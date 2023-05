Sicherheits-Updates für Thunderbird und Tor Browser

Am 9. Mai hat Mozilla neben Firefox 113 auch Firefox ESR 102.11.0 veröffentlicht. Wenige Tage später ist auch Tor Browser 12.0.6 für Windows, macOS, Linux und Android erschienen, der auf Firefox 102.11 basiert. Bereits am 10. Mai hat die Mozilla-Tochter MZLA Technologies die neue Version 102.11.0 des quelloffenen Mail-Programms Thunderbird freigegeben.

Neben einigen Bug-Fixes haben die Thunderbird-Entwickler mindestens acht Sicherheitslücken geschlossen. Wenigstens die Hälfte der Schwachstellen weisen die Entwickler als hohes Risiko aus. Die meisten Lücken erbt Thunderbird von Firefox, auf dessen Code erhebliche Teile des Mailers beruhen. Nennenswerte Neuerungen bringt Thunderbird 102.11.0 nicht mit. Laut Sören Hentzschel plant MZLA auch eine Thunderbird-App für iOS. Thunderbird für Android auf Basis der mitsamt der Berliner Entwickler übernommenen App K-9 Mail ist bereits in Arbeit.

▶Die neuesten Sicherheits-Updates

In Tor Browser 12.0.6 sind die gleichen Sicherheits-Updates eingeflossen, die auch in Firefox ESR 102.11 stecken. Eine neue Noscript-Version gibt es diesmal nicht, es bleibt bei v11.4.21.

Im Blog des Tor Projekts hieß es bereit bei der Vorversion 12.0.5, die Infrastruktur für das Signieren der Programmpakete sei gerade im Umbau. Daher sei das Projekt nicht in der Lage, signierte Installationspakete für Windows bereitzustellen. Der Umbau sollte an sich bis zur Version 12.0.6 erledigt sein. Doch es dauert offenbar länger, Gründe werden dafür nicht genannt. Es gibt also auch für Tor Browser 12.0.6 keine signierten Installationspakete für Windows, nur unsignierte.

Das Update einer installierten Vorversion 12.0.4 oder 12.0.5 auf Tor Browser 12.0.6 sollte jedoch klappen. Dafür müssen Sie den Browser allerdings erst mit dem Tor-Netzwerk verbinden. Andernfalls gibt es kein Update. Wenn Sie den Tor Browser neu installieren wollen, laden Sie sich Tor Browser 12.0.4 herunter und aktualisieren Sie diesen dann im Tor-Netzwerk via ≡ Hilfe » Über Tor Browser.