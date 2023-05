Google Pixel 7a kaufen: Hier finden Sie die besten Angebote

Das Pixel 7a komplettiert die aktuelle Pixel-Generation von Google als günstigstes Modell der Reihe. Zwar ist der Preis etwas gegenüber dem Vorgänger gestiegen, aber Sie bekommen dafür auch den gleichen Chipsatz wie in den Top-Modellen Pixel 7/7 Pro sowie eine verbesserte Kamera – und Sie können endlich kabellos laden.

Für 509 Euro UVP ist das Pixel 7a (im ersten Test) bei den typischen großen Händlern verfügbar. Wer die Summe nicht auf einmal bezahlen möchte, der kann bei Amazon beispielsweise die “monatliche Zahlung” auswählen. Hierbei zahlen Sie den Betrag in 5 Monatsraten zu je 101,80 Euro ohne Zinsen oder Schufa. In diesem Artikel erklären wir Ihnen, wie das genau funktioniert.

Google Pixel 7a Pro Hohe Leistung

Ausgezeichnete Google-Software

Gute Kamera für die Preisklasse Kontra Langsames Laden

Kabelloses Laden ist unzuverlässig

Nur 90 Hertz Preis beim Test: $499 Aktuell bester Preis: Google Pixel 7a bei Amazon ansehen Google Pixel 7a im Preisvergleich Das Pixel 7a ist ein weiteres exzellentes Mittelklasse-Handy von Google, das sich überraschend nah an seinen Flaggschiff-Geschwistern orientiert und gleichzeitig einen attraktiven Preis bietet. Wie immer ist die Kamera das Highlight, aber die reibungslose Software und die gute Leistung machen das Pixel 7a zu einem überzeugenden Gesamt-Paket.

Weitere Infos zum Google Pixel 7a

Das Pixel 7a gibt es insgesamt in vier verschiedenen Farben: Sie haben die Wahl zwischen Charcoal, Snow und Sea, sowie ein helles Coral, das exklusiv im Google Store erhältlich ist. Übrigens: Wer im Google-eigenen Shop bestellt, der erhält bis zum 22. Mai noch die In-Ears Pixel Buds A gratis dazu.

Google

Google bietet nur eine einzige Speicherversion des Pixel 7a an – und zwar mit 128 GB internem Speicher sowie 8 GB RAM. Eine Erweiterung via Speicherkarte gibt es wie gewohnt nicht. Der Bildschirm ist mit 6,1 Zoll recht kompakt, er zeigt Inhalte mit Full-HD+ und 90 Hertz an. Wobei die Bildwiederholrate etwas höher sein könnte, da die Konkurrenz selbst in der Mittelklasse mittlerweile auch schon 120 Hertz einsetzt.

Hier sind die genauen Spezifikationen des Pixel 7a: