euro-Smartphone mit sich herumzutragen, der kommt mit einem 500-Euro-Smartphone wie dem Galaxy A54 voll auf seine Kosten. Sie bekommen ein absolut stabiles und schickes Smartphone mit ordentlichen Fotos und einer guten Akkulaufzeit.

Wer Luxus-Feeling, Top-Performance und eine Highend-Kamera sucht, der muss bereit sein, den Aufpreis zu zahlen.

