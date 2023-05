Die besten USB-C-Kabel im Test: Optimales Lade- und Datentempo

Kabel ist nicht gleich Kabel: Wir haben zahlreiche USB-C-Kabel getestet und große Leistungsunterschiede festgestellt – sowohl beim Laden von Geräten als auch bei der Datenübertragung. Im Test konnten wir fünf klare Gewinner ermitteln, die wir im Folgenden hervorheben, um Ihnen die Kaufentscheidung zu erleichtern.

Wir haben unsere Auswahl in zwei Gruppen unterteilt: USB-C-Kabel, die nur zum Laden geeignet sind, und solche, die sich sowohl zum Laden als auch zur schnellen Datenübertragung eignen. Die Unterscheidung läuft im Wesentlichen auf den Unterschied zwischen USB-C 2.0 und 3.1 hinaus.

Die besten USB-C-Kabel zum Laden

Amazon Basics Kabel USB-C auf USB-C 2.0, 100 W Pro 100 Watt Power Delivery Kontra theoretische maximale Datenrate: 480 Mbps Amazon Basics Kabel USB-C auf USB-C 2.0 (3er-Pack) auf Amazon anschauen Seien wir ehrlich: Die meisten Menschen brauchen ein USB-C-auf-USB-C-Kabel nur zum Aufladen von Geräten. Also warum sollten Sie den Aufpreis für die Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung und den Thunderbolt-Kram bezahlen, wenn auch das drei Meter lange Basics Kabel USB-C auf USB-C 2.0 von Amazon mit einer Power Delivery von 100 Watt ausreicht?

Das Kabel verfügt über eine steife Kunststoffummantelung zur Zugentlastung und ist ausschließlich für USB 2.0-Datenübertragung verdrahtet. Das bedeutet, dass Sie nicht mehr als 480 Mbps (60 MB/s) erwarten sollten, im Gegensatz zu den viel schnelleren 5Gbps bis 40Gbps von Kabeln, die für höhere Geschwindigkeiten ausgelegt sind.

Die gute Nachricht ist, dass Sie mit diesem Ladekabel mit bis zu 100 Watt aufladen können – genug Leistung für ein Notebook. Während des Tests haben wir Amazons Basics Kabel mehr als 30 Minuten lang einer kontinuierlichen 100-Watt-Last ausgesetzt, sodass das Aufladen auch thermisch kein Problem sein dürfte. Apple USB-C Ladekabel (2m) Pro 100 Watt Power Delivery Kontra Ummantelung wenig robust Aktuell bester Preis: Um ehrlich zu sein, wussten wir nicht, was wir von dem 2 Meter langen Apple USB-C-Ladekabel erwarten sollten, das Apple seinen MacBook-Laptops beilegt und als Ersatzteil verkauft. Ja, wir haben die Geschichten gehört und die Bilder von der Ummantelung vieler Apple-Kabel gesehen, die abfallen, wenn man sie zu stark anschaut.

Letztlich kommt es aber darauf an, was in einem Kabel steckt, und das Apple USB-C-Kabel verfügt über erstklassige Kabelmaterialien, die Ihrem Laptop, Telefon oder Tablet eine hohe Lade-Leistung liefern können. Sie möchten Ihren Laptop den ganzen Tag mit 100 Watt aufladen? Das sollte für das Apple USB-C-Ladekabel kein Problem sein.

Natürlich ist es als Ladekabel für die Datenübertragung ungeeignet und kann weder Thunderbolt-Geräte noch Ihren Monitor ansteuern, aber als Ladekabel ist es hervorragend. Und der Preis von knapp 13 Euro ist auch okay – gerade wenn Sie ein Markenkabel wollen. Außerdem können Sie es in einem Apple Store oder bei einem Händler kaufen, sodass Sie sicher sein können, dass Sie tatsächlich das bekommen, wofür Sie bezahlt haben – und nicht irgendeine Fälschung.

Für die meisten Menschen sind die oben genannten Kabel genau das, was sie suchen: zuverlässiges und schnelles Aufladen (in Verbindung mit einer guten Powerbank). Für diejenigen, die auch Daten übertragen oder einen Monitor anschließen möchten, sind dies unsere Favoriten:

Cable Matters 5Gbps USB C auf USB C Kabel 1,8m Pro 100 Watt Power Delivery

theoretisch maximale Datenrate: 20 Gbps

4K@60Hz Kontra lässt sich nicht so leicht biegen Preis beim Test: $18.99 Cable Matters 5Gbps USB C auf USB C Kabel 1,8m bei Amazon anschauen Wenn Sie ein hochwertiges USB-C-Kabel suchen, das Ihnen eine hervorragende Leistung bietet, ist das 1,8 Meter lange USB-C-Kabel von Cable Matters kaum zu schlagen. Das Kabel kann alles und macht alles gut (na ja, fast), vom Laden mit bis zu 100 Watt über die Datenübertragung von Ihrer USB-3.1-SSD hin zum Betrieb eines Monitors. Der einzige Bereich, in dem es nicht glänzt, ist die Thunderbolt-Leistung, die auf 20 Gbps begrenzt ist. Das ist in unseren Augen kein Minuspunkt, denn das ist der Preis für ein 1,8 Meter langes Kabel. Um 40 Gbps zu erreichen, müssten Sie auf ein kürzeres Kabel ausweichen.

Das Kabel wiegt fast 100 Gramm und ist damit das schwerste Kabel, das wir getestet haben. Diese dickeren Drähte bedeuten auch, dass man es nicht so leicht und kompakt aufrollen kann wie andere Kabel. Klar, dass es aufgrund seiner hohen Leistung und Qualität nicht ganz billig ist, mit 16 Euro gehört es aber nicht zu den teureren Kabeln im Test. Pro 240 Watt Power Delivery

theoretische maximale Datenrate: 40 Gbps

8K@60Hz Kontra nur 0,8 Meter lang Preis beim Test: $19.99 Cable Matters USB4 Kabel mit 40Gbps Daten, 8K Video, 240W Ladeleistung, 0,8m bei Amazon anschauen Das Kabel von Cable Matters ist nur 0,8 Meter lang, aber was uns zum Kauf des Kabels bewogen hat, ist seine USB4-Einstufung, die hohe Leistung verspricht. Und es ist keine Überraschung, dass das Kabel in der Lage war, unseren Laptop mit 100 Watt aufzuladen – und dank der von Cable Matters verwendeten Kabel und seiner Länge die beste Spannung und den geringsten Widerstand bot. Die maximale Ladeleistung liegt übrigens bei 240 Watt.

Sie bekommen mit dem Kabel also auch sehr schnelle USB-3.1-Datenübertragungsraten und eine 8K@60Hz-Monitorunterstützung. Zudem ist es das einzige Kabel im Test, das unsere Thunderbolt-3-SSD mit vollen 40 Gbit/s ansteuern kann. Amazon Basics USB-Typ-C-auf-USB-Typ-C-3.1-Gen1-Adapter-Ladekabel, 1,8 m Pro theoretische maximale Datenrate: 20 Gbps (obwohl nur für 10 Gbps spezifiziert)

4K@60Hz Kontra 60 Watt Power Delivery Preis beim Test: $18.99 Amazon Basics USB-Typ-C-auf-USB-Typ-C-3.1-Gen1-Adapter-Ladekabel, 1,8 m bei Amazon anschauen Das 1,8 Meter lange Kabel verfügt über eine Gummiummantelung und kräftige Drähte, die ein solides Gefühl vermitteln – ohne die Steifheit, die einige Kabel mitbringen. Das „Amazon Basics“-Logo verhindert, dass Sie dieses Kabel mit generischen Kabeln verwechseln – und das SuperSpeed-Logo versichert Ihnen, dass es für schnelle Datenübertragungen geeignet ist.

In unseren Tests konnten wir die Grenzen unserer USB-3.2-SSD mit annähernd 10 Gbps ausreizen und auch einen 1080p-Bildschirm mit 240 Hertz ansteuern. Es war auch in der Lage, unser Thunderbolt 3-Laufwerk mit einer Datenübertragungsrate von 20 Gbit/s zu betreiben. Und trotz der Einstufung als „USB 5Gbps“ konnten wir 10Gbps-Geschwindigkeiten erreichen, was zeigt, dass die Signalintegrität des Kabels trotz seiner Länge gut ist. Warum wird es nicht als USB 10 Gbps bezeichnet? Amazon hält sich an die Regeln, die besagen, dass 10 Gbps nicht mit einem 1,8 Meter langen Kabel erreicht werden sollten.

Seltsamerweise behauptet Amazon ausdrücklich, dass dieses Kabel keinen „Alt-Modus“ unterstützt, sodass die Ansteuerung eines Monitors nicht möglich sein sollte. Es funktioniert aber trotzdem gut, da der Alt-Modus bei USB-C nur die Kabel verwendet, die für die schnelleren USB 3.1-Datenübertragungen vorgesehen sind, um den Monitor anzusteuern. Wir konnten sogar unser leistungsstarkes Thunderbolt-Laufwerk mit einer Übertragungsrate von 20 Gbit/s betreiben, sodass sich Amazon unter Wert verkauft.

Die einzige wirkliche Enttäuschung bei diesem Kabel ist die Begrenzung der Ladeleistung auf 3 Ampere, sodass die maximale Ladeleistung bei 60 Watt liegt. Damit lassen sich nur Ultrabooks ohne diskrete Grafikkarte aufladen, für Smartphones und Tablets reicht es aber allemal.

Wie wir USB-C-Kabel testen

Für diese Zusammenstellung haben wir USB-C-Kabel aus dem Einzelhandel für unsere Tests gekauft. Wir haben jedes Kabel physisch gemessen und gewogen und jeden Stecker untersucht. Ein gutes USB-C-Kabel sollte eine einteilige Hülle haben und nicht eine gefaltete Hülle mit einer sichtbaren Naht darin. Keines der von uns gekauften Kabel verwendete die weniger stabilen, gefalteten Schalen.

Wir möchten darauf hinweisen, dass das Gewicht eine Rolle spielt. Alle Kabel bestehen im Wesentlichen aus winzigen Metalldrähten, die mit einer Isolierung umhüllt sind. Sicher, der Stecker, das Gehäuse, das Geflecht und die Außenhülle tragen alle zum Gewicht bei, aber Kabel mit geringerer Belastbarkeit haben buchstäblich weniger Drähte und sind viel leichter. Das leistungsstarke USB-4-Kabel von Cable Matters ist zum Beispiel 0,8 Meter lang und wiegt mehr als das weniger leistungsstarke USB-2.0-Kabel von Amazon Basics mit einer Länge von 1,8 Metern.

Das ist jedoch nicht immer besser, denn ein Kabel mit mehr Drähten, die einen größeren Durchmesser haben – oder dicker sind – ist weniger biegsam und nimmt mehr Platz in der Tasche ein.

Sind alle Kabel richtig verdrahtet?

Man könnte meinen, dass man anhand der Drähte im Stecker erkennen kann, ob es sich um ein USB-C 2.0-Kabel handelt, aber das ist nicht der Fall. Einige Kabel verwenden Stecker mit Stiften, die mit nichts verbunden sind.

Um jedes Kabel zu überprüfen, verwenden wir den BitTradeOne USB Cable Checker 2.0, um zunächst zu sehen, welche Drähte sich tatsächlich im Kabel befinden, ob sie richtig angeschlossen sind und was sie tun. Zum Beispiel wird ein USB-C-Kabel, das primär fürs Laden gedacht ist, in Bezug auf den Datentransfer nur als USB-C 2.0 verkabelt angezeigt, wie Sie unten durch die grünen LEDs sehen können. Die „CC“-LED zeigt an, dass der Kabelkonfigurationskanal korrekt verkabelt ist.

Das Basis-USB-C-Kabel von Amazon Basics ist nur für USB-2.0-Datenübertragungsraten verkabelt.

Ein vollwertiges USB-C-Kabel hat zusätzliche Drähte, um Daten mit höherer Geschwindigkeit zu übertragen, und der USB Cable Checker 2.0 zeigt das USB-4-Kabel von Cable Matters (im Bild unten) mit der korrekten Verkabelung an. Die kleine LED-Anzeige zeigt uns auch an, dass das Kabel einen „ID e“-Marker-Chip hat: Das heißt, dass die Hülle richtig mit dem Kabel geerdet ist und auch einen schnellen Widerstandstest durchführt. Der Kabeltester prüft auch, ob die Metallhülle des Kabels mit dem Erdungsdraht des Kabels geerdet ist, was laut Spezifikation erforderlich ist. Jedes Kabel hier war ordnungsgemäß geerdet.

Widerstand ist zwecklos

Die Widerstandsprüfung unseres Kabelprüfgeräts ist recht simpel, daher haben wir zusätzlich den Widerstand des Erdungsdrahtes und des V-Bus-Drahtes des Kabels mit einem Milli-Ohm-Meter gemessen, das über ein paar USB-C-Breakout-Boards angeschlossen ist. Die Breakout-Platinen an beiden Enden fügen dem Gesamtwert etwa 30 Milli-Ohm hinzu. Laut Spezifikation sollte ein USB-C-Kabel nicht mehr als 83 Ohm auf den Erdungsleitungen und 167 Ohm auf dem Spannungsbus aufweisen.

Viele der von uns getesteten Kabel lagen innerhalb der Spezifikation oder nahe genug, dass es keine Rolle spielte, da es wahrscheinlich noch mehr Widerstand gibt, den wir mit unserer Methode nicht berücksichtigen können. Wir konnten auf jeden Fall feststellen, welche Kabel dickere Drähte mit weniger Widerstand verwenden, um den Stromfluss einzuschränken.

Dieses USB-4-Kabel von Cable Matters hat alle Eigenschaften, die Sie für die Datenübertragung oder den Anschluss Ihres Monitors benötigen.

Was hat der e-Marker gesagt?

Da jedes der fortschrittlicheren Kabel mit einem e-Marker versehen ist, der dem Computer mitteilt, was das Kabel kann, haben wir dies und die Gültigkeit der Angaben des e-Markers vermerkt. Mit einer Ausnahme erfüllten alle Kabel die Kriterien. Das Kabel, welches durch den Test gefallen ist, lag weit, weit daneben. Es gab USB 3.2 10 Gbps Übertragungsgeschwindigkeiten und eine Länge von 1 Meter aus, obwohl es buchstäblich nicht über die Drähte für die schnelleren Übertragungsgeschwindigkeiten verfügte und tatsächlich 2 Meter lang war.

Einige USB-C-Kabel verfügen über einen Chip oder E-Marker, der Informationen enthält, die das Gerät liest. Der e-Marker dieses zwei Meter langen Kabels ist falsch.

Dann haben wir uns angesehen, wie schnell das Kabel lädt und Daten überträgt und ob es einen alternativen Modus für den Betrieb eines Monitors unterstützt, wobei wir reale Hardware verwendet haben.

Für die Ladegeschwindigkeit haben wir die maximale Wattzahl aufgezeichnet, mit der das Kabel ein Asus ROG Strix 15 Gaming-Notebook über seinen USB-C-Anschluss unter Verwendung von USB-Power Delivery mit einem Aukey 100-Watt-USB-PD-Ladegerät als Quelle aufladen konnte, während das Notebook unter Last stand. USB-PD ist heute auf 100 Watt begrenzt (eine 240-Watt-Spezifikation ist in Vorbereitung). Jedes USB-C-auf-USB-C-Kabel sollte 3 Ampere bei 20 Volt, also 60 Watt, vertragen. Alle USB-C-auf-USB-C-Kabel ließen sich in das Standard 60-Watt- oder 100-Watt-Lager einordnen.

Wir haben nicht die Temperatur des Gehäuses jedes Kabels getestet, aber wir haben das billigste Kabel getestet, indem wir es eine Stunde lang mit 5 Ampere und 20 Volt betrieben haben. Das Gehäuse erwärmte sich um 50 Grad, und auch das Kabel selbst wurde relativ warm (siehe das Wärmebild unten). Das ist zwar nicht ideal, aber auch nicht unüblich. Wir haben auch andere Kabel einer zweistündigen Belastung unterzogen, ohne dass es zu Ausfällen kam.

Für einen abschließenden Ladetest haben wir jedes Kabel mit einer 20-Volt-, einer 3-Ampere- und einer 20-Volt-5-Ampere-Last (für die Kabel mit 5-Ampere-Nennleistung) belastet und die am Ende des Kabels anliegende Spannung mit unserem CT-3-Messgerät gemessen.

Die Kabel mit den dünnsten Drähten weisen einen höheren Widerstand auf, der wiederum die an Ihren Laptop, Ihr Tablet oder Ihr Telefon abgegebene Spannung verringert.

Je dünner die Drähte in einem Kabel sind, desto größer ist der Widerstand und desto größer ist die Hitze, wie Sie auf diesem Wärmebild eines 5 Meter langen USB-Kabels sehen können, das eine Stunde lang mit 5 Ampere, 20 Volt und 100 Watt belastet wurde.

Für die Datenübertragung haben wir die Geschwindigkeit mit Crystal Disk Mark 8 gemessen, während das Kabel an den USB-C/Thunderbolt 4-Anschluss eines MSI Prestige 14 Evo Laptops angeschlossen war. Da die Kabel auch für die Übertragung von Daten von einem Thunderbolt-Speicherlaufwerk verwendet werden können, haben wir gemessen, wie schnell dies mit einem schnellen Professional Thunderbolt G-Drive von SanDisk geschieht. Bei den getesteten Kabeln haben wir drei Übertragungsmodi gefunden: Thunderbolt-Leistung mit 20 Gbit/s, Thunderbolt-Leistung mit 40 Gbit/s oder null Leistung, da das Kabel überhaupt nicht mit einem Thunderbolt-Laufwerk funktioniert.

Einfache USB-C-Ladekabel ermöglichen keine fortschrittlichen Laufwerke wie diese G-Drive Thunderbolt 3-basierte SSD, obwohl der USB-C-Stecker passt.

In unserem letzten Test haben wir die Fähigkeiten der einzelnen Kabel mit einem tragbaren 17,3-Zoll-Gaming-Monitor von Asus ROG Strix untersucht. Der Monitor arbeitet mit einer Auflösung von 1920 × 1080 Pixeln und einer Bildwiederholfrequenz von 240 Hz, was den gleichen Bandbreitenanforderungen eines UHD-Displays mit 60 Hz erfüllt.

FAQ: USB-C-Kabel

FAQ 1. Welche verschiedenen Arten von USB-C-auf-USB-C-Kabeln gibt es? Es gibt eine Reihe verschiedener Arten von USB-C-auf-USB-C-Kabeln, darunter: USB 2.0, USB 3.1 Gen 1, USB 3.1 Gen 2 und Thunderbolt 4. Der Hauptunterschied zwischen all diesen Kabeln ist die Datenübertragungsrate und die Ladegeschwindigkeit. Einfache Ladekabel bieten sehr langsame Datenraten und normalerweise nur bis zu 60 Watt Ladeleistung. Für ein Telefon, ein Tablet und sogar die meisten kleinen Laptops wie ein Dell XPS 13 oder ein MacBook Pro 13 ist das in Ordnung. Bei größeren Laptops wie dem Dell XPS 15 oder dem MacBook Pro 16 ist die Ladegeschwindigkeit mit 60 Watt begrenzt und dauert entsprechend länger. Das andere wichtige Unterscheidungsmerkmal ist die Geschwindigkeit. USB 2.0 ist mit 480 Mbit/s sehr langsam. USB-3-Kabel reichen von 5 Gbit/s bis 20 Gbit/s. USB 4, Thunderbolt 3 und Thunderbolt 4 können einen Durchsatz von bis zu 40 Gbps erreichen. Thunderbolt-, USB4- und viele USB-3-Kabel unterstützen auch die Anzeige über DisplayPort. 2. Wofür werden USB-C-Kabel verwendet? USB-C-Kabel werden heute für die Übertragung von Daten, den Betrieb von Monitoren und das Aufladen von zahlreichen elektronischen Geräten auf der ganzen Welt verwendet – von LED-Schmuckstücken aus dem 1-Euro-Laden über Elektrowerkzeuge hin zum 5000-Euro-Laptop. Es ist im Grunde der häufigste Kabeltyp in der aktuellen Elektronikwelt und hat dank seines universellen und offenen Designs schnell alle anderen Konkurrenten, einschließlich Apples Lightning sowie ältere USB-Kabel, ersetzt. Der Reiz des Kabels liegt darin, dass es umkehrbar ist, sodass man nicht mehr nach einer Ausrichtung suchen muss. Mit seiner Fähigkeit, 240 Watt zu verarbeiten, werden USB-C-zu-USB-C-Kabel wahrscheinlich auch andere proprietäre Kabel ersetzen. 3. Was ist der Unterschied zwischen einem Typ-A- und einem Typ-C-Kabel? Es gibt ein paar wichtige Unterschiede zwischen den beiden Steckertypen. Ein USB-C-auf-USB-A-Kabel hat einen rechteckigen Stecker an der Seite mit 4- bis 9-poligen Kontakten. Der Stecker PASST nur auf eine Art und Weise und Sie bekommen es oft nicht beim ersten Mal richtig hin. Am anderen Ende eines USB-C-auf-USB-A-Kabels finden Sie den modernen ovalen USB-C-Stecker, der in beide Richtungen passt und viel mehr Stifte und Drähte enthält. Kurz gesagt: Ein Typ-A-auf-Typ-C-Kabel wird in der Regel viel langsamer aufgeladen als ein Typ-C-auf-Typ-C-Kabel und überträgt Daten mit viel niedrigeren Datenraten. Doch es gibt Ausnahmen, denn einige Telefone, die spezielle Typ-A-auf-Typ-C-Ladegeräte und -Kabel verwenden, laden tatsächlich zügig – aber die sind in der Regel proprietär. Da die meisten neuen Ladegeräte für Handys auf USB Typ C umgestellt werden, benötigen Sie in der Regel ein Kabel von Typ C auf Typ C.

Hinweis: Dieser Artikel erschien zuerst bei unseren US-Kollegen der PC World unter dem Titel „Best USB-C cables 2023: Get quality charging and data transfers“.