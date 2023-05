Shure Aonic 40 im Test: Kabelloser ANC-Kopfhörer mit sehr gutem Klang

Auf einen Blick Unsere Wertung Pro ANC-Level lässt sich an die Umgebung anpassen

Hervorragende Gesprächsqualität

Benötigt keine Stromversorgung für den Betrieb mit 3,5-mm-Kabel

Umfassende Kontrolle über den EQ in der Shure Play-App Kontra Höchste ANC-Einstellung verursacht eine Art Saugen im Trommelfell

Keine LDAC-Unterstützung

Der Shure Aonic 40 ist ein würdiger Konkurrent für kabellose Kopfhörer von Herstellern wie Sony und Bose. Er bietet ein insgesamt hervorragendes Klangerlebnis und überzeugt mit einer unaufdringlichen Geräuschunterdrückung.

Bei der Marke Shure denkt man vielleicht eher an professionelle Audiogeräte als an Unterhaltungselektronik, aber der Shure Aonic 40 Noise-Cancelling-Kopfhörer verdient es, mit den Angeboten der Marktführer Bose und Sony verglichen zu werden. Und wenn man bedenkt, dass Shure bereits seit 1925 innovative Mikrofone herstellt, leistet dieser Kopfhörer auch bei Telefongesprächen hervorragende Arbeit.

Der Shure Aonic 40 ist ein geschlossener Over-Ear-Kopfhörer mit dynamischen 40-mm-Treibern. Diese Treiber verwenden Neodym-Magnete und haben einen Frequenzgang von 20 Hz bis 22 kHz.

Shure verzichtet auf die Bedienung mit Wischgesten und Fingertipps. Stattdessen gibt es eine Reihe von Tasten zur Steuerung des Aonic 40. James Barber/Foundry

Der Kopfhörer zeichnet sich durch ein schlankes und elegantes Design mit einer mattschwarzen Oberfläche und Chromakzenten aus. Die Ohrpolster sind weich und bequem und sorgen für eine gute Abdichtung um die Ohren, wodurch Außengeräusche schon vor dem Einschalten von ANC abgeschirmt werden. Der Kopfhörer verfügt außerdem über einen verstellbaren Kopfbügel mit Gummipolsterung, der sich über den Kopf legt.

In der Max-Einstellung des Aonic 40 kommt Shure den Geräuschunterdrückungsstandards von Sony und Bose sehr nahe.

Abgesehen von den silbernen Aluminiumstiften, die die Ohrmuscheln mit dem Kopfbügel verbinden, und dem Lackleder der Ohrpolster, besteht das Gehäuse des Aonic 40 aus Kunststoff. Es ist ein hochwertiger Kunststoff, der dazu neigt, Fingerabdrücke zu hinterlassen, Die Gesamtkonstruktion ähnelt der des Sony WM-1000XM5, den wir Ende März 2023 getestet haben.

Bietet der Shure Aonic 40 eine lange Akkulaufzeit?

Der Shure Aonic 40 hat eine Akkulaufzeit von bis zu 20 Stunden bei eingeschaltetem Bluetooth und ANC sowie bis zu 32 Stunden bei ausgeschaltetem ANC. Der Kopfhörer verfügt außerdem über eine Schnellladefunktion, die mit nur 15 Minuten Ladezeit bis zu 2,5 Stunden Wiedergabezeit ermöglicht.

Die Kopfhörer nutzen Bluetooth 5.0 für die kabellose Verbindung und unterstützen die Codecs AAC, aptX und aptX HD für hochwertiges Audiostreaming. Sie verfügen außerdem über eine Mehrpunkt-Kopplung, mit der Sie sich mit zwei Geräten gleichzeitig verbinden können, etwa mit einem Smartphone und einem Tablet.

Was gehört zum Lieferumfang des Shure Aonic 40?

Der Aonic 40 wird mit einem USB-A-auf-USB-C-Kabel zum Aufladen geliefert. Das Kabel eignet sich auch für die Musikwiedergabe über den USB-A-Anschluss Ihres PCs. Ein USB-C-auf-USB-C-Audiokabel funktioniert ebenfalls. Die USB-Wiedergabe hängt vom Akku des Kopfhörers ab.

Der Shure Aonic 40 Kopfhörer wird mit einem USB-A-auf-USB-C-Kabel zum Aufladen und für die Audiowiedergabe sowie mit einem 3,5-mm-Kabel für die Wiedergabe ohne Stromanschluss geliefert. James Barber/Foundry

Es gibt auch einen 3,5-mm-Anschluss neben dem USB-C-Anschluss an der Unterseite der rechten Hörmuschel des Kopfhörers. Shure legt ein 3,5-mm-Kabel bei, mit dem Sie den Kopfhörer auch ohne Batterie verwenden können.

Die Hartschalen-Reißverschlusstasche enthält eine Abbildung, die zeigt, wie man den Aonic 40 richtig faltet und wo man ihn in der Tasche platziert. Da dieser Vorgang etwas kontraintuitiv ist (zumindest für mich), war diese visuelle Anleitung bei fast jedem der Dutzenden Male, die ich diesen Kopfhörer weggelegt habe, eine große Hilfe.

Welche Bedienelemente hat der Shure Aonic 40?

Shure setzt bei der Steuerung des Aonic 40 auf physische Tasten. Es gibt kein Streichen oder Tippen, sondern nur zufriedenstellende Klicks zur Steuerung der Funktionen.

Der Shure Aonic 40 verfügt über R/L-Indikatoren in den Ohrmuscheln, um sicherzustellen, dass man ihn richtig aufsetzt. James Barber/Foundry

Eine Einschalttaste an der linken Hörmuschel dient gleichzeitig als Bluetooth-Kopplungstaste. Mit der Taste an der rechten Hörmuschel wechseln Sie zwischen ANC-, Passthrough- und den Einstellungen für die Geräuschunterdrückung.

Die wichtigsten Bedienelemente an der rechten Hörmuschel befinden sich auf einem Drei-Wege-Schalter. Mit der oberen Wippe wird die Lautstärke erhöht, mit der unteren Wippe verringert sie sich.

Was leistet die Shure Play App mit dem Aonic 40?

Der Aonic 40 lässt sich nahtlos mit der Shure Play App (erhältlich für iOS und Android) verbinden. Nachdem ich der App die erforderlichen Berechtigungen für den Betrieb auf einem iPhone erteilt hatte, verband sich die Play-App mit dem Kopfhörer und öffnete den Startbildschirm, auf dem der Batteriestand des Kopfhörers und der Status der aktiven Geräuschunterdrückung angezeigt werden.

Die Shure Play App für iOS und Android ermöglicht es dem Benutzer, drei verschiedene Stufen der Geräuschunterdrückung einzustellen. James Barber/Foundry

Die ANC-Taste an der Unterseite der rechten Hörmuschel schaltet zwischen ANC und Umgebungsmodus um, was Shures Bezeichnung für Passthrough ist. Sie können ANC mit einem langen Druck ganz ausschalten, aber es ist einfacher, dies über die App zu steuern.

Wenn ANC aktiviert ist, kann der Benutzer in den App-Einstellungen zwischen Leicht, Normal und Maximal wählen. Die Maximal-Einstellung erzeugt das gleiche intensive Saugen im Trommelfell, das den Sony WM-1000XM5 (zum Test) für mich so verstörend macht. Es handelt sich dabei um eine Option, die im Flugzeug oder in öffentlichen Verkehrsmitteln sicher willkommen ist, die ich aber nicht regelmäßig nutzen möchte. Wenn der Umgebungsmodus aktiviert ist, gibt es einen Schieberegler, mit dem einstellen lässt, wie viel Außengeräusche zum Nutzer durchkommen.

Das Gehäuse des Shure Aonic 40 enthält ein hilfreiches Symbol, das Ihnen hilft, den Kopfhörer richtig aufzusetzen. James Barber/Foundry

Zugegeben, für manche Benutzer ist ein intensiver ANC das wichtigste Merkmal eines kabellosen Kopfhörers, und Shure kommt mit der Maximal-Einstellung des Aonic 40 den Standards von Sony und Bose sehr nahe, wenn nicht sogar gleich. Ich fand die Light-Einstellung sehr effektiv, ohne dass es zu Verwirrungen kam, aber es ist gut zu wissen, dass die intensivste Einstellung für die lautesten Umgebungen verfügbar ist.

Die Tastenfunktionen des Kopfhörers können Sie nicht nach Belieben verändern. Die App enthält eine hilfreiche Übersicht, die detailliert auflistet, welche Tastendrücke zu welchen Ergebnissen führen, einschließlich Wiedergabe/Pause, Lautstärke, ANC-Steuerung, nächster oder vorheriger Song, Batteriestand und Aufrufen des Sprachassistenten Ihres Geräts.

Shure hat sich in der Mikrofonbranche einen Namen gemacht. Daher ist es nicht verwunderlich, dass der Aonic 40 beim Telefonieren besser ist als die meisten kabellosen Kopfhörer. Es gibt auch einige interessante Optionen in Bezug auf die Mikrofonleistung.

Wenn Sie beispielsweise über das USB-Kabel telefonieren, können Sie wählen, ob Sie das Mikrofon ganz abschalten oder es aktiv lassen möchten, um eine etwas schlechtere Klangqualität zu erhalten. Shure bietet auch eine Busy-Light-Option. Wenn sie aktiviert ist, leuchtet beim Telefonieren ein rotes Licht an der Seite des Kopfhörers auf.

Mit der Shure Play App können Sie einen Schalter einrichten, der ein rotes Licht an der Außenseite des Kopfhörers aktiviert, wenn Sie telefonieren. James Barber/Foundry

Im Equalizer-Feld der Play-App bietet Shure sieben verschiedene EQ-Voreinstellungen an. Zu jeder Einstellung gehört ein Symbol, das eine Wellenform anzeigt, die der jeweiligen EQ-Einstellung entspricht.

Mit einer manuellen Option können Sie von einer der Voreinstellungen ausgehen und mit dem Finger eines der vier Bänder bewegen. Es gibt auch ein Menü, mit dem der Benutzer die Frequenz, die Verstärkung und die Bandbreite feintunen kann.

Ich muss gestehen, dass ich die meisten Kopfhörer-EQ-Voreinstellungen, die mit Begriffen wie “Akustik”, “Jazz” oder “Rock” beschrieben werden, für ein verwirrendes Durcheinander halte. Die Präsentation von Shure ist geradlinig und logisch, und es ist einfach, die Unterschiede zwischen den einzelnen Voreinstellungen zu hören. Die benutzerdefinierte Option ermöglicht eine umfangreiche Feinabstimmung und erlaubt es, mehrere Profile zu speichern, wenn Sie unterschiedliche Einstellungen für verschiedene Musiktypen wünschen.

Wie klingt der Aonic 40?

Shure zielt mit dem Aonic 40 auf den Käufer von kabellosen Kopfhörern ab, der großen Wert auf die Geräuschunterdrückung legt. Für einen Hörer wie mich stellt sich daher immer die Frage, wie gut es gelingt, die sich oft gegenseitig ausschließenden Anforderungen an musikalische Klarheit und Geräuschunterdrückung in Einklang zu bringen.

Die Designer und Ingenieure des Aonic 40 haben sich entschieden, die Vielseitigkeit in den Vordergrund zu stellen und haben sozusagen drei separate Kopfhörer in einem geliefert. Mein Lieblings-Hörerlebnis war die Verwendung des 3,5-mm-Audiokabels, das an einen iFi xDSD Gryphon DAC und ein iPhone angeschlossen war. Shure ist bekannt für seine Pro-Audio-Geräte. Der Aonic 40 ist ein feiner, neutral klingender passiver Kopfhörer.

Der Shure Aonic 40 Kopfhörer wird mit einem Hartschalenetui geliefert, das Platz für die mitgelieferten Kabel bietet. James Barber/Foundry

An zweiter Stelle steht die USB-C-Leistung. Der Klang war etwas lebendiger, da er sowohl vom Kopfhörer als auch von der Quelle verstärkt wurde. Die USB-C-Wiedergabe bietet außerdem Zugriff auf alle EQ-Einstellungen, die Sie auswählen oder in der Play-App einrichten.

Keine dieser Optionen, auch wenn sie nützlich sind, sind die Hauptattraktion des Aonic 40. Bluetooth und ANC sind die eigentliche Show hier, und Shure hat eine neutralere Abstimmung als die Konkurrenz geliefert. Sie haben auch die Möglichkeit, Ihren eigenen Sweet -Spot für die Geräuschunterdrückung in verschiedenen Hörumgebungen zu finden.

Beim Anhören von Jessie Ware’s 2023er Album That! Feels Good! leistete der Aonic 40 gute Arbeit. Die Wiedergabe der einzelnen Instrumente in einigen sehr lebhaften Stücken ist überzeugend. Ich habe auch viel Zeit mit Arthur Russells Album World of Echo von 1986 verbracht. Der Aonic 40 konnte Russells spärliche Arrangements reproduzieren und ein Gefühl für das Raumecho vermitteln, das für die Stimmung des Albums so wichtig ist.

Sollten Sie den Shure Aonic 40 Kopfhörer kaufen?

Der Shure Aonic 40 Kopfhörer richtet sich an Kunden, die den Sony WM-1000XM5 (zum Test) oder den Bose QuietComfort 45 Kopfhörer (zum Test) in Betracht ziehen. Shure erreicht nicht die ANC-Spitzenleistung dieser beiden Modelle. Aber manche empfinden die überwältigende Geräuschunterdrückung dieser Modelle als übertrieben und ermüdend beim Zuhören.

Shure stellt auch den drahtlosen Bluetooth-Kopfhörer Aonic 50 her, der 359 Euro kostet. Für das zusätzliche Geld erhält man einen verbesserten Kopfbügel und zusätzlich LDAC- und aptX-Unterstützung mit niedriger Latenz.

Ich bevorzuge die etwas weniger intensive ANC des Shure Aonic 40 und die Möglichkeit, die Geräuschunterdrückung in verschiedenen Umgebungen herunterzuschalten. Der Aonic 40 ist auch ein hervorragender kabelgebundener Kopfhörer sind. Wenn man die richtigen Adapter hat, muss man sich nie Gedanken darüber machen, wie man sie im Notfall aufladen kann.

Ich persönlich würde den Shure Aonic 40 dem Sony WH-1000XM5 oder dem Bose QuietComfort 45 (zum Test) vorziehen. Die ANC-Leistung kommt diesen Modellen nahe genug, dass der Shure Aonic eine preisgünstige Alternative ist.