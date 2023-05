Bestseller-Monitor nur heute günstig wie nie: Gaming-Monitor mit 27 Zoll und WQHD bei Amazon spottbillig

Bei der Wahl des für die eigenen Bedürfnisse besten Gaming-Monitors greifen viele zu Top-Marken wie Samsung, Viewsonic oder LG. Verständlich, haben sich diese Monitore doch seit Jahren bewährt. Allerdings lassen sich die Marken-Hersteller auch den Namen mitbezahlen. Manch einer muss jedoch nicht die allerbeste Premium-Qualität zu Hause stehen haben, sondern schaut in erster Linie auf den Preis. Für alle diese Käufer haben wir jetzt eine Empfehlung. Der 27-Zoll-Monitor Koorui 27E6QC mit Curved-Bildschirm, WQHD-Auflösung und 144 HZ Bildwiederholrate bietet ein erstklassiges Preis-Leistungs-Verhältnis, was ihn seit Wochen zu einem der Bestseller-Monitore bei Amazon macht. Dank einer Rabattaktion lässt sich der Bildschirm derzeit günstiger denn je kaufen. Allerdings gilt die Aktion nur noch heute. Ob der 27-Zöller für Sie geeignet ist, klären wir hier.

Deshalb ist der 27-Zoll-Monitor seit Wochen einer der Amazon-Bestseller

Auch wenn der Trend zu immer größeren Monitoren gilt, greifen die meisten PC-Zocker immer noch zu einem 27-Zöller mit WQHD-Auflösung (2.560 x 1.440 Pixel) und einer Bildwiederholrate von mindestens 144 Hz. Warum? In diesem Segment ist das Preis-Leistungs-Verhältnis generell besonders gut. Der 27-Zoll-Monitor von Koorui, der in der Amazon-Bestseller-Liste seit Wochen ganz oben mitmischt, bietet all die genannten Features und dazu noch ein Curved-Display für eine höhere Immersion beim Spielen. Auch bei den Anschlüssen findet man mit HDMI 2.0 und DisplayPort das, was man erwarten kann und für Frame Rates von bis zu 144 Hz auch benötigt.

Allerdings bietet der Monitor nur ein VA-Panel und kein hochwertigeres IPS-Panel für mehr Farbgenauigkeit und größeren Betrachtungswinkel. VA-Panels hingegen bieten im Allgemeinen tiefere Schwarztöne und einen höheren Kontrast. Der Gaming-Monitor von Koorui ist bei Amazon immer wieder mal vergriffen. Derzeit gibt es ihn aber ab Lager lieferbar und im Rahmen einer Rabatt-Aktion günstiger als ohnehin schon. Wer den Rabatt-Coupon auf der Angebotsseite von Amazon aktiviert, zahlt nur 180,93 Euro für den 27-Zoll-Monitor – weniger denn je. Allerdings gilt der Coupon nur noch heute, Interessenten sollten also rasch zuschlagen.

Gaming-Monitor bei Amazon günstiger denn je

Wer ist Monitor-Hersteller Koorui?

Koorui ist eine aufstrebende Technologiemarke, die von HKC, einem chinesischen Giganten in der Halbleiteranzeigebranche, ins Leben gerufen wurde. Die Monitore von Koorui konzentrieren sich auf Büro- und Unterhaltungsanwendungen für junge Nutzer. Sie stützen sich dabei auf HKCs ausgereifte Display-Industriekette, hochwertige Rohstoffe, fortschrittliche Technologie, strenge Qualitätskontrolle und erfahrenen Service, um eine bekannte Display-Marke zu schaffen.

Zuletzt finden sich immer wieder Monitore fürs Homeoffice sowie Gaming-Monitore von Koorui in der Monitore-Bestseller-Liste von Amazon. Insbesondere der 27-Zöller mit Curved-Bildschirm, WQHD-Auflösung sowie 144 Hz, den es derzeit bei Amazon günstiger denn je zu kaufen gibt. Das Rabatt-Angebot gilt jedoch nur noch heute.

Weitere Spar-Deals bei Amazon neben Gaming-Monitor mit 27 Zoll Wer sich neben dem Bestseller-Monitor mit 27 Zoll Curved, WQHD und 144 Hz für weitere Spar-Deals bei Amazon interessiert, der findet in der Aktions-Übersicht bei Amazon alle Rabatt-Aktionen und Blitzangebote in der Übersicht.