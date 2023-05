Dell Ultrasharp U3224KB Test: Konkurrenz für Apples 6K Pro Display

Auf einen Blick Unsere Wertung Pro Wunderbar scharfe 6K-Auflösung

Hochwertige integrierte Webcam, Mikrofon und Soundbar

Vielseitiger USB-C-Hub mit 140 Watt Leistungsabgabe

Erstklassige Farbskala und -genauigkeit Kontra Mittelmäßiges Kontrastverhältnis für diesen Preis

HDR-Leistung ist lediglich angemessen

Die Vorteile von 6K werden bei den meisten Filmen und Spielen nicht spürbar sein Fazit Der Dell Ultrasharp U3224KB bietet ein 6K-Panel, das einige Profis ansprechen wird, aber sein hoher Preis und die mittelmäßige Kontrastleistung werden seine Attraktivität einschränken.

Preis beim Test

$3,199.99

Dell Ultrasharp U3224KB im Dell-Shop anschauen

Sie möchten einen 6K-Monitor? Dann war das Pro Display XDR von Apple lange das einzige Gerät, das infrage kam – und sein Mac-zentriertes Design macht es für Windows-Nutzer eher uninteressant.

Dell hat endlich eine Alternative geliefert, den Ultrasharp U3224KB, der eine 6K-Auflösung sowie eine Webcam, ein Mikrofon, eine Soundbar und einen USB-C-Hub bietet. Die Schärfe des Monitors ist spektakulär, hat aber einen hohen Preis.

Die herausragende Spezifikation ist natürlich die Auflösung von 6144 × 3456 Bildpunkten. Das ist etwas mehr als beim Pro Display XDR von Apple, das eine Auflösung von 6016 × 3384 hat. Dell hat sich außerdem für ein IPS-Black-Panel entschieden, das ein besseres Kontrastverhältnis als normale IPS-Panels bietet.

Bildschirmgröße: 32-Zoll, 16:9 Widescreen

32-Zoll, 16:9 Widescreen Native Auflösung: 6144×3456

6144×3456 Panel-Typ: IPS-Black LCD

IPS-Black LCD Bildwiederholfrequenz: 60Hz

60Hz Variable Synchronisierung: Keine

Keine HDR: VESA DisplayHDR 600

VESA DisplayHDR 600 Anschlüsse: 1x HDMI 2.1, 1x Mini-DisplayPort, 1x Thunderbolt 4 / USB-C mit 140 Watt Power Delivery und DisplayPort Alternate Mode, 2.5-Gbit-LAN, 1x Thunderbolt 4 / USB-C, 1x USB-C mit 10 Watt Power Delivery, 1x USB-A

1x HDMI 2.1, 1x Mini-DisplayPort, 1x Thunderbolt 4 / USB-C mit 140 Watt Power Delivery und DisplayPort Alternate Mode, 2.5-Gbit-LAN, 1x Thunderbolt 4 / USB-C, 1x USB-C mit 10 Watt Power Delivery, 1x USB-A VESA-Halterung: Ja

Ja Webcam: 4K HDR

4K HDR Mikrofon: Ja

Ja Lautsprecher: Ja

Ja Preis: 2854,81€

Der Dell Ultrasharp U3224KB kostet im offiziellen Shop von Dell 2854,81 Euro. Das ist ein extrem hoher Preis, wenn auch nicht ungewöhnlich – und da es neben dem Apple Pro Display XDR (ab 5000 Euro) keine andere 6K-Option auf dem Markt gibt, kann Dell wahrscheinlich auch so viel verlangen.

Das Design des Dell Ultrasharp U3224KB

Der Dell Ultrasharp U3224KB hat ein 6K-Display, aber das ist nicht alles, was direkt auffällt. Der Monitor verfügt über eine Soundbar und eine 4K-Webcam, die beide oberhalb des Bildschirms angebracht sind. Das ist ein merkwürdiger, kopflastiger Look, der sofort ins Auge sticht, aber er funktioniert genauso gut, als wenn die Soundbar unter dem Bildschirm wäre.

Der Dell Ultrasharp U3224KB ist solide gebaut und besteht aus robustem, silbernem Kunststoff. Matt Smith

Die Materialqualität ist solide, mit stabilem silbernem Kunststoff, der sich nicht verbiegen lässt und einen Metallimitat-Look bietet. Es gibt aber ein kleines Problem: Ich fand, dass die Kunststoffe in der unteren linken und rechten Ecke des Monitors zu flexibel waren und knarrten, wenn der Monitor in diesem Bereich angefasst wurde. Ich bezweifle, dass dies ein funktionelles Problem ist, aber in dieser Preisklasse ist das bedauerlich.

Ein schwerer Standfuß sorgt dafür, dass der Monitor fest auf dem Schreibtisch steht. Der Standfuß ist jedoch kompakt und sein flaches Profil sorgt dafür, dass Sie die Tischfläche, die er einnimmt, auch weiterhin nutzen können. Das ist besser als bei High-End-Monitoren, die breite, dreibeinige Ständer verwenden, wie sie vorwiegend bei ASUS, LG- und Samsung-Monitoren zu finden sind.

Der Standfuß ist höhenverstellbar, neigbar, schwenkbar und kann um 90 Grad ins Querformat gedreht werden. Eine 100 × 100 mm VESA-Halterung ist im Lieferumfang enthalten, um einen Monitorständer oder -arm eines Drittanbieters zu befestigen.

Funktionen und Menüs des Dell Ultrasharp U3224KB

Der Dell Ultrasharp U3224KB verfügt über einen Thunderbolt 4 / USB-C-Anschluss mit DisplayPort Alternate Mode und satte 140 Watt Power Delivery. Das ist wichtig, denn 140 Watt reichen aus, um ein Premium-Notebook mit diskreter Grafik vollständig mit Strom zu versorgen.

Der Anschluss fungiert auch als Hub, der einen USB-C-Downstream-, vier USB-A- und einen 2,5-Gbit-LAN-Anschluss ansteuert. Das macht das U3224KB zu einem leistungsfähigen USB-Hub. Beachten Sie jedoch, dass dem Monitor ein USB-B-Upstream-Anschluss fehlt, was bedeutet, dass seine USB-Hub-Funktionen nur verfügbar sind, wenn der USB-C-Anschluss angeschlossen ist.

Zusätzliche Video-Konnektivität ist über HDMI 2.1 und seltsamerweise Mini-DisplayPort 2.1 möglich. DisplayPort 2.1 in voller Größe ist nicht verfügbar. Ein Dell-Vertreter sagte uns, dass die Verwendung von Mini-DisplayPort auf frühe technische Probleme mit der Entwicklung eines DisplayPort 2.1-Anschlusses in voller Größe als VESA Standard zurückzuführen ist. Diese Probleme wurden behoben, aber Dell hatte sich bereits auf sein Design festgelegt, sodass das U3224KB mit Mini-DisplayPort ausgestattet ist.

Dell weist auch darauf hin, dass ein kompatibler Mini-DisplayPort-2.1-Ausgang bei den neuesten AMD-Pro-Grafikkarten zu finden ist. Damit stehen insgesamt drei Videoeingänge zur Verfügung, von denen alle drei eine 6K-Auflösung bei 60 Hz unterstützen. Achten Sie darauf, die von Ihrem PC verwendeten Standards für die Bildschirmausgabe zu überprüfen, da ältere Grafikkarten möglicherweise keine Unterstützung für eine Ausgabe bieten, die 6K verarbeiten kann.

HDMI vs. DisplayPort: Was eignet sich besser fürs Gaming?

Bildschirmmenüs des Dell Ultrasharp U3224KB. Matt Smith

Die Bildschirmmenüs des Monitors werden mit einem Joystick gesteuert. Die Menüs von Dell sind logisch aufgebaut und bieten eine Vielzahl von Optionen für die Bildqualität, einschließlich der Anpassung der Farbtemperatur und der bis zu sechsachsigen benutzerdefinierten Farbanpassung für Farbton, Sättigung, Verstärkung und Offset (im Modus „Benutzerdefinierte Farbe“). Der Monitor verfügt außerdem über Voreinstellungen für die Farbräume sRGB, Rec.709, DCI-P3 und Display P3.

Der Joystick wird durch eine Reihe berührungsempfindlicher Steuerelemente am unteren linken Rahmen ergänzt, mit denen die Lautstärke eingestellt, das Mikrofon stummgeschaltet oder die Kamera deaktiviert werden kann. Normalerweise sind sie unsichtbar, aber sie leuchten auf, wenn sich ein Finger oder eine Hand dem unteren linken Rahmen bis auf einen halben Zentimeter nähert.

Ich glaube nicht, dass die meisten Leute sie häufig verwenden werden, da die Steuerung dieser Funktionen in Windows eine schnellere und einfachere Option ist. Dennoch könnten Benutzer, die Wert auf Privatsphäre legen, die Option zur Deaktivierung der Webcam und des Mikrofons begrüßen.

Der Dell Ultrasharp U3224KB verfügt über eine integrierte 4K-Webcam. Matt Smith

Die 4K HDR-Webcam liefert eine gute Videoqualität. Sie kann zwar nicht mit einer „echten“ Kamera mithalten, ist aber vergleichbar mit der Qualität von 4K-Standalone-Webcams wie der Logitech Brio und der Dell Ultrasharp Webcam. Das Video ist ziemlich scharf und bietet einen satten, gesättigten Look. Das integrierte Mikrofon kann Audio aufnehmen und liefert einen starken, klaren Klang, der die meisten Laptop- oder Monitormikrofone, die ich in den vergangenen Jahren getestet habe, leicht übertrifft. Zusammen sorgen Kamera und Mikrofon dafür, dass Sie bei Videogesprächen optimal aussehen und klingen.

Die besten Webcams im Test mit Login per Blickkontakt

Die Audioqualität der eingebauten Lautsprecher ist respektabel, wenn auch nicht überragend. Die Lautstärke ist hoch und die Präsentation ist klar, wenn man weniger anspruchsvolle Inhalte abspielt, wie einen gut aufgenommenen Podcast, aber der Klang wird bei Musik, Filmen und Spielen matschig. Dennoch ist es ein großer Fortschritt gegenüber den kleinen Lautsprechern, die in den meisten Monitoren zu finden sind. Das Mikrofon und die Soundbar verfügen über eine Rauschunterdrückungsfunktion, die die Teilnahme an einem Videoanruf ohne Kopfhörer ermöglicht.

Bildqualität des Dell Ultrasharp U3224KB

Der Dell Ultrasharp U3224KB wird als der weltweit erste 6K-Monitor mit einem IPS-Black-Panel beworben. Das 32-Zoll-6K-Panel bietet 220 Pixel pro Zoll, was einer Verbesserung von etwa 60 % gegenüber einem 32-Zoll-4K-Monitor entspricht. Diese Pixeldichte ist ähnlich wie bei den MacBook Pro Laptops von Apple und etwas geringer als bei Laptops mit 4K-Display. Man könnte sogar sagen, dass die zusätzlichen Pixel nicht spürbar sind, da es fast unmöglich ist, die einzelnen Pixel auf dem Bildschirm zu sehen. Sie zeigen sich nur in Testbildern oder unter Vergrößerung.

Ob Sie von der höheren Pixelzahl profitieren, ist eine andere Frage. Die meisten modernen Anwendungen sehen bei 6K-Auflösung großartig aus, aber ältere Anwendungen, die nicht richtig skaliert sind, sind extrem schwierig zu verwenden, ohne die in Windows eingebaute Vergrößerungsfunktion zu aktivieren, was sehr umständlich ist. Spiele sehen fantastisch aus, aber die Ausführung eines Spiels in 6K-Auflösung reduziert die FPS, sodass dies nur mit RTX 4090 (Test) möglich ist. 4K-Filme und Streaming-Sendungen sehen großartig aus, aber natürlich nicht besser als auf einem 4K-Monitor.

Die vollen Vorteile von 6K sind überwiegend Kreativen vorbehalten. Es ist natürlich besser, wenn Sie Videos in 6K-Auflösung oder einer ähnlichen Auflösung aufnehmen. Alternativ können Sie Videos in 4K-Auflösung bearbeiten und eine echte 4K-Vorschau anzeigen, die nur einen Teil des Bildschirms einnimmt. Auch Fotografen profitieren davon, denn die verbesserte Auflösung ermöglicht die Bearbeitung großer Fotos, ohne dass man in das Bild hinein- und herauszoomen muss.

Kurz gesagt: Die 6K-Auflösung sieht fantastisch aus, aber Sie können sie nur dann voll auskosten, wenn Sie mit Inhalten in extrem hohen Auflösungen arbeiten. Das ist kein Problem, sondern eine Beobachtung, die Ihnen bei der Entscheidung helfen sollte, ob ein 6K-Monitor das Richtige für Sie ist. Wir leben in einer 4K-Welt, daher ist es unwahrscheinlich, dass Sie die Vorteile von 6K-Inhalten sehen werden, wenn Sie diese nicht selbst erstellen.

Ein Monitor ist jedoch nicht nur wegen seiner Auflösung interessant – der Dell U3224KB schneidet in den meisten Tests zur Bildqualität gut ab.

Matt Smith

Die maximale Helligkeit liegt bei ausgezeichneten 524 nits. Das ist viel heller, als in den meisten Situationen erforderlich ist (ich habe den Monitor während meiner Tests meist auf 15 % der maximalen Helligkeit eingestellt). Ich denke jedoch, dass die maximale Helligkeit nützlich ist, da dies genau die Art von Monitor ist, die in einem Konferenzraum oder im Eckbüro einer Führungskraft aufgestellt werden könnte. Der Monitor ist auch in einem hellen Raum angenehm zu bedienen.

Matt Smith

Dell hat sich für ein IPS Black-Panel entschieden. Wie der Name schon sagt, erreicht es eine Leuchtdichte von nur 0,01 nits. Das ist eine große Verbesserung gegenüber einem typischen IPS-Panel, das nur 0,06 bis 0,03 nits erreichen kann (ohne Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung).

Das Ergebnis ist ein respektables maximales Kontrastverhältnis von 1.710:1. Das entspricht einer sehr deutlichen Verbesserung gegenüber einem Standard-IPS-Display, liegt aber immer noch weit hinter Mini-LED-Monitoren wie dem Acer Predator X32 FP und OLED-Monitoren wie dem Asus ProArt PG32DC zurück. Der Dell Ultrasharp U3224KB bietet eine gute Tiefe, wenn er in einem hellen Raum verwendet wird, aber er kämpft mit den Schattendetails in dunkleren Szenen und kann nicht mit dem tiefschwarzen Bildschirm eines OLED-Displays mithalten.

Dies ist ein wichtiger Punkt. Das Kontrastverhältnis des Dell liegt hinter dem von ähnlich teuren Alternativen, aber diese Alternativen bieten keine 6K-Auflösung. Die Käufer müssen sich also zwischen Schärfe und Tiefe entscheiden.

Matt Smith

Der Dell U322KB bietet einen Farbraum, der 100 Prozent von sRGB, 99 Prozent von DCI-P3 und 92 Prozent von AdobeRGB abdeckt. Das ist ein hervorragendes Ergebnis und übertrifft die meisten ähnlichen Monitore. Nur der Asus ProArt PG32DC, der über ein hochwertiges 4K-OLED-Display verfügt, übertrifft den Dell U3224KB.

Matt Smith

Auch die Farbgenauigkeit ist solide. Der Dell U3224KB bleibt zwar hinter Alternativen wie dem ProArt PG32DC zurück, aber der Grad der Farbabweichung, der von diesen Anzeigen erzeugt wird, ist so gering, dass er selbst für die anspruchsvollsten Benutzer kein Problem darstellen dürfte.

Ich habe auch eine Gammakurve von 2,2 aufgezeichnet, was genau dem Ziel entspricht, und eine Standard-Farbtemperatur von 6800K, die nur ein wenig kühler ist als die Zieltemperatur von 6500K. Das sind gute Ergebnisse. Der Monitor sieht großartig aus, aber er schlägt die 4K-Konkurrenz nur, wenn 6K-Inhalte verfügbar sind.

HDR-Bildqualität des Dell Ultrasharp U3224KB

Der Dell Ultrasharp U3224KB unterstützt HDR und verfügt über eine „VESA DisplayHDR 600“-Zertifizierung. Mit einer maximalen anhaltenden HDR-Helligkeit von bis zu 669 nits im Vollbildmodus hält er, was er verspricht. Das ist ein starkes Ergebnis, das OLED-Monitore übertrifft. Allerdings bleibt er hinter Mini-LED-Monitoren wie dem Acer Predator X32 FP zurück, der maximal 946 nits erreicht.

Die hohe Helligkeit hilft dem U3224KB, ein lebendigeres Bild zu liefern und Details in HDR-Inhalten hinzuzufügen. Helle Bildinhalte, wie ein Sonnenuntergang oder Scheinwerfer in einer dunklen Gasse, sind deutlich detaillierter als bei SDR. Das bescheidene Kontrastverhältnis des U3224KB stellt jedoch eine Einschränkung dar und dämpft letztlich die Wirkung des Monitors in HDR. Der Monitor hat Probleme, wenn ein kleines, helles Objekt in einem ansonsten dunklen Bild auftaucht und wirkt im Vergleich zu einer Mini-LED- oder OLED-Alternative flach und verwaschen.

Der U3224KB bleibt auch weit hinter anderen Monitoren in seiner Preisklasse zurück. Er ist nur ein paar hundert Dollar günstiger als der Asus ProArt PG32DC, ein OLED-Monitor, der bei HDR-Inhalten kaum schwächer ist und in dunklen Szenen ein viel realistischeres Bild liefert. Der Acer Predator XP32 FP für 1500 Euro übertrifft die HDR-Leistung des U3224KB mit höheren Werten bei Helligkeit und Kontrast. Der Dell sieht für sich genommen anständig aus, aber er ist hoffnungslos unterlegen gegenüber den preislich attraktiveren Alternativen.

Bewegungsunschärfe des Dell Ultrasharp U3224KB

Die Klarheit der Bewegungen steht beim Dell Ultrasharp U3224KB nicht im Vordergrund, da er nur mit einer Bildwiederholfrequenz von 60 Hz ausgestattet ist. Matt Smith

Die Bewegungsdarstellung steht beim Dell Ultrasharp U3224KB nicht im Vordergrund, und das merkt man auch. Der Monitor hat eine Bildwiederholfrequenz von 60 Hz und verspricht eine minimale Grau-zu-Grau-Reaktionszeit von fünf Millisekunden. Keiner dieser Werte ist großartig: Die besten Monitore von heute erreichen bis zu 500 Hz und erzielen Grau-zu-Grau-Reaktionszeiten von unter einer Millisekunde.

Sich schnell bewegende Objekte zeigen wenig Klarheit, wenn sie über den Bildschirm zoomen. Die vagen Umrisse des Objekts sind greifbar, aber Details wie die Farbe der Augen einer Person oder die Textur ihrer Kleidung sind undeutlich. Wenn Sie die Kamera in einem 3D-Spiel schwenken, entsteht eine erhebliche Unschärfe, die es schwierig macht, sich auf ein bestimmtes Objekt, eine Figur oder einen Gegner zu konzentrieren. Die Gesamtleistung des U3224KB ist zwar nicht beeindruckend, aber typisch für einen 60Hz-Monitor.

Adaptive Sync fehlt ebenfalls, sodass der Monitor seine Bildwiederholfrequenz nicht mit der Grafikkarte synchronisieren kann. Dies kann bei einigen Spielen zu Tearing und/oder Mikrorucklern führen.

Ist der Dell Ultrasharp U3224KB sein Geld wert?

Der Dell Ultrasharp U3224KB ist ein außergewöhnlicher Monitor mit einem gestochen scharfen 6K-Bild, einer nützlichen Webcam, einem Mikrofon sowie einem vielseitigen USB-Hub, aber seine allgemeine Bildqualität und sein Funktionsumfang können nicht mit der 4K-Konkurrenz mithalten. Trotz seiner beeindruckenden Auflösung bleiben das Kontrastverhältnis und die HDR-Leistung des U3224KB hinter ähnlich teuren Optionen wie dem Asus ProArt PG32DC zurück.

Dennoch bleibt eine einfache Tatsache bestehen: Der Dell Ultrasharp U3224KB ist ein 6K-Monitor. Das Pro Display XDR von Apple bietet ebenfalls eine 6K-Auflösung, aber der Preis, das Design und die Ausrichtung auf den Mac machen es für Nutzer von Windows-PCs zu einer uninteressanten Alternative. Windows-Anwender, die eine 6K-Auflösung wünschen, werden feststellen, dass der U3224KB ihre einzige Option ist. Zumindest im Moment.

Hinweis: Dieser Test erschien zuerst bei unseren US-Kollegen der PC World unter dem Titel „Dell Ultrasharp U3224KB review: A pixel-packed rival to Apple’s 6K Pro Display“.