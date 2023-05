Deutsche Post: Briefporto muss teurer werden – diese Preise steigen bereits im Juli

Die Deutsche Post hat klargestellt, dass das Porto für Briefe steigen muss. Ab 2024 sieht die Deutsche Post ein höheres Porto als „zwingend notwendig an“, teilte der Konzern jetzt mit.

Deutsche Post: Aufschlag für schnellere Briefe denkbar

Deshalb habe die Deutsche Post bei der Bundesnetzagentur als zuständiger Aufsichtsbehörde den Widerruf der noch bis Ende 2024 gültigen sogenannten „Price-Cap-Maßgrößenentscheidung“ beantragt. Auf deren Basis hat die Bundesnetzagentur das derzeit gültige Briefporto genehmigt. Mehr zu der damaligen Entscheidung lesen Sie in Deutsche Post darf Brief-Porto erhöhen: Das kosten Briefe ab 1.1.2022.

Die Post behauptet nämlich, dass die „aktuelle Mengen-, Umsatz- und Kostenentwicklung deutlich von den Prognosen abweichen würde, die der Price-Cap-Maßgrößenentscheidung der Bundesnetzagentur aus dem Jahr 2021 zugrunde lagen.“ Nikola Hagleitner, Vorständin Post & Paket Deutschland bei Deutsche Post DHL Group, sagt dazu:

Eine Erhöhung der Preise fällt uns in Hinblick auf die berechtigten Interessen unserer Kundinnen und Kunden nicht leicht. Aber Fakt ist, dass die von der Behörde ursprünglich unterstellten Kosten und Briefmengenentwicklungen so nicht eingetreten sind. Angesichts drastisch gestiegener Kosten durch Inflation, höhere Energiepreise und den sehr hohen Tarifabschluss 2023 sowie deutlich stärker abnehmende Briefmengen führt an einer vorzeitigen Erhöhung des Portos kein Weg vorbei.

Im Jahr 2021 hatte die Bundesnetzagentur der Deutschen Post einen Preiserhöhungsspielraum von 4,6 Prozent für den gesamten Zeitraum 2022 bis 2024 zugestanden. Schon im Oktober 2021 habe die Deutsche Post ihren Angaben zufolge darauf hingewiesen, dass dieser Spielraum zu gering sei, um die Lohnkostensteigerungen und den in den nächsten Jahren zu erwartenden Anstieg der Stückkosten durch weiter sinkende Briefmengen, höhere Inflation und Zusatzkosten für einen klimafreundlicheren Briefdienst auszugleichen.

Dieser Fall sei nun eingetreten. Die Deutsche Post führt aus:

So ist aufgrund der Entwicklungen in den letzten Monaten von einer deutlich niedrigeren Sendungsmenge bei Briefen in der Zukunft auszugehen. Dies ist auf eine beschleunigte Substitution durch elektronische Kommunikation, wie E-Mail oder Messenger-Dienste, zurückzuführen. Gleichzeitig steigen die Kosten aufgrund der anhaltend hohen Inflation und der jüngst vereinbarten Lohnerhöhungen deutlich an. Allein der mit der Gewerkschaft Verdi vor einigen Wochen verhandelte Tarifabschluss belastet die Deutsche Post mit rund 400 Millionen Euro Mehrkosten in diesem Jahr und 800 Millionen Euro im Jahr 2024. Auch die Inflationsrate ist deutlich höher als in der aktuellen Maßgrößenentscheidung prognostiziert. Die rechtlichen Voraussetzungen für einen Widerruf der Price-Cap-Maßgrößenentscheidung bzw. Wiederaufnahme des Verfahrens sind somit gegeben.