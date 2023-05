Samsung Galaxy Book 3 Pro 16 im Test: Leichter Business-Laptop mit großem OLED-Bildschirm

Auf einen Blick Unsere Wertung Pro hervorragender OLED-Bildschirm mit großartiger Farbdarstellung

lange Akkulaufzeit

leicht trotz großem Display

sehr gute Rechenleistung

Top-Tastatur und -Touchpad

120 Hz Wiederholrate Kontra SSD nur mit 512 GB

viel überflüssige Software vorinstalliert Fazit Das Samsung Galaxy Book 3 Pro ist ein optimaler Business-Allrounder, bei dem Sie auf kaum etwas verzichten müssen: Großer und großartiger Bildschirm, hohe Leistung, geringes Gewicht, lange Akkulaufzeit, hervorragende Tastatur – das 16-Zoll-Notebook bietet das komplette Programm.

Akzeptieren müssen Sie dafür aber die verhältnismäßig kleine SSD und die mit zahllosen Samsung-Tools aufgeblähte Vorinstallation.



Thomas Rau

Seit der Rückkehr auf den deutschen Notebook-Markt vor drei Jahren hat Samsung sein Laptop-Angebot kontinuierlich ausgeweitet: Aktuell gibt es das Galaxy Book als Convertible-Variante, als günstige Einsteiger-Serie, als Ultra-Modell mit leistungsfähiger GPU sowie als Pro-Modell für den Produktiveinsatz im Business.

Das Galaxy Book 3 Pro 16 soll dabei möglichst viele Einsatzgebiete abdecken: Der große 16-Zoll-Bildschirm garantiert einen optimalen Überblick für die Office-Arbeit mit Texten und Tabellen, aber auch für Grafikaufgaben rund um Foto und Video. Trotzdem ist das Notebook leicht und ausdauernd, damit die Arbeit nicht immer am Schreibtisch und in der Nähe einer Steckdose stattfinden muss.

Für diese Balance steht der Prozessor Core i7-1360P aus der P-Familie von Intels Raptor-Lake-Generation: Er bietet mehr Leistung als die sparsamen U-Prozessoren für Ultrabooks, belastet den Akku aber weniger als die leistungsfähigen H-Modelle.

Weder das nur 1,5 Kilogramm leicht Notebook noch das Netzteil mit 162 Gramm beschweren Sie unterwegs zu sehr. Thomas Rau

Beim eleganten, dunkelgrauen Aluminium-Gehäuse (Farbvariante Graphit) lässt sich der Deckel mit etwas Kraftaufwand mit einer Hand öffnen – das unterstützt die griffgünstige Aussparung an der Gehäusefront, die recht schwergängigen Displayscharniere arbeiten dem allerdings entgegen. Ist das Notebook offen, halten sie den Bildschirm dafür stabil im eingestellten Winkel. Schon nach kurzem Gebrauch sind allerdings auf dem Gehäuse Fingerabdrücke deutlich zu sehen.

Wie alle Samsung-Geräte bringt auch das Galaxy Book 3 Pro eine umfassende Software-Ausstattung mit: Das kann einerseits für Begeisterung sorgen, weil hier keine Wünsche offen bleiben – vom Passwort-Tresor über Backup-Software bis hin zur Video-Bearbeitung decken die Samsung-Programme alle wichtigen Einsatzbereiche ab.

Andererseits stellt sich die Frage, warum Samsung so viel redundante Bloatware mitliefern muss, wenn es dafür in den meisten Fällen auch ein passendes Windows-Bordmittel gibt. Im Mittelpunkt steht dabei vor allem die Verbindung zu Samsung-Smartphones oder -Tablets, etwa für den Datenabgleich zwischen den Geräten oder um die Mobilgeräte als Second Screen fürs Notebook zu nutzen: Wer sich im Samsung-Universum bewegt, wird das gerne annehmen, andere Anwender dürften davon genervt sein.

Tempo-Test: Solide Leistung für den Business-Einsatz

Keine zwei Meinungen kann es aber zur Rechenleistung des Galaxy Book geben: Die sinnvolle Hardware-Ausstattung sorgt für starke Test-Ergebnisse bei Office- und Multimedia-Benchmarks. Mit dem Hybrid-Prozessor mit 12 Kernen (4 leistungsstarke P-Cores, 8 sparsame E-Cores), dem 16 GB großen Arbeitsspeicher (nicht wechselbare LPDDR5-Module) sowie der erstaunlich schnellen NVMe-SSD von WD ist das Samsung-Notebook kaum langsamer als Laptops mit einem Raptor-Lake-Prozessor aus der H-Linie oder einem Ryzen 9 6900HS, nur Multimedia-Geräte mit einer zusätzlichen GPU sind vor allem beim Rendering etwas schneller.

Das Galaxy Book 3 Pro sitzt in einem stabilen dunkelgrauen Alu-Gehäuse. Thomas Rau

Die CPU läuft mit einer TDP von 28 Watt, darf maximal 64 Watt aufnehmen und schafft im Cinebench R23 rund 10.500 Punkte – damit liegt das Galaxy Book in diesem Prozessor-Test nur rund zehn Prozent hinter einem Core i7-12700H oder Ryzen 9 6900HS, die sich in den derzeit leistungsfähigsten Business-Notebooks finden.

Der Lüfter ist dabei unter Last deutlich hörbar mit 42 dB(A), stört aber aufgrund des sehr gleichmäßigen und tiefen Betriebsgeräuschs nicht besonders. Mit maximal 43 Grad auf der Unterseite erwärmt sich das Gehäuse auch im längeren Lastphasen nicht übermäßig.

Bildschirm: OLED in bester Qualität

Vor allem Foto- und Videoarbeiter wird der OLED-Bildschirm im Samsung-Notebook begeistern: Das 10-Bit-Panel mit 2880 x 1800 Pixel (16:10-Format) zeigt eine großartige Farbwiedergabe, weil es alle relevante Farbräume fast komplett abdeckt und eine hohe Farbtreue zeugt.

Aufgrund der OLED-typischen Vorteile wie extrem hohem Kontrast und sehr gleichmäßiger Helligkeitsverteilung sieht alles gut aus, was Sie auf dem Display anzeigen. Selbst bei der Leuchtdichte liefert es mit über 400 cd/qm ein starkes Testergebnis. Ein integrierter Lichtsensor sorgt auf Wunsch automatisch dafür, dass das Galaxy Book bei jedem Umgebungslicht die passende Helligkeit zeigt.

Dank der Wiederholfrequenz von 120 Hz können Sie ruckelfrei durch Webseiten scrollen, Programmfenster verschieben oder den Mauszeiger über den Bildschirm rasen lassen. Einziger Makel des Top-Displays: Wie fast alle OLED-Bildschirme hat es eine spiegelnde Oberfläche.

Anschlüsse auf der linken Seite, unter anderem zweimal Typ-C mit Thunderbolt 4. Thomas Rau

Akkulaufzeit & Gewicht: Sehr ausdauernd und leicht

Im Akkutest schafft das Galaxy Book 3 Pro knapp 14,5 Stunden. Das ist ein sehr gutes Ergebnis für ein OLED-Notebook, da die selbstleuchtenden Displays bei hellen Bildinhalten den Akku stärker belasten als solche mit LED-Backlight. Dabei profitiert das Galaxy Book vom P-Prozessor – im Test verbraucht knapp zwei Watt weniger verbraucht als die Kombination aus OLED und H-Prozessor. Ebenfalls positiv: Nach einer Stunde am Netzteil ist der Akku wieder fast komplett geladen.

Zudem wiegt das Samsung-Notebook nur knapp über 1,5 Kilogramm und ist deutlich leichter als die meisten 16-Zoll-Laptops: Lange Laufzeit, geringes Gewicht, großes Display – beim Galaxy Book ergibt diese Kombination wirklich Sinn, denn Sie bekommen eine riesige Bildschirmfläche, ohne sich bei der Mobilität einschränken zu müssen. Noch ein Pluspunkt: Das 65-Watt-Netzteil ist besonders kompakt und leicht.

Anschlüsse auf der rechten Seite: Micro-SD-Kartenleser, USB Typ-A und Audio. Thomas Rau

Bedienung: Tastatur und Touchpad sind spitze

Ein weiteres Highlight sind die Bedienelemente im Samsung-Notebook: Das Touchpad ist riesig und seine Oberfläche hält die perfekte Balance zwischen griffig und glatt: So können Sie den Mauszeiger jederzeit exakt positionieren oder ungebremst über den Bildschirm schieben. Einen Klick quittiert es mit einem klaren, aber nie lautem Feedback.

Genauso überzeugend arbeitet die Tastatur: Sie ist beim Tippen immer leise und jede Taste bietet eine sehr gute Druck-Rückmeldung. Das Layout erfordert keinerlei Eingewöhnungszeit, auch die Pfeiltasten sind bequem erreichbar abgesetzt, allerdings kleiner. Außerdem nutzt Samsung die Breite des 16-Zoll-Gehäuses für einen zusätzlichen Nummernblock, dessen Tasten kaum kleiner sind als die der Haupttastatur.

Ausstattung: Viele Anschlüsse, aber kleine SSD

Für ein Business-Notebook bietet das Galaxy Book 3 Pro viele Anschlüsse – lediglich bei USB-Typ-A ist das Angebot mit nur einer Buchse mager. Dafür gibt es zweimal Thunderbolt 4, über das der Laptop auch geladen wird, einen HDMI-Ausgang sowie einen Speicherkartenleser und einen Fingersensor im Einschaltknopf. Zu knapp bemessen für diese Preisklasse ist allerdings die Größe der SSD mit 512 GB. Die Modellvariante mit 1-TB-SSD kostet rund 200 Euro, ist allerdings derzeit kaum verfügbar.

Samsung Galaxy Book 3 Pro: Testergebnisse und Ausstattung

Business-Notebooks: Wie wir testen

Samsung Galaxy Book 3 Pro (NP960XFC-KC2DE) Testergebnisse Geschwindigkeit bei Büro-Programmen 94 Punkte (von 100) Geschwindigkeit bei Multimedia-Programmen 83 Punkte (von 100) Leistung 3D Mark 62 Punkte (von 100) Display: Helligkeit / Helligkeitsverteilung / Kontrast 422 / 93% / unendlich Display entspiegelt nein Display: Abdeckung Farbraum (in Prozent) sRGB: 100 / Adobe-RGB: 100 / DCI-P3: 96 Display: Farbtreue (Abweichung Delta-E) 0,92 Akkulaufzeit (Stunden:Minuten): WLAN-Test 14:24 Akkukapazität nach 1 Stunde Laden 90 Prozent Betriebsgeräusch unter Last 42 dB(A) Temperatur Oberseite / Unterseite 40 / 43° Celsius