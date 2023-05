Windows 11: Microsoft bietet altes Taskleisten-Feature wieder an

Microsoft ändert immer wieder den Funktionsumfang seines Betriebssystems Windows, führt neue Funktionen ein oder streicht alte Features. Schon zur ersten Enthüllung von Windows 11 bemängelten viele Nutzer, dass früher vorhandene Funktionen fehlen würden. Speziell die Taskleiste von Windows 11 wurde immer wieder kritisiert. Mit dem im Rahmen des Mai-Patchdays veröffentlichten Updates KB5026372 für Windows 11 bringt Microsoft genau ein solches, von der Community liebgewonnenes Feature zurück.

Sekundenanzeige kehrt zurück

Konkret ermöglicht das Update, die Uhrzeit in der Taskleiste von Windows 11 wieder mit einer Sekundenanzeige zu versehen. Diese Funktion wurde von vielen Nutzern vermisst, schließlich lässt sich damit auf einen Blick abschätzen, wie lange eine bestimmte Aktion gedauert hat. Die Limitierung auf eine Uhr mit Minutenanzeige war einigen Nutzer offenbar nicht genug.

Handarbeit nötig

Wer den Sekundenzeiger in der Taskleiste wiederhaben möchte, muss jedoch auch nach dem Update noch händisch eingreifen. So muss eine Änderung der Registry vorgenommen werden, über die Einstellungsapp lässt sich die alte Uhr nicht einfach aktivieren. Dies will Microsoft erst in einem kommenden Update ermöglichen. Bis dahin bleibt die Sekundenanzeige in der Taskleiste noch mit etwas Arbeit verbunden.

Registrierungseditor holt Sekundenanzeige zurück

Im Registrierungseditor Regedit muss der Dateipfad “HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced“ angesteuert werden. Hier muss ein neuer DWORD-Schlüssel mit der Bezeichnung “ShowSecondsInSystemClock“ erzeugt und mit dem Wert 1 versehen werden. Wird der PC im Anschluss neu gestartet, so erscheint danach eine Sekundenanzeige in der Taskleiste. Microsoft plant, noch weitere Taskleisten-Funktionen aus früheren Windows-Versionen wieder aufleben zu lassen. So sollen sich geöffnete Fenster künftig nicht mehr hinter einem App-Symbol verstecken, sondern wieder einzeln dargestellt werden.