Dell Ultrasharp U4924DW im Test: Super-Ultrawide-Monitor mit hoher Qualität

Die meisten ultra-breiten Monitore kommen im Curved-Design für maximale Immersion. Ein solches Design kann aber gerade beim ARbeiten recht ablenkend sein.Der Dell Ultrasharp U4924DW ist eine praktische Alternative mit einer weniger aggressiven Krümmung, einer zurückhaltenden Bildqualität und einer Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten. Er ist eine solide Wahl, wenn Sie einen Super-Ultrawide für die Arbeit benötigen.

Spezifikationen und Funktionen des Dell Ultrasharp U4924DW

Die Display-Spezifikationen des U4924DW sind typisch für einen 49-Zoll-Superultrawide-Monitor. Mit einer Ausnahme: Er verfügt über ein IPS Black-Panel. Dieses relativ neue Panel, das von LG hergestellt wird, verspricht einen besseren Kontrast und eine bessere Leistung bei dunklen Szenen.

Bildschirmgröße: 49-Zoll 32:9 Super-Ultrawide

Native Auflösung: 5120 x 1440 Pixel

Panel-Typ: IPS-Schwarzes LCD

Bildwiederholrate: 60Hz

Adaptiv-Synchronisation: Keine

HDR: Keine

Anschlüsse: 1x USB-C mit DisplayPort Alternate Mode und 90 Watt Power Delivery, 4x USB-A, 2x USB-C, USB-B, 2x HDMI, DisplayPort, Audio Line-Out, Ethernet

Standfuß-Einstellung: Höhe, Neigung

VESA-Halterung: Ja, 100×100 mm

Lautsprecher: Ja, 2x Nicht-Watt

Preis: 1599,99 Euro

Aber es ist wohl die Konnektivität des Monitors, die die Hauptbühne verdient. Der Monitor fungiert als USB-C-Hub, der insgesamt sechs Downstream-USB-Anschlüsse (vier USB-A, zwei USB-C) sowie einen Ethernet- und Audio-Ausgang bietet.

Design des Dell Ultrasharp U4924DW

Das Design des Dell Ultrasharp U4924DW ist aus einem einfachen Grund ungewöhnlich: Es ist gekrümmt, aber nur knapp. Dies steht im krassen Gegensatz zu beliebten Super-Ultrawide-Gaming-Monitoren wie dem Samsung Odyssey Neo G9, die sich um das Sichtfeld des Benutzers zu wickeln scheinen, und ähnelt eher dem LG 49WL95C-WE (bei Amazon), einem Super-Ultrawide-Produktivitäts-Monitor der Konkurrenz.

Dass das Curved-Design etwas abgeschwächst ist, hat Vorteile: Eine extrem aggressive Krümmung kann in Spielen eindringlicher wirken, verzerrt aber auch das Bild. Linien, die gerade erscheinen, können stattdessen gekrümmt wirken, was nicht ideal ist, wenn es auf Bildgenauigkeit und Konsistenz ankommt. Aggressive Kurven verstärken auch die Blendwirkung, insbesondere von Lichtquellen direkt hinter dem Benutzer. Das Dell U4924DW zeigt zwar immer noch ein gewisses Maß an Blendung, aber die weniger aggressive Krümmung und die entspiegelte Oberfläche sind eine effektive Kombination.

Das Dell U4924DW von hinten. Matt Smith/Foundry

Abgesehen von der Krümmung folgt der U4924DW der üblichen Dell Ultrasharp-Designsprache. Das bedeutet dünne schwarze Einfassungen und silberne Kunststoffimitate auf der Rückseite des Bildschirms und des Standfußes, obwohl der Standfuß aus echtem Metall zu bestehen scheint. Der Monitor ist deutlich robuster als die Super-Ultrawides von LG und Samsung, die meiner Erfahrung nach dazu neigen, bei der Handhabung zu knarren und zu ächzen.

Der praktische Standfuß ist wuchtig und hält den Monitor in Position, ohne dass er übermäßig viel Platz auf dem Schreibtisch einnimmt. Auch das ist ein Vorteil gegenüber den Alternativen von Samsung und LG, die breite, wuchtige Ständer verwenden, die große Teile des Schreibtisches unbrauchbar machen.

Der U4924DW unterstützt sowohl 100×100 Millimeter als auch 200×100 Millimeter VESA-Montagemuster und bietet damit eine breite Palette an Optionen für Monitorständer und -arme von Drittanbietern. Das Panel des Monitors ist jedoch mit 16,3 Kilogramm sehr schwer, sodass Sie einen wertigen Monitorarm benötigen, um ihn zu tragen.

Funktionen und Menüs des Dell Ultrasharp U4924DW

Der Dell Ultrasharp U4924DW verfügt über eine beeindruckende Auswahl an Anschlussmöglichkeiten, die andere derzeit erhältliche Super-Ultrawide-Monitore übertreffen.

Das Highlight ist der USB-C-Anschluss mit DisplayPort Alternate Mode und beeindruckenden 90 Watt Power Delivery, mit dem Besitzer einen Laptop oder ein Tablet gleichzeitig anschließen und aufladen können. Der USB-C-Anschluss fungiert auch als Hub für den Zugriff auf vier USB-A- und zwei USB-C-Anschlüsse sowie einen Ethernet-Anschluss. Der Monitor kann die meisten USB-C-Hubs und USB-C-Docks der Mittelklasse vollständig ersetzen.

Wer sich nicht über USB-C mit dem Monitor verbinden möchte, kann stattdessen ein USB-A- auf USB-B-Kabel verwenden, um auf die Anschlussmöglichkeiten des Monitors zuzugreifen.

Zusätzliche Video-Konnektivität kommt von zwei HDMI-Eingängen und einem einzelnen DisplayPort-Eingang, womit sich die Gesamtzahl der Video-Eingänge auf vier erhöht. Dem Monitor fehlt ein zweiter DisplayPort-Ausgang, um einen zweiten Monitor direkt an den U4924DW anzuschließen, was ich merkwürdig finde: Günstigere Monitore dieser Modellreihe, wie der Dell U3223QE, verfügen über diese Funktion. Ich kann jedoch nicht allzu streng sein, da mir kein konkurrierender Super-Ultrawide-Monitor einfällt, der diese Funktion bietet.

Das Menüsystem von Dell wird über einen Joystick an der rechten unteren Flanke des Monitors gesteuert. Es ist logisch aufgebaut und dank reaktionsschneller Bedienelemente, relativ großer Schriftgrößen und klarer Menübeschriftungen leicht zu navigieren. Zu den Optionen für die Bildqualität gehören Voreinstellungen für die Farbtemperatur, die auf bestimmte Farbtemperaturwerte abzielen, Farbton, Verstärkung, Offset und Sättigungsanpassung sowie mehrere Modi, die auf einen bestimmten Farbraum abzielen, wie sRGB und DCI-P3. Eine Gamma-Anpassung gibt es allerdings nicht.

Wie die meisten Super-Ultrawides bietet auch der U4924DW eine Reihe von Bild-in-Bild- und Bild-für-Bild-Modi. Der Benutzer kann den Bildschirm in zwei Hälften teilen oder auf eine Vielzahl von Bild-in-Bild-Modi zugreifen, die das PIP-Bild an verschiedenen Stellen auf dem Bildschirm platzieren.

Das U4924DW verfügt über zwei 9-Watt-Lautsprecher, die eine akzeptable Lautstärke liefern. Der Mangel an Tiefgang und die manchmal raue Qualität der Höhen machen sie zu einer schlechten Wahl für Musik, aber sie sind großartig für Podcasts, Videoanrufe und die meisten YouTube-Inhalte. Die meisten Super-Ultrawides haben keine Lautsprecher oder, wenn sie welche haben, schwache Lautsprecher, die selbst bei maximaler Lautstärke schwer zu hören sein können.

Der Monitor kann die meisten USB-C-Hubs und USB-C-Docks der Mittelklasse vollständig ersetzen.

Dell Ultrasharp U4924DW Bildqualität

Der Dell Ultrasharp U4924DW ist kein preiswerter Monitor, daher ist es angemessen, eine erstklassige Bildqualität zu erwarten. Er erfüllt diese Erwartungen, wenn auch vielleicht nicht in der Art und Weise, wie es Display-Enthusiasten erwarten würden. Er ist ein unverfälschter Produktivitätsmonitor.

Matt Smith/Foundry

Die Helligkeit liegt bei maximal 333 Nits. Wie die Grafik zeigt, gibt es unter den heutigen High-End-Ultrawide- und Super-Ultrawide-Monitoren einen extrem breiten Helligkeitsbereich, und der Dell U4924DW liegt genau in der Mitte. Er ist in fast allen Situationen hell genug, auch wenn er in einem Raum mit bodentiefen Fenstern an einem sonnigen Tag etwas düster wirken könnte.

Matt Smith/Foundry

Der U4924DW verfügt über ein neuartiges IPS-Panel namens “IPS Black”, das dank einer geringeren Leuchtdichte in dunklen Bildbereichen ein verbessertes Kontrastverhältnis verspricht. Es liefert ein Kontrastverhältnis von 1.510:1 und liegt damit deutlich höher als herkömmliche Panels, die je nach Display zwischen 800:1 und 1.200:1 liegen.

Die niedrigere Mindestluminanz des Monitors trägt dazu bei, das gefürchtete “IPS-Glühen” oder den unscharfen grauen Schimmer einzudämmen, der bei den meisten IPS-Displays in dunklen Szenen auftritt.

Matt Smith/Foundry

Die Farbraumleistung ist mit 94 Prozent von DCI-P3 und 88 Prozent von AdobeRGB ein wenig enttäuschend. Das ist gut genug für die meisten Benutzer und auch überdurchschnittlich für einen Monitor, aber es ist die schlechteste Leistung in diesem Wettbewerb.

Interessanterweise wird der U4923DW mit einer Standard-Farbraumeinstellung ausgeliefert, die nur 89 Prozent von DCI-P3 und 88 Prozent von AdobeRGB abdeckt. Dies scheint ein sRGB-Modus zu sein, der darauf abzielt, ein akkurateres Bild im täglichen Gebrauch zu bieten und übersättigte Farben zu vermeiden.

Das klappt sehr gut und ergibt Sinn, wenn man bedenkt, dass der Monitor auf Büroproduktivität ausgerichtet ist, aber potenzielle Besitzer sollten diese Eigenart beachten. Der Monitor sollte manuell auf DCI-P3 oder den benutzerdefinierten Farbmodus eingestellt werden, um die größtmögliche Farbskala zu erhalten.

Matt Smith/Foundry

Die Farbgenauigkeit ist besser, als sie in der Grafik erscheint. Der Farbfehler des Monitors ist der höchste in dieser Gruppe, aber alle diese Monitore erbringen eine gute Leistung und werden in der Praxis wahrscheinlich keine Probleme bereiten. Das Bild erscheint realistisch, angenehm und naturgetreu. Wie bereits erwähnt, verfügt der Monitor über umfangreiche Farbkalibrierungsoptionen, mit denen der Benutzer jeden Aspekt der Farbdarstellung ändern kann, die ihm nicht gefallen.

Die Standard-Farbtemperatur des Monitors liegt bei 6900K, also etwas kühler als die angestrebten 6500K, und die Gammakurve liegt bei 2,1, was bedeutet, dass der Inhalt etwas heller erscheint als er sollte. Beide Abweichungen sind nicht drastisch, aber bei diesem Preis hätte ich eine Farbtemperatur von 6500K erwartet.

Die Schärfe ist ausgezeichnet. Die Auflösung des Monitors von 5120 x 1440 Pixel entspricht einem 27-Zoll 1440p-Monitor und packt ungefähr 109 Pixel auf jeden Zoll. Ein 27-Zoll-4K-Monitor ist mit 163 Pixeln pro Zoll viel schärfer, aber dieser Vergleich ist ein wenig akademisch, da kein heute verkaufter Super-Ultrawide-Monitor eine vertikale Auflösung von 1440p übertrifft. Schärfer geht es bei dieser Größe und diesem Seitenverhältnis nicht mehr.

Die Bildqualität des U4924DW ist insgesamt mittelmäßig, aber gut geeignet für die vorgesehene Aufgabe. Er ist hell genug für den Einsatz in den meisten Büros und bietet ein scharfes, präzises Bild mit gutem Kontrast. Dem Monitor fehlt der hyperrealistische, übersättigte Look, der bei High-End-Monitoren üblich ist. Und das wird diejenigen enttäuschen, die Spiele zocken oder Filme ansehen wollen.

Dell Ultrasharp U4924DW HDR-Bildqualität

Der Dell Ultrasharp U4924DW unterstützt kein HDR, was angesichts seines Preises vielleicht überraschend ist. Der Fokus des Monitors auf Produktivität macht das Fehlen von HDR jedoch verständlich. Office-Aufgaben und Windows-Desktop-Anwendungen profitieren nur selten von dem verbesserten Farbumfang und Kontrast, den HDR bietet.

Die Entscheidung, auf HDR zu verzichten, stellt die Käufer vor eine einfache Wahl: Wenn Sie HDR wollen, sollten Sie den U4924DW nicht kaufen.

Dell Ultrasharp U4924DW Bewegungsdarstellung

Die Bewegungsschärfe des Dell Ultrasharp U4924DW ist für seine Bildwiederholfrequenz von 60 Hertz zufriedenstellend, aber nicht besser als bei der Konkurrenz. Bei sich schnell bewegenden Objekten fehlt es merklich an Details und wenn man über ein Bild oder eine Webseite scrollt, werden die meisten Inhalte unlesbar.

Das Fehlen von Adaptive Sync macht ihn nicht gerade ideal für Spiele, da Tearing oder Mikroruckler auftreten können, wenn die Framerate eines Spiels von 60 fps abweicht. Spieler sollten daher bei Spielen, die V-Sync anbieten, diese Option nutzen.

Spiele können trotz dieser Mängel genossen werden, aber Konkurrenten wie der Samsung Odyssey Neo G9 (bei Amazon), der eine Bildwiederholrate von 240 Hertz hat und sowohl AMD FreeSync als auch Nvidia G-Sync unterstützt, sind in Spielen überlegen.

Sie können sehen, wie förderlich der Ultrasharp U4924DW für Multitasking ist. Matt Smith/Foundry

Ist der Ultrasharp U4924DW sein Geld wert?

Der Ultrasharp U4924DW von Dell ist ein Super-Ultrawide, der für eine bestimmte Zielgruppe entwickelt wurde. Er verzichtet auf Funktionen, die auf Spiele und Unterhaltung abzielen, wie eine aggressive Kurve, eine erhöhte Bildwiederholfrequenz und HDR, und bietet stattdessen ein einfaches, funktionales Display, das bei der Verwendung von grundlegenden Produktivitätsanwendungen komfortabel und attraktiv ist.

Der Monitor bietet außerdem eine hervorragende USB-Konnektivität, die einen eigenständigen USB-C-Hub oder eine Dockingstation ersetzen kann. Der U4924DW lässt sich gut mit einem USB-C-Notebook kombinieren, da er das Notebook aufladen und gleichzeitig dessen Konnektivität verbessern kann.

Der Preis ist ein Hindernis, da Dell einen stolze 1.599 Euro verlangt. Das entspricht alternativen Monitoren mit besserer Bildqualität wie dem Samsung Odyssey Neo G9 und dem Corsair Xeneon Flex (bei Amazon). Dennoch ist der U4924DW eine gute Wahl, wenn Sie vorhaben, mehr Zeit mit Microsoft Excel als mit League of Legends zu verbringen.

Dieser Artikel erschien im Original bei PC World und wurde ins Deutsche übersetzt.