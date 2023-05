HyperX Pulsefire Haste 2 Wireless im Test: Leichte und präzise Gaming-Maus

Auf einen Blick Unsere Wertung Pro sehr geringes Gewicht (61 Gramm)

hohe Akkulaufzeit

flexible Wireless-Verbindungsoptionen (2,4 GHz & Bluetooth)

hochpräziser, optischer Sensor

langlebige Maus-Switches

PTFE-Skates & Griptape im Lieferumfang Kontra moderater Preis

überdimensionierter 26K-Sensor für Casual-Gamer

geringes Gewicht & PTFE-Skates könnten Präzision beeinträchtigen Fazit Die HyperX Pulsefire Haste 2 Wireless ist eine hochwertige Gaming-Maus, die sich durch ihr federleichtes Gewicht und ihren präzisen Sensor auszeichnet. Ihr minimalistisches Design und die beeindruckende Akkulaufzeit machen sie zu einer attraktiven Option für Hardcore-Gamer. Allerdings könnte der Preis von rund 110 Euro für Gelegenheitsspieler eine Hürde darstellen, die sich mit günstigeren Alternativen auf dem Markt ebenso gut bedienen könnten.



Insgesamt sind wir aber der Meinung, dass die Pulsefire Haste 2 Wireless eine tolle Leistung bietet, die ihrem Preis gerecht wird – vorausgesetzt, Sie sind bereit, für Präzision und Komfort etwas tiefer in die Tasche zu greifen.



Die HyperX Pulsefire Haste 2 Wireless erhält den PC-WELT-Award “Empfehlung der Redaktion”. IDG

Die neueste Ergänzung im Portfolio von HyperX, die Pulsefire Haste 2 Wireless, hat mit ihren 61 Gramm und einer bemerkenswerten Akkulaufzeit von bis zu 100 Stunden auf den ersten Blick viel zu bieten. Aber bietet sie auch in Sachen Leistung und Präzision genug, um ihren Preis von aktuell rund 110 Euro zu rechtfertigen? Finden wir es in diesem Test heraus.

Ausstattung & Design: Minimalismus trifft auf Robustheit

Eines der Hauptverkaufsargumente der HyperX Pulsefire Haste 2 Wireless ist ihr beeindruckend leichtes Design. Mit nur 61 Gramm auf der Waage ist diese Gaming-Maus ein echtes Fliegengewicht und zählt damit zu den leichtesten Gaming-Mäusen auf dem Markt. Ein niedriges Gewicht ist bei Gaming-Mäusen jedoch oft ein Zeichen für minderwertige Materialien. Aber bei der HyperX Pulsefire Haste 2 ist dies nicht der Fall. Die robuste Oberschale gibt der Maus ein solides und dennoch federleichtes Gefühl.

RGB-Beleuchtung gibt’s bei der Pulsefire Haste 2 Wireless nur im Mausrad. Friedrich Stiemer

Die Pulsefire Haste 2 Wireless ist schlicht und elegant gestaltet, ohne unnötige Schnörkel oder auffällige Designelemente, die vom Wesentlichen ablenken könnten. Sie ist in zwei Farben erhältlich: klassisches Schwarz und strahlendes Weiß, sodass sie sich nahtlos in jedes Gaming-Setup einfügen lässt. Eine programmierbare RGB-Beleuchtung gibt’s auch, allerdings nur im Mausrad, womit sie sehr dezent ausfällt.

Mausklicks fürs Leben dank HyperX-Maus-Switches

Bei den beiden Haupt-Maustasten kommen die hauseigenen HyperX-Switches zum Einsatz. Bereits beim ersten Klick fällt auf, dass die Switches sowohl ein ausgeprägtes haptisches als auch akustisches Feedback liefern. Jeder Klick fühlt sich satt und befriedigend an, wodurch Sie ein direkteres Gefühl für Ihre Aktionen im Spiel erhalten. Für einige Spieler mag das Klicken etwas laut sein, doch viele werden das direkte Feedback zu schätzen wissen.

Der USB-Dongle lässt sich in der Unterseite der HyperX verstauen. Friedrich Stiemer

HyperX gibt an, dass diese Switches auf eine beeindruckende Lebensdauer von bis zu 100 Millionen Klicks ausgelegt sind. Das spricht nicht nur für die Langlebigkeit der Maus, sondern auch für das Vertrauen, das HyperX in die Qualität seiner eigenen Switches setzt.

Flexible Wireless-Modi

Die HyperX Pulsefire Haste 2 verfügt über zwei drahtlose Verbindungsmodi: einen 2,4-GHz-Wireless-Modus für blitzschnelle Reaktionen und einen Bluetooth-Modus für Flexibilität und Kompatibilität mit einer Vielzahl von Geräten wie Smart-TVs, Spielekonsolen oder Tablets. Für die 2,4-GHz-Funkanbindung ist ein kleiner USB-Dongle nötig, der sich praktischerweise auch in der Unterseite der Gaming-Maus einstecken lässt. Diesen Modus empfehlen wir auch für reaktionsschnelle Spiele, da nur hier eine Reaktionszeit von einer Millisekunde (dank 1.000 Hertz Polling-Rate) gewährleistet wird.

Aufgeladen wird die Gaming-Maus von HyperX über USB-C – währenddessen lässt sie sich natürlich weiterhin nutzen. Friedrich Stiemer

Ein zusätzliches Highlight ist der nahtlose Wechsel zum Kabelmodus. Mithilfe des mitgelieferten und überaus leichten sowie flexiblen USB-C-zu-USB-A-Kabels können Sie Ihre Maus auch während des Zockens laden und somit die beeindruckende Akkulaufzeit von bis zu 100 Stunden noch weiter ausdehnen. Zusätzlich liefert HyperX auch noch einen USB-Adapter mit, mit der sich die Entfernung zur Maus in Kombination mit dem Kabel verringern lässt, falls der PC oder die Konsole weiter weg stehen.

Software und Lieferumfang

In puncto Ausstattung bietet die Pulsefire Haste 2 sechs programmierbare Tasten, die sich mittels der HyperX-Ngenuity-Software individuell anpassen lassen. So können Sie die Maus optimal an Ihre Spielgewohnheiten anpassen. Einigen Gamern könnten jedoch das Fehlen zusätzlicher Tasten bemängeln, insbesondere im Vergleich zu einigen konkurrierenden Modellen.

HyperX liefert sogar ein Griptape-Set und Ersatz-Skates aus PTFE mit. Friedrich Stiemer

Die hochwertigen PTFE-Skates (Mausfüße) und das mitgelieferte Griptape (!) runden das Paket ab und gewährleisten eine präzise und rutschfeste Steuerung, egal wie hitzig die Gaming-Session wird. Der Hersteller legt sogar nochmal extra Maus-Skates bei – sehr schön! Alles in allem ist das Design der Pulsefire Haste 2 minimalistisch, aber durchdacht, wobei der Fokus klar auf Funktionalität und Leistung liegt.

Optischer HyperX-Sensor mit 26.000 DPI

Ausgestattet ist die HyperX Pulsefire Haste 2 Wireless mit dem optischen HyperX 26K Sensor. Mit einer nativen Auflösung von 26.000 DPI und einer Tracking-Geschwindigkeit von bis zu 650 IPS (Inches Per Second) hält der Sensor auch bei rasanten Spielszenen problemlos mit. Doch während die DPI-Auflösung beeindruckend ist, könnte die Frage aufkommen, ob man im Alltag wirklich so viel Präzision benötigt. Einige Spieler könnten dies als überflüssigen Luxus empfinden, andere als willkommenen Bonus.

Der optische HyperX-Sensor löst mit bis zu 26.000 DPI und 650 IPS. Friedrich Stiemer

Doch insgesamt bietet der HyperX 26K Sensor ein stets flüssiges und reaktionsfreudiges Spielgefühl, das selbst anspruchsvollste Gamer begeistern dürfte. Er reagiert fast augenblicklich auf jede noch so kleine Bewegung und bietet so eine extrem niedrige Latenz, die in hitzigen Gaming-Momenten den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage ausmachen kann.

HyperX Pulsefire Haste 2 Wireless im Praxis-Test

Im Praxistest zeigt sich die Pulsefire Haste 2 Wireless von ihrer besten Seite. Die Maus gleitet mühelos über jede Oberfläche und reagiert präzise auf jeden Klick. Sie liegt gut in der Hand und auch nach stundenlangem Spielen fühlt sie sich noch angenehm an. Die hohe DPI-Auflösung ist in der Praxis tatsächlich beeindruckend, obwohl sie für den durchschnittlichen Spieler vielleicht ein bisschen übertrieben sein könnte. Über den Link am Ende dieses Tests erfahren Sie genauer, wie wir Gaming-Mäuse testen.

Im Lieferumfang befindet sich auch ein Verlängerungsadapter für den USB-Dongle mit, um längere Entfernungen zu überbrücken. Friedrich Stiemer

Die Akkulaufzeit von bis zu 100 Stunden hält, was sie verspricht, und die Möglichkeit, die Maus per USB-Kabel aufzuladen, ist ein willkommener Bonus.