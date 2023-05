Norton 360 Deluxe: Schützt PCs, Handys und Tablets – jetzt einmalig für nur 15,99 Euro

Norton 360 Deluxe bietet Malware-Schutz für bis zu drei PCs, Macs, Android- oder iOS-Geräte sowie Secure VPN für drei Geräte für Ihre Online-Privatsphäre. Dazu gibt es eine Kindersicherung für den besseren Schutz Ihrer Kinder online. SafeCam kann unbefugte Zugriffe auf die Webcam Ihres Windows-PCs blockieren. Weitere Extras sind ein Passwort-Manager und Cloud-Backup für Windows-PC.

Und das alles für nur 15,99 Euro – also keine acht Euro im Jahr. Möglich macht es das exklusive und konkurrenzlose Angebot im Software-Shop der PC-WELT.

Norton 360 Deluxe 2-Jahres-Lizenz für 15,99 Euro statt 199,99 Euro

Übrigens: Bei Amazon kostet die 1-Jahres-Lizenz von Norton 360 Deluxe aktuell 12,99 Euro (Aktivierungscode per Email). Also ungefähr doppelt so viel für zwei Jahre.

Das bietet Norton 360 Deluxe

Bedrohungsschutz in Echtzeit: Erweiterte Sicherheit mit Antivirus hilft, bekannte und neu aufkommende Online-Bedrohungen von Ihrem Gerät fernzuhalten und Ihre privaten Informationen und Finanzdaten zu schützen, wenn Sie online gehen.

Secure VPN: Surfen Sie anonym und besser geschützt mit einem virtuellen privaten Netzwerk (VPN) ohne Logfiles. Profitieren Sie von hochgradig sicherer Verschlüsselung, um zu verhindern, dass sensible Daten wie Passwörter und Bankdaten abgegriffen werden.

Passwort-Manager: Stellt Tools bereit, mit denen Sie Passwörter generieren sowie Kreditkarteninformationen und Online-Zugangsdaten abgesichert und gut geschützt speichern und verwalten können.

Kindersicherung: Behalten Sie die Online-Aktivitäten Ihrer Kinder im Blick. Helfen Sie ihnen, ihre vernetzte Welt auf ihren PCs und Smartphones sicherer zu erkunden, darin Neues zu lernen und Spaß zu haben.

Dark Web Monitoring: Die Norton-Software überwacht das Darknet auf Ihre personenbezogenen Daten und benachrichtigt Sie automatisch, sollte es entsprechende Treffer geben.

Cloud-Backup für PC: Speichern und schützen Sie wichtige Dateien als Präventivmaßnahme gegen Festplattenausfälle, gestohlene Geräte und sogar Ransomware. In der Lizenz sind 25 GB Speicherplatz inklusive.

